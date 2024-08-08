Нещодавно у Шосткинському артцентрі відкрилася виставка «Нескорене прикордоння», яка проводиться у рамках Всеукраїнського мистецького проєкту «Нескорена Україна». На двох поверхах палацу розташувалися 190 робіт від 90 художників – представників різних країн. Червоною стрічкою через всю експозицію проходить позитивна енергетика, яка об’єднує присутніх переможною силою незламної нації, вірою у перемогу. Відкриваючи виставку, Почесний громадянин міста Шостки, народний художник України Віктор Ковтун зазначив, що виставка має міжнародний рівень, бо на ній представлені роботи не лише з нашої країни, а й з Франції, Німеччини, Болгарії. Її відкриття у прикордонному краї він назвав великою мистецькою державною подією.

Голова Національної спілки художників України заслужений художник України Костянтин Чернявський зазначив, що такі виставки зараз потрібні людям, адже перше, що хотів зробити ворог – зламати наш дух, знищити нашу культуру, традиції. Але представлені твори свідчать про протилежне, митці показали силу духу української спільноти, яка виборює свою волю та споконвічні цінності.

Почесний академік Національної академії мистецтв України Петро Багрій, який сім років тому був присутній на відкритті цього мистецького простору, зазначив, що йому особливо приємно знаходитися в артцентрі. Сьогоднішній широкомасштабний захід свідчить, що галерея живе, попри війну. У творах ми відчуваємо отой потужний козацький дух українства.

За словами уродженця Сумщини академіка Національної академії наук України, ексміністра освіти та науки Василя Кременя, відкриття виставки – непересічна подія. Проведення такої широкоформатної виставки – це можливість митців з усіх регіонів показати свою творчість. Перед нами літопис подій, інколи жахливих. Також «ця виставка має велике виховне значення, адже діти, які тут побудуть, ще більше усвідомлять свою українську ідентичність, свою громадянськість, свої патріотичні почуття…», – переконаний науковець.

Міський голова Микола Нога зазначив, що місто Шостка, як і Сумщина та вся Україна, незламні. Про це свідчать реальні події як на фронті, так і в тилу. Досить нагадати, що саме він ще у 2016 році відкрив цей культурно-мистецький центр, який успішно слугує людям. Така ініціатива була відзначена нагородою, врученням великої срібної медалі, яку вручив віце-президент Академії мистецтв України Юрій Вакуленко. Микола Петрович подякував усім, хто взяв участь у виставці, хто долучився до втілення в життя цього великого мистецького проєкту.

На відкритті були присутні місцеві художники, вчителі, творча інтелігенція. Багатьом були вручені нагороди, серед яких художники Ольга Сергієнко, Володимир Борошнєв. Окрасою заходу був музичний супровід із виступом акторів. Художниця Тамара Ціун, членкиня об’єднання «Мистецької світлиці», поділилася своїми враженнями для «Справ сімейних»: «Представлені тематичні полотна, портрети, натюрморти, фото не тільки свідки української історії, в них велика виховна сила. Дійсно, перед нами справжній дух незламної красивої нації, яка зветься Україною».

Священна Сіверщина достойно прийняла естафету творчого проєкту, який додає нам усім сили та впевненості у перемогу. Неодноразово протягом урочистостей лунало гасло «Героям слава», «Слава Україні»!