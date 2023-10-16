«ЖИВА МОВА» - СПІЛЬНИЙ ПРОЄКТ ГО «ФЕДЕРАЦІЯ ЖІНОК ЗА МИР У ВСЬОМУ СВІТІ» ТА КИЇВСЬКОЇ «ПРОСВІТИ»

Любов до рідної мови, любов до України — невіддільні поняття. Вони споконвіку живуть у людських серцях і притаманні тим, хто шанує історію й культуру свого народу. Нині, в умовах війни, коли наша держава захищає свою незалежність, відбувається зміна сприйняття людиною своєї значущості на рідній землі, зростає усвідомлення патріотизму, збереження культурних цінностей. Українська мова є потужною зброєю, яка відстоює державу, тому до її вивчення долучається все більше і більше російськомовних людей, які свідомо переходять на спілкування державною мовою, адже хочуть позбутися суржику, прагнуть навчитися говорити правильно і красиво. І це прекрасно!

Протягом літа проходили майстер-класи «Говори українською правильно» для членів клубу «Дарницькі Берегині» (голова – Лілія Карпенко) та ГО «Об’єднання пенсіонерів та ветеранів Дарницького району м. Києва» (голова – Олена Квіта) в рамках спільного проєкту Київської «Просвіти» (голова Правління – К. Стеценко) та ГО «Федерація жінок за мир у всьому світі» (голова Правління – Т. Коцеба), «Жива мова» (авторка – Ольга Ходацька).

На заходах панує прекрасна робоча атмосфера: поважні пані вивчають нові слова, пов’язані зі щоденними побутовими проблемами, беруть участь у діалогах-іграх «Спіймай помилку», працюють над викоріненням слів-кальок з російської мови, які заважають культурі спілкування українською.

На одному з майстер-класів Голова Правління ГО «Федерація жінок за мир у всьому світі» Тетяна Коцеба, вітаючи учасниць, висловила слова вдячності за громадянську позицію, поділилася думками про роль жінки в умовах війни – жінки-матері, дружини, захисниці, громадської діячки, волонтерки і подарувала всім учасницям альманахи «Нескорена Україна» (упорядник – Ніна Шаварська) та солодощі.

Заступниця головного редактора Всеукраїнської газети «Справи сімейні», відома колекціонерка українських хусток і вишиваних рушників Людмила Грабовенко поділилася з присутніми цікавими відомостями про українські звичаї і традиції і подарувала всім власноруч виготовлені обереги.

Важливим акцентом на майстер-класах була підтримка-рекомендація кожної ситуації від психологині Тетяни Гуденко, яка розповіла про ресурси – особистісні властивості й здібності, що є для людини цінними та допомагають адаптуватися до стресових ситуацій й долати їх (самоповага, професійні уміння, самоконтроль, життєві цінності). Наголосила на тому, що це енергія, сили, мотивація, щоб якісно виконувати повсякденні справи, планувати та досягати цілей, а отже, вивчати українську мову, щоб вільно спілкуватися з людьми. Т. Гуденко побажала всім фізичного та психологічного здоров’я, оскільки від цього залежить ресурсний стан людини.

Під час поетичної хвилинки Ольга Ходацька читає свої вірші, оповідання, обговорення яких переростає у жваву дискусію, під час якої кожна учасниця заряджається позитивною енергетикою.

Олена Квіта, голова ГО «Об’єднання пенсіонерів та ветеранів Дарницького району м. Києва», сказала, що давно мріяла, щоб її берегині заговорили українською, не тільки передаючи «готові думки», а ще й навчилися думати українською, розвиваючи словниковий запас.

Лілія Карпенко, голова клубу «Дарницькі Берегині», щоразу щиро дякує за цікаві уроки-рекомендації та неймовірну атмосферу спілкування, яка сприяє розвитку позитивного настрою, що є немаловажним для кожного в умовах війни.

Заступниця голови ГО «Об’єднання пенсіонерів та ветеранів Дарницького району м. Києва» Тетяна Мельник, яка завжди приходить на такі заняття з онуком Артемом, висловила слова вдячності за синергію добротворення, підтримку кожного і віру в кожного: «Ми зможемо вивчити державну мову, бо ми українці, а українці – незламний народ!»

Доля української мови – то є водночас і доля української держави й нації, яку нині по сантиметру виборюють наші захисники і захисниці на полі бою. Мова має значення! Українська мова в Україні — запорука миру й свободи!

Шануйте і любіть рідну мову, піклуйтеся про неї, захищайте, розкривайте для себе її велич й могутню силу. Збережіть її в усій багатогранній красі для себе й наступних поколінь!

Сьогодні говорити українською мовою — це бути бійцем за націю, за Україну. Мова — це зброя!

Говори українською, будь бійцем!

Ольга ХОДАЦЬКА,

членкиня НСЖ України,

заступниця голови правління Київської «Просвіти»