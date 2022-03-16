Основи захисту дітей у будинку

Захист маленьких дітей, які живуть або відвідують ваш будинок, життєво важливий для безпеки. Вивчіть практичні поради, які зроблять весь будинок, від кухні до гаража, незагрозливим для дітлахів вдома або під час відвідування будинку друга чи родича.

Перш за все, необхідно враховувати стадію розвитку дитини.

Немовлята малорухливі, а от маленькі діти можуть кататися чи інакше переміщатися на значні відстані, тож у повзунків та новачків можуть виникнути проблеми будь-де.

Діти старшого віку можуть бути надзвичайно цікавими та винахідливими у лазанні, відчиненні дверей та попаданні в місця, які можуть здивувати дорослих.

Правильний підхід до захисту дітей у вашому будинку – це дивитися на кожну кімнату очима дитини. Спустіться на підлогу і огляньтеся. Поставте собі такі запитання: «Що це? Чи можу я покласти його в рот? Що буде, якщо я залізу туди?»

Ви помітите загрози безпеки по всьому будинку, від пральні до шафи для білизни. Будьте методичні під час екскурсії. Підрахуйте кількість розеток у межах досяжності дитини, зокрема за меблями. Для кожної розетки потрібна пластикова захисна кришка.

Потім зверніть особливу увагу на небезпеку задухи. Переконайтеся, що шнури, що звисають із фіранок або приладів, перев'язані та перебувають поза досяжністю сторонніх рук. Немовлята і маленькі діти також можуть придушитися повітряними кулями, прикрасами, іграшками, монетами, гумовими стрічками, декоративними каменями або кульками у горщиках та ін.

Гострі предмети, такі як ножі, кухонне начиння та садовий інвентар, слід зберігати поза увагою і досяжністю дітей або під замком. Те саме і з мийними засобами – діти не повинні до них дотягнутися. Отруєння – звичайне явище, але його можна запобігти. Якщо ви не використовуєте в будинку певний хімічний засіб для чищення, не зберігаєте його; якщо він вам потрібен, замкніть його. Про всяк випадок тримайте під рукою номер цілодобового загальнонаціонального токсикологічного центру.

Також переконайтеся, що кожна кімната у вашому будинку перевірена на наявність унікальних небезпек.

У ванні. Зберігайте всі ліки, включаючи безрецептурні, поза увагою та використовуйте запобіжні засувки на шафках з ліками. Тримайте ножиці, пінцет та інші гострі предмети поза досяжністю. Щоб уникнути опіків, встановлюйте водонагрівач не вище 120 градусів.

Ніколи не залишайте дитину у ванні без нагляду та ставте замки на кришку унітаза, щоб маленькі діти не використовували його для гри. Зберігайте відра догори дном, щоб запобігти скупченню води. Пам'ятайте, що маленькі діти можуть потонути всього за кілька дюймів від води.

В спальні. Ліжечко має бути безпечним притулком для немовлят, тому заберіть усі іграшки, ковдри, подушки та інші предмети, через які можна задихнутися. Коли вони починають самостійно сидіти, прибирайте мобільні телефони.

На кухні. Під час приготування їжі на плиті використовуйте задні конфорки, тримайте ручки повернутими до задньої частини плити та не виходьте з кімнати, коли плита увімкнена.

У підвалі та гаражі. Підвішуйте інструменти та сходи поза досяжністю та зберігайте бензин, рідину для запальничок, фарби, пестициди або інші хімічні речовини у закритій шафі.

У вікнах. Вікна – це аспект домашньої безпеки, про який часто забувають. Ширми призначені для захисту від комах, а не для дітей. Не ставте меблі під вікнами, оскільки це викликає бажання лазити та досліджувати. Якщо ви відкриваєте вікна, переконайтеся, що вони знаходяться поза досяжністю дітей.

На задньому дворі та навколо палуб. Якщо у вас є басейн, встановіть навколо нього високу огорожу (зазвичай це визначається місцевими будівельними нормами) і тримайте її закритою, коли вона не використовується. Ніколи не дозволяйте дітям плавати без нагляду. Переконайтеся, що двері, які ведуть у двір, на терасу та балкон також мають замки для захисту від дітей.

На сходах. Ворота безпеки повинні бути розташовані вгорі та внизу.

Захищати весь будинок від дітей не потрібно, якщо ті знаходяться там тільки як гості, але зосередьтеся на тому місці або кімнатах, де відвідувачі будуть проводити найбільше часу. І майте на увазі, що маленькі діти повинні постійно перебувати під наглядом, щоб кожен міг залишатися живим і неушкодженим.

Юлія ВЕСНА