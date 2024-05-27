«Творчість відкриває в дитячій душі ті потаємні куточки, в яких дрімають джерела добрих почуттів», – писав видатний педагог В. Сухомлинський. І справді так. У цьому переконалися вчителі, діти і їхні батьки Гімназії-інтернату №13 м. Київ під час творчої зустрічі зі знаним в Україні і за кордоном народним художником України, живописцем, графіком, скульптором Валерієм Франчуком, лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка і премії імені Василя Стуса, твори якого прикрашають приватні колекції і музейні фонди всього світу, членом Центрального правління ВУТ «Просвіта» імені Т. Шевченка, яка днями відбулася в освітньому закладі для талановитих дітей, чиї серця зранені війною, але прагнуть прекрасного, позитивних емоцій, яскравих кольорів.

На майстерку зібралося близько 25 обдарованих учнів і вчителів гімназії. Всі з великим захопленням слухали мудрі поради щодо малювання від шановного Валерія Франчука, автора більше 7000 полотен, 2500 – графічних робіт, близько 100 скульптур. Деякі картини художник продемонстрував присутнім і розповів історію їхнього створення. Діти були приємно вражені дружнім спілкуванням і високим професіоналізмом митця, адже у творчому доробку художника більше 160 персональних виставок.

Найцікавішим моментом під час зустрічі було створення картини Валерієм Франчуком тут і зараз, у присутності дітей! Він спеціальною технікою за допомогою шпателя написав чудовий пейзаж, який побачив на території гімназії. Ця картина, подарована художником, тепер прикрашає Гімназію-інтернат №13 м. Київ.

Валерій Франчук дав цінні поради учням щодо малювання, кожному приділив увагу і проаналізував новостворений малюнок, високо оцінив виставку учнівських малюнків і картин, подарував багато авторських книжок і альбомів, подякував учительці образотворчого мистецтва Валері Жук за професіоналізм і любов до мистецтва.

«Я творю для того, щоб люди не забували, що в них є душа. А кажуть, душа вічна» (В. Франчук).

Під час зустрічі панувала неймовірна енергетика співтворчості, ейфорії, позитивних емоцій!

