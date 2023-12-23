Життя підтверджує, наскільки українська жінка має потужну енергетику та самовідданість своїй державі. Нещодавно в Києві відбувся благодійний захід, присвячений допомозі Збройним силам України. Це вже четвертий фотопроєкт «Хустка Перемоги», який ініціює президентка Міжнародної корпорації «Зоряні мости», директорка понад ста багатожанрових творчих заходів, конкурсів, фестивалів Жанна Тетьора. Невтомна волонтерка єднає людей у потужних благодійних проєктах, спрямованих на підтримку ЗСУ.



Чому саме українській хустці стільки уваги? Ще з сивочолої старовини українська хустка стала оберегом та символом щасливого життя, любові та патріотизму. Упродовж століть хустка уособлювала в собі рідну Україну, Жінку-Берегиню, рідний дім. У хустці закладена цінність українського ДНК, ідентичність національної пам’яті. Українські традиції передаються від покоління до покоління разом з культурою, побутом та одягом. Одним із таких знакових елементів є хустка – символ любові, вірності в коханні, побажання добра та міцного подружнього життя, довголіття новонародженої дитинки. А коли козаки виступали в похід, то нареченим парубкам дарували хустку як символ вірності. Для сучасних українців Хустка – це оберіг, який додає стійкості та незламності духу, віри в Перемогу нашої нації. Жанна Тетьора завірила, що, звертаючись до свого минулого, український народ не тільки зберігає стародавні традиції, а й рідну землю, хату, в якій і правда, і воля!

Так в Україні з 2019 року з’явилося неофіційне свято, яке об'єднало жінок та дівчат для збереження українських традицій. Кожного разу залучаються самобутні творчі колективи, яскраві зірки українських вокальних ансамблів, митці, підприємці, журналісти. Незважаючи на напружений стан у столиці України, пов'язаний з сиренами, обстрілами, захід відбувся. Енергетика учасників влаштованого проєкту свідчила про неймовірне бажання прискорити перемогу на всіх фронтах нашої благословенної України.



Художня галерея Київської організації НСХУ «Митець» радо приймала організаторів проєкту, а ними були: студія «Мальва», народний колектив дизайн-студія ART'elь moda. Студія працює у складі Сумського обласного центру позашкільної освіти і роботи з талановитою молоддю і давно зарекомендувала себе своїми оригінальними програмами. Бурхливі аплодисменти отримав зразковий театр мод VYSHYVANKA Городищенського МПК ім. С. С. Гулака-Артемовського.



Виставкова зала була прикрашена унікальними картинами з портретами успішних жінок України. Участників та гостей заходу поєднали різдвяний вертеп, коляда, виступи солістів, які проходили на тлі різдвяної атрибутики, презентації етнокалендаря, збірки «Великописарівщина поетична».

Окрасою була виставка портретів учасниць заходу «Різдвяна Зірка» від майстрині Лариси Аполонової, традиційна учасниця вертепів «Кізонька», створена Світланою Смірновою, розкішні прикраси Тетяни Срібняк та самобутні костюми старовинного народного одягу (від студії «Мальва») створювали неперевершену атмосферу програми. Так жіноча спільнота славила Україну.



Учасників пригощали не тільки концертною програмою, частували узваром та різдвяною випічкою, яку подавали в старовинних розписних горщиках. Неперевершена майстерність ведучої радіоблогера Ольги Вороніної додавала потужної енергетики. У програмі прийняли участь народна артистка Світлана Мирвода, талановита співачка Валерія Охтирчанка, Леся Горова. Серед почесних гостей були Марина Кінах, Наталія Ніколайчук, Наталія Каплун, Анна Фесенко, Валентина Горбенко, Олена Шевчук, Євгеній Несин, Юрій Іванов, Ольга Мусатенко, Лідія Олійник, Світлана Скалига, Світлана Грицай, Юрій Іванов та ін.



У своїх інтерв’ю жінки висловили думку про важливу місію таких проєктів: єднати Україну у вірі в Перемогу та любові до свого народного. Так Марина Кінах – заслужений журналіст України, PR-менеджер, невтомна волонтерка благодійних проєктів зазначила, що «діти – сама незахищена частина населення і вони жертви розв’язаної війни». Тому ми повинні все зробити, щоб наші діточки мали щасливе життя.



Гості відчули радість традиційного різдвяного вертепу, прийняли участь у театралізованій коляді. Учасники заходу продемонстрували колекцію автентичного одягу, унікальне монисто, хустки, різдвяну атрибутику, етнокалендар, першу збірку віршів із серії «Великописарівщина поетична». Створений танцювальний майданчик був наповнений потужною енергетикою неперевершеного співу народної артистки України Світлани Мирводи.



Свято відбулося і додало віри в успіх загальної мети – перемоги над ворогом, а кошти, зібрані під час заходу, передали для поздоровлення ЗСУ. Свято цінуймо та зберігаємо своє, українське, бо в нашій культурно-мистецькій спадщині невмируща сила українського народу.



Валентина ЄФРЕМОВА, мистецтвознавець, заслужений працівник культури України. володар ордена Святої великомучениці Варвари

Фото збірне

