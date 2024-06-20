Леся Українка надихає підкорювати нові вершини

«Так! я буду крізь сльози сміятись,

Серед лиха співати пісні,

Без надії таки сподіватись,

Буду жити! Геть, думи сумні!»

Згадується саме цей уривок із вірша Лесі Українки, коли чуєш про появу нового культурно-просвітницького проєкту в одному із найважливіших періодів новітньої історії України. Так, під патронатом Департаменту культури Київської міської державної адміністрації (КМДА) був реалізований I Міжнародний фестиваль-конкурс «Мистецькі промені України», який ініціювала та очолила голова Культурно-просвітницької асоціації Mist-IlPonte (Італія) Леся Королик-Бойко разом з Музеєм видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького (директор Ольга Гураль) та Міжнародним фондом Івана Франка (голова Ігор Курус). Цей фестиваль-конкурс став важливою подією сьогодення, який об'єднав талановитих учасників з різних куточків України й світу і де було відзначено важливість збереження та уславлення кращих зразків української культури у такий складний для нас, українців, час.

З народженням назви цього фестивалю-конкурсу пов’язана глибока історія, про що згодом, у своїх нотатках, розповість пані Леся. В назві яскраво відображено ідентичність українського народу, за яку все життя боролася її однойменна натхненниця – Леся Українка, народу, в якому живе відчайдушне прагнення до свободи й незалежності, що подібне до променів сонця, які намагаються пробитися крізь темряву. Сьогодні українці борються з прямою загрозою знищення їх, як нації. І цей геноцид відображається в усіх сферах життя, в тому числі й в культурі. Історія нам показує, що постійно і цілеспрямовано, через цензуру її видозмінювали. Чи то взяти пісню, чи танець, чи вірш... Навіть навмисно змінювали технології виробництва народних ремесел. І цей перелік можна продовжувати довго. Таким чином, затиралися сліди національної пам'яті. А що ж роблять українці сьогодні для того, щоб їх, як націю, не знищили?! Продовжують й надалі співати російські пісні й грати нав’язані їм твори російських композиторів? Чи поширюють і зберігають кращі зразки своєї, української культури?

Біль і туга за Батьківщиною, любов до рідної землі, мови, пісні та невгамовне бажання пробити «мура» людської байдужості й підштовхнули талановиту співачку і диригентку, активну культурну і громадську діячку – Лесю Королик-Бойко, ініціювати проєкт з унікальною назвою «Мистецькі промені України». Заради збереження, уславлення та поширення кращих зразків творів українських класиків, митців сучасності і народної творчості в міжнародному контексті, щоб познайомити світ з культурними скарбами України, зокрема з творчою спадщиною Лесі Українки, Миколи Лисенка, Івана Франка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького й інтегрувати їх у європейський та світовий культурний простір загалом. А також, щоб згуртувати творчу інтелігенцію та талановиту молодь у співпраці на міжнародному рівні для посилення їх професійних зв’язків і для створення позитивного іміджу України у світі та для її всебічної підтримки. Саме така зазначена мета фестивалю-конкурсу на сторінці Фейсбуку, з якою можна ознайомитися більш детальніше.

Фестиваль-конкурс привернув увагу багатьох, і це дуже тішить. Попри складні умови, в яких він проходив, через постійні тривоги, відключення світла, вибухи в містах та селах, цей проєкт реалізувався і має позитивні відгуки. З 3 квітня по 21 травня 2024 року – час прийому заявок, в оргкомітет фестивалю-конкурсу надійшло 294 заявки, а це понад 800 учасників з України, країн Європи, США та Канади.

Завершився цей міжнародний проєкт двома гала-концертами – 29 травня у Києві в Музеї видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького та 4 червня у Івано-Франківську в ЗВО «Університет короля Данила». Під час гала-концертів було проведено церемонію нагородження. Переможцям та учасникам фестивалю-конкурсу вручили Дипломи, а їхнім викладачам та керівникам і членам журі – Подяки. На гала-концерти прибули учасники з Києва і Київської області, Івано-Франківська і Івано-Франківської області, Львова і Монастириська Тернопільської області.

Окрасою гала-концертів стали виступи відомих колективів – Заслуженого народного хору «Дарничанка» з Києва (керівник Петро Андрійчук), Камерного хору «Джерело» Освітньо-мистецького центру Івано-Франківської міської ради (художній керівник Ігор Дем'янець) та Народної аматорської чоловічої капели «Сурма» (керівник Володимир Савчук) з Івано-Франківська. Якщо дорогий читач не був на концертах прекрасних українських колективів, радимо обов’язково знайти таку можливість. Бо вже доведено, що українська пісня є своєрідною терапією для душі.

Хочеться зазначити про ще один приємний момент під час цього потужного міжнародного проєкту - нагороди І Міжнародного фестивалю-конкурсу «Мистецькі промені України». Всі учасники отримали Дипломи з підписом Департаменту культури КМДА. ГО «Федерація жінок за мир у всьому світі» (Голова Правління Тетяна Коцеба) надала кришталеві нагороди «Гран-прі» для трьох найкращих учасників фестивалю-конкурсу і «Спеціальну відзнаку» для Голови журі фестивалю-конкурсу Лесі Королик-Бойко. Її вручила голова Комітету з питань культури Національної ради жінок України Людмила Грабовенко. Голова ГО «Спілка жінок міста Києва» Лідія Москаленко передала 12 кубків «Гран-прі» і деякі з них особисто вручила талановитим учасникам з Києва та Київської області під час церемонії нагородження на гала-концерту.

Завдяки професійності організаторів, підтримці Департаменту культури КМДА, громадських організацій, товариств, управлінь, інформаційній підтримці ЗМІ, високій професійності членів журі та бажанню українців творити і морально та матеріально підтримати ЗСУ і весь український народ загалом, I Міжнародний фестиваль-конкурс «Мистецькі промені України» став тим світлим променем, що об'єднав український народ в любові до України, в її ім'я зміцнив національний дух у найскладніші часи. І, як писала Леся Українка, ми будемо «крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні». А це лише початок, бо разом ми можемо досягати ще більших вершин!