Фест Україна – країна Здійснення Мрій: Щедрий Миколай-2021

Урочисте відкриття мистецького Фестивалю-конкурсу «Україна – країна Здійснення Мрій», відкриття виставки ОН-ЛАЙН 20.12.2021 о 16.00.
Сценарний план.
1.Представлення партнерів фестивалю.
2. Спонсори Фестивалю-конкурсу.
3. Представлення журі Фестивалю-конкурсу.
4. Представлення учасників Фестивалю-конкурсу.
5. Представлення інформаційних партнерів і ресурсів Фестивалю-конкурсу.
6. Оголошення програми і термінів фестивалю з 19 грудня 2021 року до 19 лютого 2022 року.
Три номінації:
1. ДПМ: пластиліновий живопис і графіка, ляльки, флористика.
2. Живопис-Графіка.
3. Комп’ютерні презентації і ролики.
Терміни підготовки – до 15 грудня.
З 15-19 грудня – формування виставки.
Виставка – на сайті школи і партнерів.
Виставка триває з:
19 грудня 2021 року до 19 лютого 2022 року.
Фестиваль проводиться в Он-лайн-форматі і ОФ-лайн формата
“Положення фестивалю конкурсу Щедрий Миколай - 2021”
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