Диво творчості проєкт “слово і відгук”

15 серпня знову відбувся онлайн-проєкт «Слово і відгук». Він продовжений поетом із Умані. Без перебільшення, зустріч була дивом. Дивом творчості. В першу чергу, літературної. І не тільки літературної, а й художньої, театральної. Так, так. Ви не помилились! Ми зробили справжнє відкриття. Вкотре впевнилась, що творчість і в скрутні часи здатна високо тримати людину.

На початку заходу дізналися, що Софія Кримовська, а саме так звуть гостю зустрічі, ще у 2012 році стала переможницею літературного фестивалю «Троянди й виноград», який проводив музей і родинний Фонд «Троянди й виноград».

Пані Софія – автор чудових художніх мистецьких творів у стилі «хейк-мейк», на її рахунку створення дитячих театральних вистав у театрі «Килесик».

У всьому, що робить пані Софія, лежить любов до своєї родини. Вона налаштовує мости творчості та співдружності між українцями через соціально-культурні проєкти різного напрямку.

Війна для неї почалася набагато раніш, у 2014 році на Луганщині. Вона з тих «біженців», які працють кожного дня над відновленням України через слово і дію.

Спілкування було поетичним, музичним і, головне, надихаючим.

Родзинкою на фіналі прозвучав ролик на слова Максима Рильського «Яблука доспіли, яблука червоні!» у виконанні штучного інтелекту... І всім нам стало зрозуміло, що творчість неможливо запрограмувати штучно...

Модераторами цієї культурної рєподії були: Вікторія Колесник, директор музею, Олена О’Лір, провідний науковий співробітник музею (Мюнхен), Наталія Веселицька, старший науковий співробітник музею. Технічний супровід здійснив Микола Акімушкін, також науковий співробітник музею.

