«Нація нескорених: від козацтва до сьогодення» – під такою назвою пройшла в Етнобібліотеці пісенно-поетична зустріч присвячена Дню захисників і захисниць України. Це свято вшанування оборонців України, які мужньо захищають нашу рідну Батьківщину від ворогів. На захід запрошені старшокласники Ліцею №6, члени клубу «Світлиця», читачі бібліотеки, друзі, колеги.

Артистка Національної телерадіокомпанії України, народна артистка України Світлана Мирвода у творчому тандемі з заслуженим артистом України, офіцером ЗСУ Дмитром Лінартовичем перетворили зустріч у вагому патріотично-мистецьку подію. У піснях і віршах, що прозвучали – відображено славну й багату історію нашого народу від козацьких часів до сьогодення. Гість заходу – відомий український поет та громадський діяч Владлен Ковтун промовисто зазначив, що творчість Тараса Шевченка і сьогодні надзвичайно важлива й актуальна, твори Кобзаря – наш дороговказ.

Сучасні воїни примножують і розвивають тисячолітні українські військові традиції. Щемливо зворушливими були зустріч і спілкування з матусею загиблого Андрія Ніщімного – Катериною Степанівною, якій ми висловили свої щирі співчуття.

Завершився захід дружним виконанням Гімну українських Січових Стрільців «Ой, у лузі червона калина» – символом боротьби за незалежність України.

Зустріч проведена за участі бібліотеки Центрального будинку офіцерів ЗС України (завідувачка Тетяна Алісова).

За сприянням ГС «Національна рада жінок України», ГО «Федерація жінок за мир у всьому світі»; інформаційний спонсор: Всеукраїнська газета «Справи сімейні».

Вітаємо всіх зі святом Дня захисників і захисниць України! Слава Україні! Героям слава!

