Поетичний перформанс Клавдії Дмитрів

Напередодні Всеукраїнського дня бібліотек та Дня захисника України в ЕтноБібліотеці відбулася зустріч поетеси Клавдії Дмитрів з учнівською молоддю Фінансового ліцею «Музика душі». Відомо, що поезія – це мистецтво, що зцілює душу, в ній можна знайти відповіді на численні питання, поезія – це відображення дійсності… Тож учнівська молодь ліцею з великою увагою слухала проникливе авторське читання віршів про Україну, про війну і майбутню перемогу та пейзажну лірику, що описує красу і гармонію рідної природи.

Поетеса залучила ліцеїстів до діалогу і як досвідчений педагог й практичний психолог надала учням слушні поради щодо прагнення індивідуального розвитку своїх здібностей і талантів, бути впевненими, використовуючи всі можливості до самореалізації, щоб знайти заняття до душі. А ще – залучила школярів до гри зі створення рим для віршування. Перформанс був неймовірно цікавим, захоплюючим і корисним. Інтерактивні заходи дуже подобаються учням, вони спонукають до творчого мислення, вільного спілкування, співпраці.

Привітала присутніх зі святами почесна гостя, партнерка бібліотеки, членкиня Наглядової ради громадської організації «Жінки за мир у всьому світі», «Національної ради жінок України» та членкиня правління Київської спілки журналістів України – Людмила Іванівна Грабовенко.

Щира вдячність вам, воїни ЗСУ, за надійний захист і можливість проведення зустрічей!

Ірина СОКОЛОВА, завідувачка ЕтноБібліотеки