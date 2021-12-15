Способи зробити навчання ефективним і приємним, якими користуються відмінники

Старанно вчитися в дитинстві й юності важливо, також не менш актуально розвивати свої навички і оновлювати свої знання упродовж усього життя. У сучасному світі складно добитися успіху без освіти. Наша цивілізація віками накопичувала величезні обсяги знань, тягар вивчення яких важкою ношею лягає на сучасне покоління. Як вийти переможцем в цій інформаційній гонці, ефективно використати свій час і сили, при цьому не перевантажувати організм і не завдавати шкоди здоров'ю? Пропонуємо вашій увазі 8 порад, перевірених відмінниками. Вони допоможуть зробити години вашого навчання продуктивними, здоровими і приємними.

1. Провітрюйте приміщення перед заняттями

Відкривайте вікно в перервах між заняттями навіть в холодну погоду. Свіже повітря забезпечує кисень для мозку. Перебування на свіжому повітрі позитивно позначається на роботі організму в цілому. Воно допомагає налагодити роботу нервової системи і психіки, покращує пам'ять, позбавляє від негативних емоцій і неуважності. Кисень швидко допоможе підбадьоритися і забезпечити потрібний заряд енергії. Це добре позначається як на фізичній активності, так і на розумових здібностях.

2. Пийте багато води

Завжди майте при собі пляшку води. Для оптимізації роботи головного мозку, організму треба близько 2 літрів чистої питної води в день. Це покращує мозкову активність приблизно на 15%. Звичайна питна вода впливає на мозок таким чином, що він починає працювати швидше. Якщо ви відчуваєте спрагу, то, тамуючи її, помітите, як станете краще зосереджуватися на виконанні завдань. Річ у тому, що мозок починає перегріватися, коли не містить достатньої кількості вологи і клітини мозку отримують менше кисню із-за звуження судин. Крім того, підвищення температури позначається на розширенні міжклітинного простору, що призводить до підвищення тиску в самому мозку.

3. Позбувайтеся сонливості

Дуже складно вчитися в сонному стані. Не слід себе мучити. Використовуйте короткочасний сон, щоб підбадьоритися і зняти втому. В процесі денного сну виробляється спинномозкова рідина, ліквор, який омиває мозок, приносячи йому вологу, корисні речовини і нейромедіатори, включаючи серотонін. За перші 20 хвилин денного сну підвищується настрій і рівень енергії.

Щоб 20-хвилинний сон виявився ефективним, вам треба зайняти зручне положення, необов'язково лежаче, але максимально розслабити усі м'язи і повністю відключити свідомість. Проте не треба спати довше 30 хвилин, адже тоді настає глибока фаза сну, сповільнюються усі процеси, активується парасимпатична нервова система, внаслідок чого тіло розслаблюється. Щоб активувати його наново, знадобиться не менше двох годин, ви відчуватимете себе розбитим і пригніченим. Тому, щоб користуватися коротким сном для поліпшення продуктивності, слід не забути передчасно завести будильник, а краще кілька!

4. Зробіть перерву на зарядку

Не шкодуйте часу для фізичних вправ, адже зарядка може значно поліпшити вашу продуктивність. Дослідження в молодших і середніх класах шкіл показали, що фізична розминка під час уроку допомагає істотно поліпшити успішність дітей. Розминка під час заняття покращує прилучення дітей до предмету, що вивчається, і покращує роботу пам'яті.

5. Розпочніть з того, що цікавіше і легше

Напевно, нам знайома ситуація, коли є всі умови для заняття, але ви ніяк не можете почати, адже завдання здаються такими складними, а навчання виснажливо нудним. Розпочніть з чогось найпростішого, тоді ви без зусиль досягнете достатнього рівня прилучення і без побоювання візьметеся до найважчої роботи. У мотивуванні себе не останнє місце займає інтерес до навчання. Тому знайдіть те, що вам по-справжньому цікаве, і розпочинайте саме з нього. Здатність правильно планувати своє самостійне заняття має ключове значення.

