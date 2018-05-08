Здоров’я тіла та душі

“Доброта для душі - те ж, що здоров’я для тіла: вона непомітна, коли володієш нею, і вона дає успіх у всякій справі”.

Л. М. Толстой



Мабуть, кожна людина хоче бути здоровою. Здійснення цього природного бажання робить нас по-справжньому щасливими. Здоров’я допомагає нам досягти того, до чого ми прагнемо. Якщо воно дійсно таке важливе для нашого життя, то як стати здоровими? І як бути не лише міцними тілом, але й здоровими в душі?

Дійсно, зараз дуже багато можна почути про те, як підтримувати своє фізичне здоров’я. З цього приводу існує безліч інформації, книжок, фільмів, різних шляхів. Наприклад, можна записатися в басейн чи хоча б просто почати робити зарядку вранці. Кожна людина може обрати свій спосіб, який допоможе їй тримати себе в гарній фізичній формі. Але чи робимо ми щось для цього?

Наше тіло відображає наше справжнє життя. Якщо, наприклад, моє тіло набирає вагу, то це, мабуть, не через те, що в мене немає часу займатися спортом чи бракує грошей на спортивний клуб. Може, ми розлінилися, і в нас просто немає достатньо внутрішнього бажання діяти, і м’який диванчик тягне нас до себе набагато сильніше, ніж каремат для тренувань.

Напевно, для когось було б і добре нічого не робити і при цьому очікувати отримати все, що захочеш. Але такої чарівної палички в світі не існує. Хоча, ні, вона все ж таки існує. Проте для того, щоб вона почала діяти і казка перетворилася на реальність, чарівнику треба буде багато працювати над собою.

Що, або точніше, хто нам заважає діяти і бути здоровими? Дійсно, не кожному по кишені ходити в добре обладнані спортивні клуби чи якось особливо харчуватися. Щоб виправдати свою лінь, люди навчилися знаходити не шлях, а безліч зовнішніх причин: час, гроші і т. ін., але все рівно головною перепоною будемо ми самі. Дійсно, відсутність грошей, часу не може бути достатнім аргументом в тому, чому я не можу займатися своїм здоров’ям. Існує безліч безкоштовних ресурсів, книжок, відеоуроків в інтернеті, спортивні майданчики, де можна бігати, підтримувати свою форму. Отже, підтримувати своє фізичне здоров'я не така вже й важка річ, як здається на перший погляд.

Хтось може упиратися: «А навіщо мені взагалі думати про своє здоров’я? Я п’ю, палю до схочу, і нічого страшного не відбувається. Мій дід так робив і дожив до 90 років…» Тут можна було б посперечатися: «Не роби він би такого, то, мабуть, дожив би і до 120», - але все-таки навіщо?

Здоров’я нам потрібне не лише для нас. Коли ми піклуємося про нього, так ми практично виражаємо свою любов не тільки до самих себе, до свого тіла, а також до своїх близьких та оточуючих нас людей. Якщо я починаю виглядати краще, скидаю зайву вагу, стаю сильнішим, не залишаю після себе кубло шкідливого диму від цигарок, - можу проявити більше краси, турботи, любові до себе та інших, мати більше сил піклуватися про своїх близьких. Тому любов – це не просто почуття чи красиві слова, а конкретні дії заради тих, кого ми справді любимо. Якщо я кажу, що я люблю себе чи когось, то це означає, що щось роблю для себе чи цієї людини. Це і є життя заради інших. Через такі зусилля мій стан і відносини між людьми покращуються.

Та чи можемо ми зупинитися лише на здоров’ї власного тіла? Звичайно, ні. Треба піклуватися і про здоров’я своєї душі.

Цікаво, чи можна назвати здоровою людину, яка отруює себе та життя інших людей своїми негативними емоціями, шкідливими звичками, образливими словами, поганими думками? Якщо кривдиш інших людей, природу і при цьому пихато показуєш всім своє бездоганно сформоване тіло містера чи місіс Всесвіт-2018 року, то чи можна вважати себе насправді здоровим? Навряд чи. Дійсно, фізично людина може дорослішати, але в свої 20, 30 чи навіть 50 років в душі все-таки залишатися малюком, який відбирає іграшку в інших таких же дітей, швидко ображається, кричить, вимагає уваги лише до себе. Ми можемо ставати зовнішньо привабливішими, але внутрішньо проявляти, як справжнє чудовисько.

