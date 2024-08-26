Нещодавно в галереї «Митець» Київської організації НСХУ відкрився проєкт «Право на мирне життя», який був створений до Дня Незалежності України.

Складні умови життя під час військової агресії раші на території України мобілізували всі сили різних верств населення на здобуття Перемоги. Суворий час війни приніс чимало страждань людям, насамперед воїнам Збройних сил України, вдовам, матерям, рідним загиблих захисників України, саме вони потребують негайної реабілітаційної підтримки.

Тому представники НСХУ ініціювали низку творчих акцій, серед яких Арттерапія, коли до творчого процесу залучаються воїни, які проходять лікування після поранень, та професійні митці. Така психологічна та творча підтримка допомагає направити моральний стан військових у позитивне мирне життя.

Проєкт «Право на мирне життя» соціально важливий своєю спрямованістю на прискорення Перемоги над ворогом, ствердженням національної ідентичності, визначенням територіальної цілісності та у зв’язку з Днем Незалежності України.

Автор ідеї концепції творчого заходу мистецтвознавиця, заслужений працівник культури України Валентина Єфремова, член бюро секції критики та мистецтвознавства Київської організації НСХУ (голова якої заслужений діяч культури України Олексій Роготченко). До втілення ідеї, а ідея, як свідчить історія, це капітал, якщо вона попадає в родючий ґрунт, залучилася практично вся секція та партнерські громадські організації.

Галерея «Митець» представила три локації: твори бійців ЗСУ під керівництвом підполковника медичної служби Інни Черненко; серію тематичних композицій від вдів та родичів загиблих воїнів, які віддали своє життя, виборюючи свободу Україні. Так через створені картини дванадцять учасниць об’єднаних темою «Живі. Справжні історії кохання», відкрили свої серця. Проєкт представила ГО «Сучасна Україна», голова якої Олена Сокальська. Перед нами не просто зворушливі історії з життя, в них родинне тепло, мрії, щасливі есеї, сповнені любові та людяності. Саме такою є композиція «Вітрила» Тетяни Тхорук, бо ця подорож стала найщасливішим моментом подружнього життя з Андрієм… П'ятигорець Анжела присвячує свою картину чоловікові полковнику Сергію, батьку двох синів. «Мій Ангел» завжди тепер в її серці. «Лісове озеро» така назва картини Оксани Кордіної, чоловік якої Андрій Волков мав позивний «Еколог». Огородник Оксана присвятила свою композицію «Бузок» своєму сину Андрію, який безмежно любив Україну та літературу. Обороняючи Азовсталь, загинув сирота Микита Беліменко. Картину «Древо життя» присвятила своєму похреснику Дзей Тетяна. Образ «Мотанки» символізує оновлену Олену Гергель, яка пішла на фронт, щоб зробити все, щоб вороги зникли, «як роса на сонці».

На виставці також представлені картини відомих художників Київської організації НСХУ (голова Микола Кутняхов) Юрія Вакуленка, Віктора Сидоренка, Миколи Кутняхова, Костянтина Чернявського, Анатолія Зорка, Олександра Мельника, Ольги Карпенко, Ірини Ситник, фото Андрія Котлярчука. Вони як набат кличуть Віче, об’єднують нас, наповнюють вірою у Перемогу.

Виставку супроводжує плакатний проєкт «Охматдит - 08.07.2024» групи «Креативний супротив» Університету КНУКіМ і КУК під керівництвом Андрія Будника, який розробив дизайн афіші та запрошення для творчого заходу.

До проєкту залучилися партнери: Інститут проблем сучасного мистецтва НАМУ, директор Ігор Савчук, «Федерація всесвітнього миру», голова Михайло Ільїн, «Федерація жінок за мир у всьому світі», засновниця Тетяна Коцеба, Наукове видання «Мистецтвознавчий дискурс», редактор Віктор Карпов, Видавничий дім «Справи сімейні», журнал «Київ», сайт галереї «Митець» Володимир Рагозін.

У виступах відчувалася стурбованість присутніх за долю України: так, голова НСХУ Костянтин Чернявський згадав про творчу поїздку до міста Шостки з виставкою «Прикордоння». А голова «Міжнародної федерації всесвітнього миру» Михайло Ільїн, вручаючи О. Роготченку пам’ятну відзнаку, подякував ювіляру за громадську позицію та участь у науково-публіцистичних конференціях, які сприяють взаєморозумінню між народами. Подякував за проєкт голова КОНСХУ Микола Кутняхов, який своїми картинами додав оптимізму й віри в Перемогу України в цій варварській війні. Подяку ЗСУ за можливість жити та влаштовувати проєкти висловили Зоя Чегусова, Андрій Будник, Олександр Мельник.

Зворушливим був виступ голови «Федерації жінок за мир у всьому світі» матері-героїні, Посла миру Тетяни Коцеби. Вона відзначила важливість творчої діяльності в житті кожної людини. Особливо в періоди стресів та морального навантаження потрібно відволікатися, знімати напругу. Тому подібна Арттерапія, яка додає психологічної та моральної підтримки постраждалим, вкрай важлива. Тетяна Юріївна подякувала за творчі ініціативи Олені Сокальській, яка зуміла створити проєкт «Живі.

Справжні історії кохання». Спільні творчі зустрічі допомогли жінкам-вдовам, чоловіки яких загинули, захищаючи Україну, мобілізувати свої сили для продовження активного життя, по суті вони стали для жінок джерелом виживання. На виставці представлена серія композицій, свідків їхнього подружнього щастя. Розглядаючи картини, ми по намистині збираємо нектар любові, який виникає від справжнього кохання.

Також підтримку отримала відома художниця Ольга Карпенко, яка представила серію портретів справжніх українок, військових та відомих сучасників. Художниця бере участь у проєктах Арттерапія й вірить, що «знов засяє сонце України», бо таким є створений жіночий образ з бандурою.

Кажуть, наші долі написані на небесах, але сьогодні вони залежать від успішних дій ЗСУ та нашого активного життя, спрямованого на Перемогу. Миру нам усім…