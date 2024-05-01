Різдво Христове в образотворчому мистецтві України

«Мистецька світлиця» радо вітає дорогих друзів та шанувальників мистецтва зі святом Різдва Христового. Традиції вірування в Україні сягають у глибину тисячоліть. Але атрибутика наповнення свята головними елементами сакрального значення зберігаються з сивочолої давнини.

Різдво має свою історію, яка віддзеркалюється доволі послідовно у творах образотворчого мистецтва. Згідно з біблійним сюжетом Марія отримує Благу вість і чекає народження Спасителя. Довгоочікувана подія відбулася під час подорожі Святого сімейства до Віфлеєму в хліві для худоби. Коли на небі засяяла Віфлеємська Зірка, як священний знак про народження Спасителя, її першими побачили пастухи. На поклоніння новонародженому малюку прийшли з дарами волхви. Самі дари – Золото, Ладан, Смірна, неймовірно дорогі на той час, свідчили, що це не просте народження, а знакове, почесне. Народився Месія, який прийшов у світ допомогти людству. Так Віра, Надія та Любов увійшли в серця багатьох людей, а художників ця надзвичайна подія надихнула до творчості.

Відчути в історичній послідовності свято Різдва Христового допоможе нам виставка «Святкуємо, колядуємо разом». Через художні твори ми звершимо подорож у часі та просторі. Київський Псалтир, датований 1397 роком, наповнений малюнками, які виконані в традиційно іконографічному стилі. Заслуговують також уваги зразки барокового сакрального живопису Києво-Печерської лаври, 1724 року, пензля Феоктиста Павловського.

Поступово художники стали відходити від канону, біблійні сюжети наповнилися побутовими елементами, обрядовістю, притаманною тому чи іншому регіону. Загалом в Україні свято Різдва набрало родинного значення, митці залюбки стали вводити у свої картини театралізовані сценки з вертепів, колядок, зимових народних ігрищ.

З’являється низка сюжетів «Поклоніння волхвів», «Коляда в Україні», «Під Зіркою Віфлеєму», «Вертеп» та ін. Іван Марчук майстерно передає очікування народження Спасителя в картині «Ніч на Різдво». Чимало художників збагачують тему Різдва символіко-абстрактними композиціями, додають сучасної видовищної образності. Такими є картини народного художника України Феодосія Гуменюка, заслужених діячів мистецтв Олеся Солов’я та Миколи Якімечка, заслужених художників України Анатолія Зорка, Аліси Забой, художників Олега Шупляка, Василя Бика, Ольги Пилюгіної, Вікторії Проців, Володимира Коренева, Юрія Качкіна, Олі Гайдамаки, Олександра Кіндратієва та багатьох інших.

Нікіта Тітов створив неймовірно красномовний сюжет, в якому мужні воїни, що стоять на захисті українських кордонів, спостерігають сяйво Віфлеємської Зірки. Так художник зумів не тільки передати людству значення народження Спасителя, вагомість християнських цінностей та віру в перемогу.

Митці талановито наповнюють свої твори потужною енергетикою різдвяних свят. Сюжети багатьох авторів інтерпретують біблійну тему в театралізовані спектаклі, наповнені гумором, позитивом, вірою в найкраще. Саме такими є картини Людмили Тафійчук, Елін Орро, Олесі Гудими, Ірини Фартух, Якова Гніздовського.

Так християнське свято перетворилося у всенародне. Напередодні Різдва по всій Україні народні умільці стали виготовляти сувеніри, вітальні листівки, смаколики для наших воїнів на передову. Не осталася осторонь і секція мистецтвознавців і критиків КОНСХУ. Добра вість з вірою у перемогу, молитвою про захист мужнього воїна полетіла до мистецтвознавця, головного редактора журналу «Образотворче мистецтво» Володимира Петрашика, який на фронті боронить нашу рідну Україну.

З вірою у перемогу Валентина ЄФРЕМОВА, мистецтвознавець, заслужений працівник культури України, засновник «Мистецької світлиці», лауреат премії ім. Платона Білецького

Фото збірне