6. Слухайте класичну музику або звуки природи

Численні дослідження довели, що певні різновиди музики можуть покращувати здатність мислити, пам'ять, знімати стрес, підвищувати швидкість вивчення матеріалу, допомагати сконцентруватися, зосередитися. Це подібно до медитації, коли можна добре сконцентруватися на одному звуці й скорегувати свій психоемоційний стан. Оскільки в звуках природи і в класичній музиці багато повторюваного ритму, тут працює той же принцип.

Існують дослідження вчених Лінн Купера і Мілтона Эріксона, які говорять про те, що люди, які слухають звуки метронома в ритмі 60 ударів в хвилину, входять в «альфа-стан» - ідеальний для навчання і запам'ятовування. Лозанов і Новаков зробили аналогічне відкриття, але використовуючи повільну музику бароко з ритмічним розміром 60-64 такти в хвилину. Ця музика, насичена високими частотами, дійсно чинить оживляючу дію на пам'ять і розум, прискорює навчання, знімає втому і гармонізує тіло. Вона дає відчуття стійкості, порядку, безпеки і створює духовне стимулююче середовище, яке ідеально підходить для навчання або творчості.

В американському університеті штату Айова перевірили новий метод і дійшли висновку, що на тлі музики бароко у випробовуваних простежувалося посилення здібностей запам'ятовувати інформацію на 26%, а швидкість навчання при цьому зростала на 24%. Прослуховування музики такого виду призводить до наступних ефектів:

- стабілізації кров'яного тиску;

- сердечний ритм сповільнюється до найбільш здорового стану;

- долаються стани сердечної аритмії;

- в крові падає чинник стресу;

- посилюється дія імунної системи;

- синхронізується і гармонізується робота тіла і мозку, тіло розслабляється і функціонує ефективніше, з найменшими втратами енергії, що дозволяє передати більше енергії мозку;

- має заспокійливий ефект;

- усуваються стани мігрені і безсоння.

7. Подбайте про добре освітлення

При поганому освітленні заняття стають некомфортними, провокуючи нервозність і небажання дитини вчитися зовсім. І при цьому часто приходить сонливість, що ніяк не може позитивно позначатися на продуктивності заняття.

Спершу в кімнаті, відведеній для заняття, має бути достатнім основне світло. Саме воно створює загальну світлову картину, що дозволяє комфортно і зручно відчувати себе в приміщенні. Краще всього, якщо основне джерело світла створюється комбінацією стельового світильника і зонального точкового світла, яке можна включати за бажанням: як повністю, для максимального світла, так і частково - для мінімального. Потужність лампи для світильника на стелі залежить від розміру приміщення і кількості плафонів. Орієнтовно, світла від основної лампи в 60-80 ватів буде достатньо, щоб ви могли в приміщенні читати, писати, користуватися комп'ютером і виконувати іншу роботу, що вимагає зорової уваги. Уникайте холодного флуоресцентного світла, оскільки воно провокує втому очей. Краще віддати перевагу галогеновим лампам, близьким по світлу до природного денного освітлення.

Робоче місце учня обов'язково має бути обладнане локальним світильником! Існує дослідження, яке доводить, що одне тільки правильне освітлення письмового столу підвищує працездатність на цілих 16%.

8. Зберігайте замітки на видних місцях, про те, що хочете запам'ятати

Всі найважчі для запам'ятовування слова і мовні правила, різноманітні виключення, математичні й фізичні формули - все, що так треба вивчити, але ніяк не поміщається в голові, зможе запам'ятатися набагато легше, якщо ви напишете це на стикерах і розташуєте біля вашого робочого місця. Наприклад, на стіні біля столу, під склом на столі, на видному місці в кімнаті, яку ви часто відвідуєте, або навіть під прозорий чохол мобільного телефону, який завжди під рукою! Вам навіть не доведеться спеціально зупинятися біля них - бічний зір і підсвідомість самі все зроблять. Так ви змусите працювати вашу візуальну пам'ять на вас! До речі, цей відмінний засіб не лише прокачає знання, але і підготовить до важливого тесту, іспиту або контрольної. Головне розуміти, що ефект у цього методу довгостроковий, адже саме часто попадаючись вам на очі, інформація зможе мимоволі запам'ятатися. Тому використовуйте цей метод, готуючись до чогось заздалегідь і маючи запас часу. А доки виписуватимете ту саму «складну для запам'ятовування інформацію», ви зайвий раз її повторите.

Микола СИНКОВ