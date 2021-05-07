Що варто знати про сальмонельоз?

Сальмонельоз – гостре інфекційне захворювання, яке у більшості випадків передається через продукти харчування, а також контактно-побутовим шляхом. Особливо уразливими до сальмонельозу є діти раннього віку, особи похилого віку, а також ослаблені.

Актуальність сальмонельозу зумовлена значним його поширенням, частими спалахами, високою захворюваністю у дітей молодшого віку.

Збудником захворювання є бактерії роду Salmonella. Вони тривалий час зберігаються у зовнішньому середовищі та продуктах харчування, розмножуються в них. До прикладу, у молочних продуктах за температури +4 градуси сальмонели зберігаються протягом 48 год., у молоці кімнатної температури – до 4–10 діб, у холодильнику, в сирах – від 7 до 13 місяців. У яйцях птахів сальмонели можуть зберігати життєдіяльність до 3–9 місяців, у ковбасних виробах – від 6 до 130 днів. Соління та копчення м’ясних виробів не захищає від розмноження збудника.

Як відбувається зараження?

Основним джерелом інфекції для людини є велика рогата худоба, свині, домашні тварини, птахи, а також можуть бути і люди, хворі на сальмонельоз. А особливо небезпечними є здорові носії, якщо працюють на харчових підприємствах, дитячих дошкільних і лікувальних закладах, пологових будинках, оскільки можуть спричинити епідемічні спалахи сальмонельозу.

Інфікування у більшості випадків відбувається після вживання м’ясних, рибних та молочних продуктів, яєць та виробів з них, молока, овочів та фруктів. Основні прояви захворювання – загальна слабкість, підвищення температури, блювання та часті випорожнення, біль в животі, можуть спостерігатися судоми гомілкових м’язів. Ефективне лікування можливе лише в умовах інфекційного стаціонару. Тому важливу роль у запобіганні даного захворювання відіграє профілактика.

Насамперед необхідно дотримуватися правил особистої гігієни: мити руки перед прийомом їжі, після відвідування туалету, після контакту з домашніми тваринами.

Щодо продуктів харчування необхідно виконувати певні правила:

продукти, які швидко псуються (ковбаси, молочні продукти, страви з м’яса), зберігати в холодильнику;

під час кулінарної обробки продуктів обов’язково дотримуватися правил роздільного зберігання сировини і готової продукції, а також використання кухонного інвентарю. До прикладу, ножі та дошки – окремо для сирого м’яса і готових виробів. Це важливо для запобігання вторинного зараження сальмонелами виготовлених страв із сирих продуктів;

не слід вживати м’ясні та молочні продукти, придбані на стихійних ринках, тому що продаються без ветеринарно-санітарного контролю. На вигляд вони можуть бути якісні, адже під час розмноження сальмонел смак, колір, запах продуктів не змінюється;

м’ясо, птицю, яйця вживати тільки після достатньої термічної обробки;

яйця перед використанням необхідно ретельно промивати водою, заборонено вживати сирі яйця;

домашнє молоко слід перекип’ятити;

мити овочі та фрукти;

уникайте харчування у сумнівних закладах, особливо в літній період часу;

не допускати змішування свіжоприготовленої страви з залишками попереднього дня;

необхідно дотримуватися чистоти на кухні, своєчасно прибирати сміття, харчові відходи, не допускати появи мух, тарганів та гризунів у своїх помешканнях.

Пам’ятайте запобігти захворюванню краще, ніж його лікувати! Бережіть себе та будьте здорові!

Т. Криворучко, студентка 5-го курсу БДМУ

Бойко Юлія Ігорівна, викладач, асистент кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб