Різдвяні колядки в Європі

Швидко злітають листки календаря. На порозі Різдво. Свято, яке пробуджує в нас любов, милосердя й віру. Свято, яке називають початком усіх свят. І всі разом ми загадуємо одне бажання про мир, любов і злагоду у світі.



Найкращий подарунок до Різдва – музичний альбом «Різдво з друзями»/Noёl Entre Amis, до якого увійшло 10 колядок і щедрівок.



Підготував і випустив його дует Belle Bandura/«Гарна бандура», який творчо працює в Люксембурзі. Це подарунок друзям у Люксембурзі, Бельгії, родинам та друзям в Україні. Це неймовірна насолода – віночок різдвяних колядок, записаних у супроводі традиційного українського інструмента – бандури з 64 струнами.



Дует Belle Bandura – це чарівні звуки бандури й прекрасні голоси Надії Балич та Наталії Демчук з Люксембурга. «Музика завжди була невід’ємною частиною нашого життя, – розповідає Надія Балич. – Зростаючи в Україні, наше повсякденне життя було наповнене багатими історичними й містичними традиціями та музикою. На кожну подію, веселу чи сумну, смішну чи нещасливу, була своя пісня. У піснях ми знаходили відповіді на багато запитань, ми шукали свою дорогу в житті. Сьогодні нам є що передати, чим поділитися».



Музика нас єднає

Рік тому Даніель Шутц почув про Надію Балич, українську музикантку, яка грає на традиційному українському інструменті – бандурі. У нього виникла ідея зустрітися і разом спробувати поєднати гітару і дивовижний інструмент – бандуру. Спершу Надія трохи насторожилася й здивувалася пропозиції, а вже через два місяці Belle Bandura та Nuit d’été/«Літня ніч», місцева бельгійська група, виступали на кількох різдвяних концертах разом.



Nuit d’été – це гурт, створений у 2021 році. Це кавер-гурт різних стилів: від Гершвіна до Леді Гаги, а також французької поп-пісні. Гурт виступає в кількох складах: від 2 до 5 музикантів. У альбомі Belle Bandura взяли участь Дельфіна і Даніель.



Дельфіна Жакмен з дитинства захоплювалася співом. Її музичне навчання почалося в сімейному коконі. У 16 років вона почала вчитися класичному співу в музичній академії Арлона і продовжила навчання вокалу в Інституті музики та педагогіки в Намюрі. Під час навчання Дельфіна приєдналася до хору Opéra de la Monnaie у Брюсселі як стажерка, а також до хору Opéra de la Vallonie у Льєжі.

Нині Дельфіна, як педагог, любить ділитися пристрастю до музики зі своїми учнями. А коли вона не на уроках, то проводить час на репетиціях, готує нові концерти, музичні проєкти.

Даніель Шутц два роки як вийшов на пенсію, але це не заважає йому розвивати свої музичні знання та шукати можливості ділитися ними в різних проєктах.



Упродовж року Наталія та Надія познайомилися з хором Sang a Klang та Джорджем Філіпартом. Творчі зустрічі привели до вивчення різдвяних колядок люксембурзькою мовою.

Мою кімнату заповнює колядка «На Різдво Христове»… Вона уособлює дитинство Надії. Її співали в селі її бабусі. Вона виняткова своїм патріотичним відтінком – українці просять Христа допомогти їм у боротьбі за волю та незалежність України.



«Роди Боже» – традиційна українська колядка з Поліського регіону України. Її записала Уляна Кот, майстриня традиційного ткацтва, велика шанувальниця народних традицій. Про всі ці деталі Наталія Демчук дізналася від групи Ukrainian Village Voices, що в Нью-Йорку.



«Тиха ніч» – пісня, яка тішить наш слух понад 200 років і яка звучить на усіх мовах світу, де святкують Різдво. Ми ж маємо можливість насолодитися нею у супроводі гітари й бандури.



Всесильне музичне диво – «Щедрик»

Марина Мубарак, Дана-Софія Демчук, Марія Демчук, Адель Гейко, Олександр Сисько, Вікторія Сисько… Це діти української школи в Арлоні. Школа була створена у 2015 році, щоб діти та дорослі могли вивчати українську мову, літературу та культуру України на півдні Бельгії. Неймовірно натхненні педагоги навчають дітей, передають традиції і звичаї, співають разом пісень й розучують танці, беруть участь у благодійних вечорах і місцевих фестивалях. Неймовірно талановиті діти приєдналися до проєкту Надії та Наталії, щоб записати казковий «Щедрик», відомий у всьому світі як Carol of the bells...



Загадкова й таємнича колядка дзвонів… композитор Микола Леонтович працював над «Щедриком» 29 років, а у 1919 році «Щедрик» поїхав у світове турне і став найпопулярнішою різдвяною мелодією всіх часів.



…Над містами і селами спускається вечір, а за ним і ніч. У повітрі дзвінко звучить: «Тиха ніч, ясна ніч...» Це неймовірна насолода – слухати альбом «Різдво з друзями». Слова і музика. Музика нас єднає. Надихає й возвеличує.

Людмила ЧЕЧЕЛЬ