Нашого цвіту по всьому світу

Доля дарує нам неймовірні зустрічі. В моїй пам’яті назавжди закарбувався липневий день минулого року. Я вперше приїхала до славнозвісного Франкополя, що в Бельгії. Йшла полем під мирним бельгійським небом. Мої думки були десь за дві тисячі кілометрів. Думки про рідну Україну. Думки про найдорожчих і найближчих людей. Я йшла до літнього табору малої пластової групи Бельгії записати чергове інтерв’ю. На моє вітання: «Слава Україні» симпатична пані, перехопивши подих, мовила: «О! То ви Людмила Чечель. Я вас знаю. Я дивилася всі ваші програми «На каву з Людмилою Чечель». Ви стільки цікавих людей відкрили для нас…» Ми обійнялися, зробили фото на згадку. І, звісно, найбільша розкіш – розкіш людського спілкування. І світ стає тісним від того, де б ми не були. Ми завжди поруч, коли ми справжні українці.

А сьогодні час розповісти про українку, яку я відкрила для себе на Франкополі. Знайомтеся – Ніна Бориславська і її чудова родина.

Вже більше року я спостерігаю за громадською діяльністю пані Ніни. Вона бере участь у різноманітних заходах, приурочених Україні й українцям, її часто можна побачити на службі Божій у церкві.

Цього літа у культурному центрі «Дельта», що в Намюрі, разом з Об’єднанням українок Бельгії (голова об’єднання Наталія Осташ) провели великий український благодійний ярмарок. І чого там тільки не було: вишиванки, намиста, ляльки-мотанки. І як же без вареників, пиріжків, вінегрету, канапок із салом… На Збройні сили України зібрали й перерахували 2005 євро.

Ніна Бориславська, її чоловік Максим і донька Лариса є засновниками громадської організації «Пшеничне Зерно», яка займається допомогою для захисників і захисниць Збройних сил України. За період бойових дій від 24 лютого 2022 року на сьогодні організація «Пшеничне Зерно» відправила 22 тонни гуманітарної допомоги: військове взуття, одяг, засоби першої медичної допомоги та гігієни, продукти харчування, медикаменти, корм для котів і собак.

Нещодавно я приїхала у місто Льєж. У церкві мала виступ народна капела бандуристок «Зоряниця» – аматорський колектив, який заснувала Зиновія Сичак при Львівському національному університеті імені Івана Франка. Після чудового концерту, як і годиться, гостей пригощали українськими стравами: борщ, вареники, морквяний рулет, солодощі. Український ярмарок зорганізувала родина Ніни Бориславської. На допомогу прийшли кухарі Світлана Гук, Наталія Шевцова, Надія Нестеренко. Отримані пожертви за традиційну українську тарілку витрачені на закупівлю медикаментів та перев’язочних матеріалів для українських воїнів, які стоять на захисті свободи і європейської демократії проти тоталітаризму росії та путіна. Того ж вечора можна було придбати українські сувеніри, вироби ручної роботи.

Окрім громадської роботи, Ніна Бориславська працює в регіональному інтеграційному центрі в провінції Люксембург Belge і є відповідальною за курс інтеграції для українців. У неї великий обсяг роботи. Вона не втомлюється допомагати українцям, знайти відповіді на сотні їхніх запитань. На території провінції є 10 центрів для українців. Люди звертаються з найрізноманітніших питань: підтвердження дипломів, переклади, субсидії… Першим порадником і помічником є чоловік Максим Власюк, вчитель англійської мови в державній школі Бельгії.

Розрадниця і втіха – донька Лариса, студентка-першокурсниця юридичного факультету Лювенського університету. Велику відповідальність пані Ніна несе і за свою маму Світлану Гук, нині пенсіонерку. Вся родина є волонтерами Червоного Хреста вже десять років за напрямком «Допомога іноземцям Бельгії». Вони готують і роздають харчові пакети для мало захищених людей, а в регіональній організації Miroir Vagabond допомагають проводити вуличні фестивалі для всіх верств населення. Пані Ніна з донечкою Ларисою є союзянки Обʼєднання українок Бельгії. Лариса – активна пластунка в пласті Бельгії – діловод новацтва (УПН – улад пластунів-новаків). А ще Лариса навчається онлайн на українських курсах, щонеділі співає в церковному хорі в місті Льєж (Українська греко-католицька церква Пресвятої Богородиці).

Це лише фрагменти із життя й діяльності українців, яких волею випадку доля закинула в закордоння. Захоплююся подібними родинами. «Нас, українців, не зламати, – ми всюди дамо собі раду, куди б не закинула нас доля, – говорить пані Ніна і заводить українську пісню». А пісня, як мова – не має кордонів.

Людмила ЧЕЧЕЛЬ,

лауреат мистецької премії «Київ»

Фото авторки