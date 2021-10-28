Дитячий сон на свіжому повітрі

Якщо у вас є маленькі діти, ви, напевно, помічали, важко укласти дитину спати вдома, а на вулиці вона завжди швидше засинає. Чому так відбувається, чи корисно малюкові спати на свіжому повітрі і при якій температурі сон в холодну погоду не буде небезпечний для його здоров'я?

Маленькі діти засинають на вулиці як зачаровані. Справа тут в особливостях дихальної системи. Носоглотка, куди потрапляє повітря, проходячи через ніс і носову порожнину, покрита слизовою оболонкою, збагаченою кровоносними судинами, завдяки чому здійснюється нагрів і зволоження повітря. Уві сні цей процес проходить ефективніше, бо організм розслаблений і відпочиває. Якщо повітря, яке поступає немовляті під час дихання носом прохолодне і сухе, його необхідно як слід прогріти і зволожити. Тому організм дитини переходить в той стан, в якому цей процес відбувається краще, тобто в стан сну. Так само умови для глибшого сну на вулиці створюються завдяки більшій насиченості повітря киснем. Шум, який у більшій або меншій мірі завжди є присутнім поза межами дому, теж може вносити заспокійливий ефект. Адже знаходячись в утробі матері, малюк постійно чув шум, тому тепер бути в повній тиші для нього неприродно.

Якщо говорити про погано провітрювану кімнату з включеним опалюванням, то однозначно, що сон на вулиці прийнятніший і корисніший. Сон в холодну пору року потрібен дитині для правильної роботи носа, оскільки в ранньому віці відбувається розвиток його захисної функції. Температура повітря на вулиці взимку значно відрізняється від його температури в кімнаті - усе це загартує організм малюка. У холодну погоду повітря стає чистішим і насиченим киснем. Вуличне повітря очистить легені від усього шкідливого, що вдихає малюк у будинку, слизова оболонка дихальної системи стане працювати краще, а кров і, отже, інші органи збагатяться киснем. Гуляючи, дитина краще фізично розвиватиметься. Не варто обмежувати перебування малюка на свіжому повітрі через боязнь його застудити. Для того, щоб прогулянка в холодну пору року була комфортна, необхідно одягатися по погоді і стежити за тим, щоб дитина не змерзла. У разі, якщо перестаратися з одягом, дитина потітиме, що так само небезпечно. Якщо одяг малюка вологий, його легко може продути, коли ви дістаєте крихітку з коляски. Можна гуляти і при температурі нижче нуля, але в цьому випадку фахівці радять обмежити тривалість прогулянки від 1,5 до 2 годин. При температурі 7-9 градусів нижче нуля при сильному вітрі слід скоротити тривалість прогулянки до 30 хвилин. З новонародженим краще гуляти, якщо на вулиці не нижче 6 градусів морозу. Якщо дитині вже виповнилося 5 місяців, тоді комфортною для прогулянок вважається температура до -10 градусів.

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Микола СИНКОВ