«Від серця до обрію невпинний рух» – таку назву мала персональна виставка графічних робіт талановитої сучасної художниці Марини Панасюк, відкриття якої нещодавно відбулося в Етнобібліотеці Централізованої бібліотечної системи Подільського району міста Києва. На експозиції представлені роботи в техніці акварелі та написані тушшю, пером, олівцем. Її картини заворожують з першого ж погляду, в них темперамент художниці: експресія, рух, життєдайна сила, енергія та надія. Поетеса Лариса Петрова – голова поетично-пісенного об'єднання «Світлина» при НСПУ була ініціаторкою і модераторкою цієї прекрасної творчої події, розповіла кілька епізодів про спільну діяльність, а сама мисткиня поділилася цікавими моментами зі свого творчого життя. Особливою родзинкою зустрічі стали музичні подарунки від відомих гостей: народної артистки України Світлани Мирводи, заслуженого артиста України Дмитра Лінартовича, поета Владлена Ковтуна, Наталки Полтавець, Тетяни Мірошниченко.

Творчість художниці, спілкування з гостями та друзями залишили приємні спогади, що дає нам наснагу пережити ці складні часи.