Ювілейний фоліант побачив світ

Попри всі негаразди, які лавиною накрили наше мирне життя, культурно-мистецькі заходи все одно відбуваються. Про це свідчить вагома подія – презентація ювілейного фоліанта – каталогу, присвяченого 70-й річниці діяльності галереї «Митець» Київської організації НСХУ.

За ці роки вже сформувалися свої традиції, які увібрали досягнення митців минулої, щедрої на досягнення мистецької спадщини. Галерейний виставковий простір став зберігачем традицій минулого та двигуном сучасних інновацій.

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При повному аншлагу відкрилася ретроспективна виставка, яка ілюструє культурно-мистецькі події в столиці України за 70 років. Художня галерея відкрилася у 1954 році й успішно продовжує нести свою почесну місію людям. Її діяльність демонструє щойно надрукований подарунковий альбом, у якому в ретроспекції представили художні твори 120 митців, що виставлялись у галереї. Згадали також імена корифеїв українського образотворчого мистецтва, які прославили українське мистецтво на світовому рівні.

Тріада Вітрувія про доцільність архітектури оперує трьома категоріями – користь, міцність, краса. Все це поєдналося в діяльності галереї. А вклад в історичну скарбницю української культури та мистецтва ми бачимо на практиці. Тому автор спробує на трьох китах висловити свою вдячність діяльності галереї в цілому. Три директори – Ігор Оксамитний, Ганна Лавреха та Карина Кравець мали у свої періоди знакові події, які вплинули на виховання соціуму.

Перше колосальне враження відбулося на презентації виставки монументалістів, яка продемонструвала не тільки високий професійний рівень художників, а й могутню силу мистецтва, яке здатне впливати рушійною силою на соціум. Стаття, яка мала назву як віддзеркалення художнього твору Олександра Мельника «Бачу справи твої, людино», була оприлюднена в газеті «Культура і життя». Художній твір «Очі», які віддзеркалюють душу людини, став знаковим й на Майдані 2014 року та під час військової агресії сьогодення.

Потім вразила ідея голови секції критики та мистецтвознавства України Олексія Роготченка провести тематичний проєкт «Мистецтвознавці + митці». Виставки, створені з приватних зібрань, не тільки продемонстрували високу фаховість як теоретиків, так і практиків, а й продемонстрували вагомість порозуміння творчої спільноти, яка впливає на виховання соціуму на прикладах музейного рівня. В єдності наша сила! Всі статті та афіші зберігаються в галереї та можуть бути важливими артефактами для створення галерейного музею.

Серед безлічі творчих заходів заслуговує окремої уваги проведення щорічних нагороджень мистецькими преміями кращих членів КОНСХУ. Дивовижний духовний міст історично єднає нас через такі імена, як Георгій Нарбут, Федір Кричевський, Михайло Бойчук, Василь Батюшков, Данило Лідер, Платон Білецький, Олександр Данченко, Михайло Лисенко, Сергій Колос. Вручення щорічних премій імені вище названих видатних українських митців відбувається на початку кожного року. Такий проєкт додає неймовірного потужного натхнення молодим митцям.

Щира вдячність творчому колективу, який доклав максимум зусиль для реалізації концепції ювілейного видання. Маємо складний фотоілюстративний колаж, в якому проходить оповідання про знакові події в галереї. Вони підтверджені унікальними фотографіями, афішами, запрошеннями, текстовим супроводженням про творче життя КОНСХУ. Володимир Рогозін з професійною творчою подачею оздобив кожну сторінку альбому, на якій героєм є художник і його твори. Консультанти-мистецтвознавці додали фактажу до текстового супроводження, який створили заслужений діяч мистецтв України Зоя Чегусова та заслужений працівник культури України Валентина Єфремова. Ідея і рушійна діяльність у виданні каталогу належить директору галереї заслуженому працівнику культури України Карині Кравець.

Приємна увага на відкритті від голови НСХУ заслуженого художника України Костянтина Чернявського, голови КОНСХУ Миколи Кутняхова, заступника голови Комітету Національної премії ім. Т. Шевченка Дмитра Чистяка, консула Республіки Польща в Україні пана Jacek Goclowski та безліч привітань від колег та шанувальників. Аншлаг!

Дивна українська нація вміє і хліб виростити, і хату побудувати, прикрасити землю квітами, увійти в коло передових науковців та дослідників світу та ще й наповнити життя художніми творами високої якості. Тримаймося.

Щиро вітаємо всіх художників, митців, мистецтвознавців, друзів та шанувальників з вагомою творчою подією!