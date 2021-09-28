У пошуках гармонії та краси

Ще в студентські роки мені запав в душу афоризм древньоримського архітектора Вітрувія fermatas, utilities, verities - у перекладі «міцність, користь, краса». Всі ці складові близькі по суті й фахівцям, які працюють у сфері дизайну інтер’єрів, серед яких засвітилося ім’я Кіри-Анастасії Нечай.

Майбутня художниця народилася в сім’ї відомих українських митців – Нечай Степана Омеляновича та Нечай-Сороки Світлани Аркадіївни у місті Вінниці у 1974 році. Кіра росла в творчому оточенні, з дитинства розвивалася поруч з таким корифеєм українського мистецтва, як Сорока Аркадій Васильович, її дідусь.

З 1981 року починає навчатися в художній школі при Тернопільській спілці художників. Академічну освіту здобула в Державному Художньому інституті (нині НАОМА) на архітектурному факультеті. З вдячністю вона згадує таких педагогів, як народний художник України Василь Перевальський, О. Белянський, Л. Скорик, П. Прибєга, Д. Антонюк. Г. Добровольський, А. Давидова. Вплив видатних митців сучасної академічної школи позитивно відгукнувся на формуванні власного творчого обличчя К. Нечай.

Після отримання диплому за спеціальністю «Архітектура будівель і споруд» вона почала свій трудовий шлях у «Творчій Архітектурній майстерні Л. П. Скорик». Наступний п’ятирічний етап, який надав впевненості у власні творчі сили, пов'язаний з роботою в італійському салоні меблів, кухонь, сантехніки Marco Trevi. Стажувалася в Італії, комуна Sant’Ippolito (Pesaro e Urbino) на Oikos cucine srl, куратори G. Broccoli, P. Buricca. Далі кілька років працювала у відомих архітектурних дизайн-студіях м.Києва. За цей час набула досвіду, нових знань в матеріалах, тонкощах роботи архітектора, дизайнера інтер’єрів співпраці в команді та індивідуально з клієнтами, колегами, суміжниками.

Творчий шлях Кіри Степанівни цікавий тим, що в її практиці реалізовані неординарні проєкти, в яких вона змогла заявити про власний стиль. Автор працює комплексно від постановки завдання, створення концепції, ескізів, розробки авторського бренду кожного замовлення. Починаючи з 2005 р. до сьогодення К. Нечай реалізувала безліч проєктів - ресторанів у Києві: «Картель», вул. Шамрило, «Бушон» Львівська площа, «Панорама» в Діловому центрі Cubic Center, «Бельведер» на Дніпровському узвозі, офісів в центральній частині столиці Діловому центрі Leonardo в Києві.

Бар Бушон

Камін ресторан

Слід зазначити також приватні апартаменти, квартири, будинки, магазини, салони в Україні (Києві, Київській області, Чернігові, Тернополі, Вінниці), також в міжнародних проєктах Європейського Союзу (Австрія: Tirol; Німеччина: Bavaria; Іспанія, Канарські острови: La Palma). Саме в цих проєктах ми відчуваємо правдивість ствердження, що користь, краса та надійність важливі аргументи в творчій діяльності Кіри Степанівни.

Творчість Кіри Степанівни Нечай різнопланова, вона бере активну участь у різноманітних виставках як в Україні, так і за кордоном. Її акварельні та графічні серії мають власний творчий стиль і гармонійно вписуються в сучасні інтер’єри. Красномовна вишукана лінія наповнює картини цільним змістом, романтичним настроєм. Творчі задуми свідчать про глибокі знання української історії, культури, і в цілому вдало позиціонують українське мистецтво за кордоном. Національна ідентичність з яскравими художніми акцентами червоною стрічкою проходить через такі твори, як: «Київ. Подвір’я Печерської лаври». Із серії «Архітектурні композиції», «Бессарабський ринок», «Просто натюрморт», «Відпочинок на морі», «Дорогами України». Твори виконані аквареллю, в поєднанні з тушшю, гуашшю нагадують композиції китайських художників, які майстерно передавали внутрішній стан завданої теми.

Бесарабський ринок

Київ Подвірря Лаври папір, туш

Лейпціг готель

Театр опери та балету Київ

Києво-Печерська лавра

Твори К. Нечай відомі на Всеукраїнських виставках починаючи з 1995 року. Їх відрізняє від інших авторів академічна школа, генерування нових креативних ідей, яскрава подача теми, яка вписується в сучасний інтер’єр.

Кіра Степанівна постійно у пошуках гармонії та краси, шліфує свою творчу майстерність, шукає нові ідеї, і реалізує безліч творчих планів. К. С. Нечай дійсно сучасний фахівець з власним творчим обличчям.

Валентина ЄФРЕМОВА,

мистецтвознавець, заслужений працівник культури України,

лауреат мистецької премії ім П. Білецького.

Фото з архіву К. Нечай.