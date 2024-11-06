Проєкт «Жива мова» і «Дарницькі Берегині»

«Ти лиш храм збудуй, а люди в нього прийдуть»

Ліна Костенко



Проєкт «Жива мова» ГО «Федерація жінок за мир у всьому світі» (голова Тетяна Коцеба) і Київської «Просвіти» (голова Кирило Стеценко) – це простір задушевного спілкування з тими, хто переходить на українську, хоче досконало знати її, бо розуміє, що мова – не просто засіб спілкування, а щось більш значуще. Це особливо відчувається нині, коли московський ворог намагається перекреслити нашу історію, завдає нищівних ударів не тільки містам і селам в Україні, а й хоче знищити нашу культуру, мову, віру.

У рамках проєкту 7 червня 2024 року відбулася чергова творча зустріч членів клубу «Дарницькі Берегині» (в. о. голови Лілія Карпенко) та ГО «Об’єднання пенсіонерів та ветеранів Дарницького району м. Києва» (голова Олена Квіта) з Тетяною Гуденко – практичною психологинею, та Ольгою Ходацькою – докторкою філософії, авторкою проєкту «Жива мова». Під час бесіди і жвавого обговорення висловів відомих людей України і світу про мову, життя, культуру, родинні цінності шановні пані ознайомилися з основними правилами слововживання, вчилися викорінювати слова-кальки з російської мови, які заважають культурі спілкування, а також отримали цінні поради від психологині щодо життєстійкості в умовах війни.

Голова правління ГО «Федерація жінок за мир у всьому світі» Тетяна Коцеба презентувала кожній берегині щедрі подарунки, що створило атмосферу свята і позитивні емоції.

Виконуюча обов’язки голови клубу «Дарницькі Берегині» Лілія Карпенко щиро подякувала за цікавий матеріал, практичні рекомендації щодо спілкування українською, неймовірну атмосферу спілкування з психологинею, цінні поради щодо зміцнення життєстійкості та за подарунки. Творча зустріч сприяла створенню позитивного настрою, що є немаловажним для кожного в умовах війни. «Дарницькі Берегині» запрошують нас на чергові зустрічі, які обов’язково будуть відбуватися упродовж літа.