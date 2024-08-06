Браво, Юліє Сак! Саме ці слова прозвучали багатоголосим хором у фіналі творчої зустрічі з популярною актрисою театру і кіно, кінорежисером, поетесою, композитором, засновницею каналу «Зірка Феніксу ТБ», ведучою авторської програми «Божий дар», заслуженою артисткою естрадного мистецтва України, володаркою Гран прі України «Золота пектораль» Юлією Сак, яка нещодавно пройшла у Будинку-музеї Марії Заньковецької.

І справді, було на що подивитися. Розмаїття мистецьких жанрів, представлених актрисою на творчій зустрічі, приємно здивувало представників київської богеми, які були у повному захваті від побаченого! А розпочала свій виступ Юлія Сак з презентації своєї нової книги «Біле і чорне», яка визвала широкий резонанс серед поціновувачів сучасної української поезії. До речі, за цю збірку Юлія Сак отримала Премію ім. І. Нечуя-Левицького від Українського фонду культури.

Ця книга була написана на початку повномасштабного нападу на Україну, тому і вірші у Юлії Сак патріотичні та філософські… Це поезія найвищого ґатунку, проникнута великою любов’ю до України і людей. Поезія, яка лине від серця автора до сердець кожного українця.

Свої авторські вірші Юлія Сак прочитала з великою виконавською майстерністю. А коли розпочала читати «Молитву за Україну», сльози блищали на очах не тільки у глядачів, а і у самої актриси. Так, на очах у глядачів блищали сльози радості та високої розчуленості, викликаної багатою палітрою образів, виписаних рукою справжнього майстра поетесою Юлією Сак.

І знову вигуки: «Браво!»

Події розвивалися за наростаючою, коли Юлія Сак представила глядачам авторський кліп «Це страшне слово – війна», який отримав у Великій Британії на конкурсі Golden time talent Гран-прі за найкращий перфоментс.

Далі у програмі були продемонстровані авторські кліпи Юлії Сак на її вірш «Квіти цієї весни особливі» та кліп на авторську пісню співака Віктора Коньякова «Україна», які були дуже гаряче сприйняті вдячною публікою.

Апофеозом програми став показ Юлією Сак уривка з вистави «Княгиня Ольга» за однойменним твором Марії Морозенко.

На сцену разом із вигуками «Браво!» вдячні глядачі понесли актрисі букети квітів.

У фіналі дійства від імені всіх присутніх у залі та адміністрації музею висловила щиру подяку Юліі Сак за прекрасно проведену творчу зустріч старший науковий співробітник музею Жанна Маценко:

– Сьогодні я відкрила для себе не тільки геніальну актрису, але і геніальну поетесу. Ваші вірші, Юліє, не тільки високодуховні, вони ще й повчальні. Вони, як молитва, яку треба читати кожного дня і відкривати для себе постійно щось нове.

Заслужений журналіст України Сергій Комісаров, який теж був присутній на заході, погодився з Жанною Маценко, що творчість Юлії Сак та її унікальна особистість – неперевершені.

Головний редактор, видавець, організатор заходiв, автор та ведуча ТВ та Арт-проєктiв Світлана Алекс була вражена ще й тим, що сама Юлія Сак, немов прийшла з минулого століття. Її загадковість та таємниця – заворожують.

У свою чергу, актриса Юлія Сак від усього серця побажала глядачам і читачам «Справи сімейні» доброго здоров’я і всього найкращого в житті.



Іван ДРУЖКОВЕЦЬ

