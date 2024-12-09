Княжа родина в Софії Київській

Вересневої погожої днини у митрополичім саду Національного заповідника «Софія Київська» лунали танцювальні мелодії козацької доби, з якою пов'язаний розквіт українського бароко, які донині залишилися у танцювальному побуті українців під однойменною назвою «козак» або «козачок».

«Збереглися «козачки» до цього часу здебільшого завдяки звукозаписам незрячих бандуристів та лірників першої чверті ХХ століття, – розповідає Тетяна Лобода, учасниця фестивалю «Княжа родина». – Захід прекрасний і потрібний, дай Боже, розвиватися подібним ідеям».

У виконанні Марії Кривенко (старосвітська бандура), Влади Мазури (старосвітська бандура), Володимира Некрасова (колісна ліра), Тетяни Лободи (кобза) – студійців Студії при НЗКБУ ім. Г. І. Майбороди прозвучали козаки, дудочка, горлиця, метелиця, гопачки, чоботи, саврадим. Особливою родзинкою стали кілька танців, що побутують у танцювальній культурі інших європейських народів.

У музичній програмі також прозвучали давні псалми, жартівливі, побутові пісні та пісні на тексти Григорія Сковороди. А у виконанні Володимира Некрасова під супровід колісної ліри звучала авторська музика – місточок із давнини до сьогодення.

Вересневий мініконцерт відбувся біля Брами Заборовського в межах культурно-мистецького фестивалю «Княжа родина / REGIO GENUS».