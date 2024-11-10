До 90-річчя з дня народження відомої мисткині та педагога Валентини Гаврилівни Виродової-Готьє у виставкових залах Музею Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури розгорнута ретроспективна виставка. Заслужена діячка мистецтв України, член-кореспондент НАМУ, лауреат премії ім. Сергія Шишка, професор кафедри живопису й композиції працює у рідних стінах з 1959 року (одразу після захисту дипломного проєкту в майстерні професора Олексія Шовкуненка). Винятковість представлених робіт дає можливість прослідкувати етапи розвитку самобутнього таланту класика українського живопису починаючи від студентських робіт, а їх представлено понад 20, до майстра сюжетної картини на теми сільського життя, автора низки психологічно проникливих портретів сучасних діячів української культури, людей праці й надзвичайно зворушливих портретів дітей.

Попри те, що художниця виросла в місті, вона не раз зізнавалася, що дуже любить село і охоче передає у своїх творах життя сільських мешканців. Природа Полтавщини, Гуцульщини, Чернігівщини близька її творчим уподобанням. Наприклад, після захисту дипломів Виродова-Готьє часто їздила з подругами у село Шишаки на Полтавщину, де колись працював Федір Кричевський та де знімали «Ніч перед Різдвом» за Гоголем, а своїх студентів мисткиня часто возила на Гуцульщину, також працювала у Седневі. Твори Валентини Гаврилівни близькі й зрозумілі багатьом із нас. У них вирує правда без прикрас, сонячність, спокій та отой завзятий позитивний настрій вільного українця. Такими є її портрети сучасників К.Трохименка, С. Шишка, Л. Ревуцького, М. Примаченко, Є. Мірошниченко, Д. Лідера. Низка творів, присвячених дітям, вражають безпосередністю та романтичним настроєм, спонукають до спогадів із власного дитинства.

Картини мисткині зберігаються у багатьох музеях та галереях світу Австрії, Бельгії, Китаю, Італії, НІмеччини, США, Франції та ін.

Її вихованцями є велика плеяда майстрів українського живопису.

Вітаємо Валентину Гаврилівну зі славним ювілеєм та бажаємо всього світлого, як її живопис, міцного здоров'я, довголіття та наснаги для нових робіт!





