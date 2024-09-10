Ювілейна виставка Володимира Балибердіна "Художник і час"

Нещодавно в Музеї декоративно-прикладного мистецтва відбулася ретроспективна виставка голови секції декоративно-прикладного мистецтва Київської організації НСХУ художника Володимира Балібердіна. Твори відомого митця, майстра високого рівня широковідомі як в Україні, так і далеко за її межами. Близько 50 років Володимир працює в галузі декоративно-прикладного мистецтва. Він має унікальний талан з усього, що є навколо, створювати мистецькі твори високого гатунку. Митець володіє різними видами творчості, які місять в собі художньо-естетичні атрибути й призначені для прикрашення нашого побуту, інсталяції для ландшафтів, парків. Авторська манера складається з використання українського орнаменту, національних традицій, кодових знаків, переосмисленні новітніх течій в історичній ретроспективі. У бронзі створює скульптурні композиції з яскравими історичними образами. Але родзинкою його дарувань є ювелірне мистецтво. Балібердін автор Всеукраїнського проєкту «Сучасне мистецтво вогню». Він куратор проєктів «Крила птахів», «Степова квітка», «Мінливість часу», «Діалог природи» разом з Г. Дюговською. Неабиякий фурор мала ювелірна виставка «Україна, яка бореться». Його твори зберігаються в Музеї історичних коштовностей України й багатьох галереях України та закордоння. Під час війни В. Балібердін став використовувати гільзи від патронів для своїх творчих виробів. Художні образи митець черпає з глибини сивочолої давнини українського народу. Він відчуває цінність і значимість твору й надає йому особливої естетської забарвленості. Такими є його «Берегині», «Крила», «Джерело», «Янголи», «Невичерпність», «Вітрила», «Під місяцем», які стають оберегами власників. І що не менш важливо, сприяють підтримці іміджу української культури та мистецтва на міжнародному рівні. Неймовірна фантазія та використання власної техніки дозволяють майстру створювати унікальні витвори мистецтва. Все це було представлене на виставці й отримало чимало позитивних відгуків від голови НСХУ Костянтина Чернявського, голови КОНСХУ Миколи Кутняхова, відомої мистецтвознавиці Зої Чегусової, науковців музею, колег по творчості... Для автора статті особливе значення мають «Крила» В. Балібердина, бо в них величезний творчий задум, цілюща позитивна енергетика та неймовірно вишуканий художній образ. Вітаємо шановного ювіляра. Від роси та води на довгі роки.

