Політ думок та фантазій

Привітаємо з днем народження унікального митця Марка Анатолійовича Галенка, який перетворює керамічні витвори в самобутні художні образи. Як це йому вдається? Мабуть, за краще завітати в майстерню авторської кераміки Galenko Gallery та побачити самі твори, які увійшли в скарбницю українського мистецтва.

М. Галенко – член Національної спілки художників України, закінчив Одеський педагогічний університет (художньо-графічний факультет). Постійний учасник художніх виставок як в столиці України, так і за кордоном.

Творчий діапазон майстра неймовірно широкий: він створює садово-паркову скульптуру, керамічні декоративні панно, сувеніри, тематичні образи для оздоблення акваріумів та багато іншого. Об’ємні просторові композиції на історичну тематику дивують глибиною знань автора всесвітньої історії, філософським мисленням тлумачення споконвічних істин. Таємнича Скіфія, Слов’янська міфологія, давньогрецькі герої роблять твори Галенка значущими та унікальними. Досить подивитися на такі садово-паркові композиції, як «Половецький шлях», «Побратими», «Пегас», «Керамічні меси Донбаса».

Кожен твір – то яскравий художній образ, наповнений особливою виразністю. Для цього майстер використовує складні техніки опалювання, які збагачують кольорові градації та додають виробам загадковості. Такими є його «Музи бавляться», «В краплині сила», «Пролітаючи над містом», «Океан», «Сірин» та ін.

Так, у 2006 році у Франції він отримав 1 премію на Міжнародному фестивалі скульптури та кераміки. Неодноразовий призер Всеукраїнських симпозіумів у Слов’янську та ін. Марко Галенко належить до генерації художників, які прийшли у мистецтво кераміки та майже одразу створили своє середовище, де вирує гармонія, краса, романтика.

Магнетизм створених образів наповнює почуття глядача неймовірним позитивом. Автор має дар перетворювати давно знайоме в нове оригінальне, де пульсує енергія добра, щастя, світла. Такі твори хочеться мати поряд й черпати від них позитивну енергетику. Створені з любов’ю, наповнені історичною правдою, твори стають оберегами нашого життя.

З днем народження, Майстре, творчого натхнення та миру Україні!