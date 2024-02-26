Фестиваль талантів у Трускавці

Саме до Дня Єдності в курортному Трускавці зібралися понад півтори сотні талановитих українців: діти, молодь, дорослі, щоб продемонструвати культуру України та народів світу в номінаціях – «Вокал», «Інструментальне мистецтво», «Хореографія», «Циркове мистецтво», «Театральне мистецтво», «Театри мод».



«Цей захід має загальноміський державний статус та проходив за підтримки Трускавецької міської Ради, – розповідає Наталія Кудряшова. – Залюбки доєдналися і готельно-курортний комплекс «Карпати». Організатори фестивалю – Азербайджанський культурний центр. Виступи оцінювали поважні члени журі, професіонали зі всієї України: Сергій Шевченко, соліст Академічного ансамблю пісні і танцю України Державної прикордонної служби України, лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів, Людмила Кандраєва, хореограф, актриса театру та кіно, Андрій Душний, завідувач кафедри музично-теоретичних дисциплін та інструментальної підготовки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Теодозія Микитка, генеральний продюсер кінофестивалю «Корона Карпат», Наталія Сєдова, головний режисер державного підприємства «Дирекція пересувних циркових колективів України». Очолив журі – Гурбан Аббасов, народний артист України, співак, голова Азербайджанського культурного центру, Посол миру».



В рамках фестивалю для всіх охочих була проведена екскурсія Трускавцем.



Розмістилися учасники в готелі «Гранд Алексік». Членів журі та журналістів прийняв готель «Трускавець 365». Конкурсні змагання та харчування забезпечив готельно-курортний комплекс «Карпати».



На церемонію нагородження завітав міський голова Трускавця Андрій Кульчинський. Він привітав всіх учасників та гостей, а також особисто вручив нагороди переможцям.

Володарями гран-прі стали: Ростислав Чворсюк (номінація «Інструментальне мистецтво», Анна Бродкевич (номінація «Циркове мистецтво»), Мирослава Дякунець (номінація «Вокал»), Наталія Тесля (номінація «Вокал»).



Всім дівчатам, володарям гран-прі були вручені сертифікати на 50 євро на відпочинок у кращому українському таборі «Разом», що в Болгарії.



А Ростиславу Чворсюку – путівка на відпочинок до міста Моршин у кращий готель «Оберіг».

Теодозія Микитка, генеральний продюсер кінофестивалю «Корона Карпат», вручила призи на суму 2000 гривень від туристичної компанії «Карпатія Галич Тур» Максиму та Богдану Поданам зі Старосамбірської школи мистецтв та їхній викладачці Єфросинії Душній за розвиток та популяризацію етнічно-українського кобзарського мистецтва. Приз отримала Іванна Лупак, учасниця танцювального колективу «Мрія» Іршавської дитячої школи мистецтв.

На фестивалі, в рамках благодійного марафону, зібрали 3000 гривень та 20 злотих для Збройних Сил України, які будуть доєднані до коштів на придбання автомобіля Volkswagen Т4.



Людмила ЧЕЧЕЛЬ

