Як ветеранам та їхнім родинам отримати 20 тисяч гривень на бізнес?

Український ветеранський фонд підтримує бізнес захисників. Якщо ви ветеран, ветеранка, дружина, чоловік, батько, матір, дитина (у тому числі усиновлена) ветерана чи ветеранки, маєте статус ВПО, наявний ФОП чи самозайняті — можете отримати відшкодування 20 тисяч гривень на товари та обладнання для ведення власної справи.



Як долучитися до програми? Подайте документи на сайті УВФ в розділі мікрофінансування бізнесу — https://veteranfund.com.ua/. Якщо ваша заявка відповідає вимогам, після перевірки документів і схвалення — ви отримаєте кошти протягом 10 днів.

Зберіть пакет копій документів:

- паспорт заявника з пропискою;

- довідка ВПО (скріншот із Дії не підходить);

- виписку чи витяг з ЄДР про ФОП, чи самозайняту особу;

- документ, що підтверджує статус ветерана: посвідчення УБД, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, посвідчення учасника війни;

- документ, що підтверджує спільне проживання з ветераном до війни, свідоцтво про одруження чи свідоцтво про народження дитини;

- документи, що підтверджують покупку після 24 лютого 2022 року для роботи бізнесу відповідно до КВЕДів (чек або видаткова накладна).

Програма підтримки діятиме до завершення воєнного стану. Допомога надається одноразово. Питання стосовно фінансування надсилайте на пошту Фонду: veteranfundua@gmail.com.

Також УВФ запустив гарячу лінію для ветеранів та членів їхніх родин. Якщо ви переживаєте кризу, пов'язану з війною, телефонуйте за номером +38 (067) 400 46 60, щодня з 10:00 до 20:00.