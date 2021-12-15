Фест Україна – країна Здійснення Мрій: Щедрий Миколай-2021

Урочисте відкриття мистецького Фестивалю-конкурсу «Україна – країна Здійснення Мрій», відкриття виставки ОН-ЛАЙН 20.12.2021 о 16.00.

Сценарний план.

1.Представлення партнерів фестивалю.

2. Спонсори Фестивалю-конкурсу.

3. Представлення журі Фестивалю-конкурсу.

4. Представлення учасників Фестивалю-конкурсу.

5. Представлення інформаційних партнерів і ресурсів Фестивалю-конкурсу.

6. Оголошення програми і термінів фестивалю з 19 грудня 2021 року до 19 лютого 2022 року.

Три номінації:

1. ДПМ: пластиліновий живопис і графіка, ляльки, флористика.

2. Живопис-Графіка.

3. Комп’ютерні презентації і ролики.

Терміни підготовки – до 15 грудня.

З 15-19 грудня – формування виставки.

Виставка – на сайті школи і партнерів.

Виставка триває з:

19 грудня 2021 року до 19 лютого 2022 року.

Фестиваль проводиться в Он-лайн-форматі і ОФ-лайн формата

“Положення фестивалю конкурсу Щедрий Миколай - 2021”