Насправді можна відчувати себе дійсно здоровими, якщо наші й тіло, і душа не будуть хворими. Зовнішня сторона нашого життя зараз доволі непогано розвивається по всьому світу, але якщо подивитися на внутрішню складову, то її розвитку не завжди приділяється достатньо уваги. Отже, в наш час треба серйозніше замислюватися не лише про здоров’я тіла, але й про здоров'я нашої душі. Ми можемо витрачати купу грошей, качаючи м'язи в сучасному фітнес-клубі, пити супероздоровлюючі коктейлі й т. ін., але зовнішній вигляд буде мати мало сенсу, якщо нас не буде також турбувати те, які ми всередині, а саме: які в нас думки, емоції, цінності, життєві принципи, стосунки з оточуючими і відчуття один від одного.

Дійсно, на перший погляд, легше зайняти поширену в наш час життєву позицію «Моя хата скраю… Це моє життя, не чіпайте мене: як хочу, так і живу… Я і так непогана людина і не треба мене вчити, як жити», - і закрити двері своєї душі. Та чи можемо ми кудись втекти один від одного? Ми пливемо на одному човні, і від усіх пасажирів залежить, чи допливемо ми до берега нашої спільної мети. Кожен з нас впливає на долю один одного. Навколо нас не чужий нам світ, а наш спільний дім, в якому прийдеться жити ще і нашим спільним дітям та онукам. Отруювати відносини і світ, в якому сам живеш, це все одно, що копати власну могилу.

Шкідливі звички, забруднений оточуючий світ, зруйновані з іншими відносини, хворе тіло, економічна криза – це лише наслідки, зовнішні прояви наших більш глибинних внутрішніх хвороб. Найгірші з них – це лінь, егоїзм і байдужість до інших людей. Якщо глибше замислитись, то проблеми тіла чи відносин з людьми походять в першу чергу від недоліків нашої душі, хворобливої свідомості, тому виключно фізичний підхід не призведе до їх вирішення.

Не дивно, що довіра, любов на все життя, вірність, справжня дружба перетворилися на якусь забуту мрію чи просто утопію. Ми навіть сміємося над тими, хто ще вірить у таке. А може, треба плакати? Нам легше звикнути до брехні, лицемірства, зради, ніж докладати зусилля. На що перетворилися люди? Чи може, ми тварини? Бо як по-іншому назвати людину, для якої любов – це просто задоволення своїх тваринних інстинктів чи відносини на одну ніч?

На жаль, в наш час люди намагаються притягувати увагу до себе переважно своїм тілом: оголивши його або зробивши макіяж чи гарну зачіску, чи потрусивши перед дівчатами своїми м’язами. Красиве обличчя, тіло спроможні розпалити бурхливі стосунки, але подібно за бенгальський вогонь, вони через певний час затухають нанівець. З однієї сторони, відчуваєш безмірне щастя, коли отримуєш заможне життя, красеня або красуню, але коли настає ніч і об’єкт нашої любові розкриває свою сутність і перетворюється на жабу, то поспішаєш до нових стосунків. На жаль, ми звикли оцінювати один одного лише по обгортці, але найцікавіші сюрпризи на нас чекають якраз всередині.

Як можна відчути справжню любов і щастя, коли у стосунках з людьми зриваєшся від кожної дрібниці? Як взагалі людина може дивитися у вічі коханій людині після того, як зраджує їй з кимось на стороні? На яке майбутнє можуть розраховувати два егоїсти, які живуть під одним дахом, але у власних світах? Чи можна назвати відповідальними тих, хто кидає своїх дітей у дитячі будинки, а розумними тих, хто пірнає з головою у безладні статеві стосунки? Ми засуджуємо тероризм чи війни, але у стосунках з іншими людьми і навіть з близькими ми самі можемо вести боротьбу чи спричиняти біль. Від стосунків з людьми ми маємо відчувати радість, але замість того, щоб вчитися їх будувати, поспішаємо скоріше втекти від проблем. Проте в такий спосіб проблеми не зникають, а переслідують нас все життя. Своїм егоїстичним відношенням ми вбиваємо любов, довіру, відносини, сім’ю - все те святе, заради чого справді можна жити. Дивлячись на все це, чи здорові ми насправді? Та і як стати здоровим, якщо навіть не розумієш, що ти хворий?

Отже, здоров’я – необхідна для кожної людини річ. Щоб відчути більше щастя і стати по- справжньому здоровими не лише нам самим, але і всій нашій нації в цілому, треба піклуватися не тільки про зовнішнє. Важливо також відшукати безцінні внутрішні скарби нашої душі – розвинути зрілий характер на основі чітких моральних цінностей, почати позитивно мислити та вчитися будувати гармонійні стосунки з людьми, створити родину, в якій кожен зможе знайти вірність, підтримку та любов, з любов’ю піклуватися про оточуючий світ.

Бажаю всім міцного здоров’я.

