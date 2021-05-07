Поради щодо збереження водного балансу

Якщо ви відчуваєте спрагу, це найочевидніша ознака зневоднення, яка вказує, що вашому організму не вистачає рідини для нормального функціонування. Зневоднення означає не тільки те, що ваше тіло втрачає воду, а й електроліти, такі як сіль і калій, які допомагають дихати, рухатися, розмовляти, тобто залишатися в робочому стані. Навіть легке зневоднення пов'язане з більшою стомлюваністю, меншою пильністю і поганим настроєм. Ваше дихання, шкіра і температура тіла можуть підказати, що мало води, тому в більшості випадків ви зможете легко заповнити запаси рідини і запобігти зневодненню.

Хоча різні фактори, крім зневоднення, викликають головні болі. Тож випити повний стакан води і продовжувати пити більше рідини протягом дня - це простий спосіб полегшити біль, якщо насправді зневоднення є винуватцем. Також ваше тіло може зазнавати труднощів з розщепленням глікогену, щоб вивільнити глюкозу в кровотік для використання в якості палива. В такі моменти ви відчуєте тягу до солодкого, хоча насправді достатньо випити води. Зневоднення також зашкоджає організму виробляти достатньо слини, а вона має антибактеріальні властивості. Так що наступного разу, коли в роті пересохне, прийшов час відновити водний баланс. Тож бачимо, що зневоднення може негативно вплинути на функціонування всього організму й викликати складнощі від зниження рівня енергії до проблем із травленням, і навіть імунітету.

Коли справа доходить до щоденного споживання води, важко застосовувати жорсткі правила, тому що це залежить від багатьох факторів, включаючи ваш вік, стать, вагітність, вигодовування груддю, а також наявність будь-яких супутніх захворювань. Існують певні рекомендації про вживання близько 2-3 л в день.

Тому спробуємо виділити кілька порад, як отримати всю необхідну кількість рідини і уникнути зневоднення:

1. Перш ніж регулювати споживання води, дізнайтеся свій базовий рівень гідратації.

Ви можете бути здивовані тим, скільки води ви насправді п'єте. Відстежуючи споживання води протягом кількох днів, можна отримати уявлення про свій рівень (використовуючи пляшку з водою для відстеження гідратації і розуміння, скільки разів ви поповнюєте запаси води в день).

2. Зволожуйте організм після пробудження і перед їжею.

Якщо ви поставите перед собою пляшку з водою, легко загубитися в денних справах і забути про ковтки, але важливо приділяти першочергову увагу гідратації вранці, вдень і вночі. Якщо намагатися випивати близько двох склянок води вранці, а потім один стакан води перед кожним прийомом їжі та перекусів, то можна навіть отримати подвійну користь, бо саме вживання води допомагає уповільнити темп під час їжі. Якщо ви починаєте прийом їжі з дуже порожнім шлунком, то легко їсти набагато швидше і забути ретельно пережовувати їжу, що впливає на те, наскільки добре їжа перетравлюється. Вживання більшої кількості рідини також може допомогти вам їсти менше, що, наприклад, важливо для тих, хто сидить на дієті.

3. Вживайте продукти з високим вмістом води.

Бажано замінити сухі закуски, такі як чипси, кренделі й крекери з дуже низьким вмістом води, на освіжаючі закуски, такі як свіжі або заморожені фрукти, йогурт, корисні коктейлі, селера з арахісовим маслом і нарізані овочі з хумусом.

Фрукти і овочі містять велику кількість води, що допоможе вам виконати денну норму. Наприклад фрукти, такі як диня, полуниця, кавун і овочі: огірки, салат, капуста, селера, шпинат, листова зелень, кабачки, помідори, солодкий перець і варений гарбуз, приблизно на 90% складаються з води. Молочні продукти, в тому числі молоко, йогурт і сир, також є хорошими джерелами води.

4. Експериментуйте з тим, як пити воду, щоб отримати максимальне задоволення.

Якщо ви ставитеся до того типу людей, які думають, що проста вода занадто проста, поекспериментуйте з різними температурами і смаками. Можна спробувати воду з льодом, без льоду, кімнатної температури або додати для додаткового смаку і поживних речовин трохи фруктового соку або скибочки свіжих чи заморожених фруктів, овочів (скибочки огірка) чи зелень (свіжий базилік або імбир). Якщо використовувати ці методи, то підтримувати рівень води в нормі стане значно легше та приємніше.

Перейдіть на трав'яний чай або каву без цукру. У спекотні дні, наприклад, протягом дня можна випити фруктовий несолодкий чай з льодом чи розслабитися з кухлем гострого м'ятного або ромашкового чаю на ніч наприкінці дня.

І якщо ваш кращий напій - кава, а не чай, це теж спрацює: хоча напої з кофеїном можуть мати сечогінний ефект, тому бажано вживати в помірних кількостях любителям кави.

Від газованих напоїв краще взагалі відмовитися. Мало того, що містять цукор і калорії, які шкідливі для вашого здоров'я в цілому, вони ще й погано засвоюються шлунком, що може лише погіршити зневоднення. Простіше кажучи, вода - найефективніший спосіб зволожити ваше тіло. Частина цього надходить з їжею, частина з рідинами, такими як кава і чай, але найчастіше це вода.

5. Слідкуйте за рівнем гідратації за допомогою додатка для смартфона.

Можна використовувати додатки для відстеження гідратації, такі як Water Reminder (безкоштовно в Google Play), Drink Water Reminder N Tracker (безкоштовно в App Store) або Water Drink Reminder (безкоштовно в Google). Play). Якщо ви не хочете завантажувати додаток, встановіть таймер на телефоні, щоб він спрацьовував кожну годину, щоб нагадувати вам про необхідність випити води.

6. Завжди тримайте під рукою пляшку з водою.

Ви повинні тримати пляшку з водою під рукою так само, як завжди маєте при собі телефон. Якщо завжди мати її поряд із собою, то значно легше здобути звичку пити більше, навіть не усвідомлюючи цього.

Якщо використовувати ці стратегії, можна значно підвищити рівень гідратації й підтримати своє здоров'я. Збереження гідратації може поліпшити здатність вашого організму засвоювати живильні речовини, а також буде підтримувати нормальну роботу травної системи. Достатня кількість води важлива для здорового функціонування шлунково-кишкового тракту, оскільки допомагає розщеплювати їжу, що важливо для здоров’я. Також збільшення споживання води може допомогти бажаючим схуднути.

Тому бажано віднайти для себе зручні методи, що дійсно стане значним внеском у здоров’я, підвищить продуктивність у діяльності та просто підтримає гарне самопочуття і відповідно чудовий настрій протягом дня.

Юлія ВЕСНА