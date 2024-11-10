30 вересня у День Всеукраїнського дня бібліотек в Етнобібліотеці відбулося відкриття виставки самобутньої художниці з Полтави Ольги Марченко-Васильєвої.

Ольга Марченко-Васильєва – дуже талановита мисткиня, яка пише чудові сонячні картини, від яких неможливо відірвати свій погляд. Але Ольга не тільки художниця, вона ще й чудова співачка, поетеса, композиторка і педагогиня…

Відкриття виставки картин Ольги Марченко-Васильєвої розпочалося знайомством з її творчою особистістю. Вона розповіла про свій життєвий шлях. Про те, як, ніде не навчаючись живопису, почала за покликом свого серця писати картини, в яких ми могли побачити поряд з натюрмортами пейзажі рідної Полтави, казкові квіткові композиції та прекрасні полотна, на яких сяяло сонцем море… Також на виставці були представлені портрети самої Ольги та її батьків.

Після знайомства з Ольгою розпочалася концертна програма, в якій прийняли участь її друзі. Мегаталановиті зірки сучасної української сцени, феноменальна актриса, кінорежисерка, поетеса, композиторка, засновниця каналу «Зірка Феніксу ТБ», ведуча програми «Божий Дар» Юлія Сак та унікальний сесійний гітарист, соліст групи «Кобза», гітарний майстер Костянтин Карачун.

У концертній програмі звучали у виконанні Ольги Марченко-Васильєвої її авторські пісні, які огортали глядачів своєю щирістю.

Гітарні композиції у виконанні Костянтина Карачуна подарували вдячним глядачам і класичні твори, і рок-композиції.

Юлія Сак прочитала свою неймовірну, філософську та патріотичну поезію, яка, проникнувши у серця людей, викликала сльози на очах…

А на завершення концертної програми у виконанні Ольги Марченко-Васильєвої прозвучала пісня «Хай буде щастя на землі».

Виставка картин та концертна програма, присвячена відкриттю виставки, емоційно вразили і заворожили своєю щирістю та майстерністю. І цей присмак великого мистецтва надовго залишиться в серцях людей.

Іван ДРУЖКОВЕЦЬ