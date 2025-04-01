Виставка «Троянди переможцю»

Сама назва виставки красномовно розкриває силу художньої образності творів Марини Панасюк. Але мистецька завершеність її картин народилася неодночасно. Прихильність до малювання з’явилася ще зі шкільних років, а навчання у Львівському поліграфічному інституті ім. Івана Федорова остаточно сформувало професійні уміння майбутньої мисткині. Марина Андріївна вийшла на свою творчу стезю спочатку як оздоблювач численних поліграфічних видань. І вже потім почала брати участь у загальних тематичних виставках та насмілилася на персональні.

Представлені твори в арт-локації «Мистецька світлиця» узагальнені назвою «Троянди переможцю» демонструють не просто емоції художниці, а випромінюють цілий каскад творчих досягнень. Кожен твір – це результат роздумів, пошуків завершеної форми та вдалої композиції. Знайдений власний художній стиль дозволяє вдало розкрити обрану тему й наповнити мистецькими категоріями, в яких вирує справжній талант автора.

Красномовні розчерки мовби ненароком підкреслюють характер, додають життєдайної енергетики знайденим образам, яка пульсує від автора до глядача. Ніжна краса улюблених троянд додає вишуканого смаку створеним картинам. А яскраві, сповнені позитивної енергетики коні випромінюють потужну переможну хвилю. В цьому дивному єднанні народжується сила почуттів, які переповнювали художницю, і вона мов дев’ятий вал, долаючи умовний простір паперу чи полотна, поспішає передати власну душевну історію. Створений життєвий простір наділений чимось особливим, інтимним, але художниця щедро ділиться роздумами про споконвічне, сповнене людяності та добра. Автор запрошує глядача у таємничий космічний простір, де процес естетичного спостереження зупиняється десь там, за обріями.

Назва виставки народилася вже після побудови експозиції в арт-локації «Мистецька світлиця». Перед нами бурхливий рух чоловічого початку в образах коней та ніжність романтичного стану жінки, яка кохає. Інь і Янь, як нескінченність життєвого процесу, сповненого величності й загадковості. Твори з відвертістю та щирою любов’ю художниці до життя створюють цілу музичну баладу, наповнену потужної енергетики, яка запалює інших, спонукає до активного життя.

Про свої картини Марина каже, як про знайдені коштовні перлини. Троянди з вишуканими пахощами для неї насамперед це квіти кохання, а любов треба берегти та захищати. Коні уособлюють могутній козацький дух. Досить згадати стародавній персонаж вірного українця козака Мамая! Ось чому в картинах вирує життєва правда й непереможна сила.

Також в представлених творах відчувається суто жіночий характер отих дивних українських Кассандр, які вміють бути берегинями й носіями добра й людяності. А ще згадалися каліграфісти Піднебесної, які через створені художні образи неймовірно витончено передавали свої почуття. З легким дотиком пензля виникала потужна інформація вікової мудрості, виваженості й краси.

Захід відбувся завдяки спільним зусиллям Київської організації НСХУ, Київської міської клінічної лікарні №8, «Федерації жінок за мир у всьому світі», Видавничого дому «Справи сімейні». Головна мета – підтримати людей в цей непростий для суспільства період, пов'язаний з війною, наповнити переможною силою, коли на серці тривога та страждання. Марина Панасюк через художні образи намагається зупинити мить і подарувати людям позитивні емоції, красу й натхнення.

Сьогодні, як ніколи, під час війни ми цінуємо кожну мить свого життя. Всі компоненти, що нас оточують, набули особливого значення. Як складно нам не було б, але є що згадати з мирного буття. Перед нами ціла епопея із запальними перегонами на іподромі. Експресія зворушливої напруги розкривається в темпераментних розчерках, які вдало підкреслюють миттєву ситуацію. Поряд полярний настрій. Мисткиня з неймовірним душевним теплом передає звичайні будні біля своїх улюбленців, які вміють додати життю комфорту й чуйності. Також Марина Андріївна вдало передає романтичний настрій у мотивах з квітами. Улюблені троянди завдяки вишуканій прозорій палітрі викликають поетичний стан, який спонукає до спостереження навколишньої краси.

Арт-локація «Мистецька світлиця» запрошує відвідати виставку Марини Панасюк та відчути силу краси, добра, позитиву. Через серію творів талановита художниця побудувала місток у серця глядачів. Її мотиви не просто ілюстрації побаченого, в них медитативний стан цілісної особистості, яка створена бути носієм прекрасного.

Фото власність М. Панасюк

