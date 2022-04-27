Смачна перловка й помідорка…

Коли бюджетникам і освітянам урізають зарплату й затримують її виплату, то як виживати? Якщо раптом у черзі за «гуманітаркою» роблять оголошення, мовляв, пенсіонери, підходьте, кому треба, то варто не забувати і про дітей, про родини із дітьми. Ви згодні?

Ось так несподівано поліцейські у Харкові привезли продуктові набори. Одразу встиг з однієї черги переміститися до нової. Про всяк випадок показав документи на дітей, адже харчі їм потрібні.

― А ці документи зараз не потрібні, підходьте, будь ласка, ― люб’язно й доброзичливо відповів мені молодий поліцейський. А в той момент його напарник видавав продуктові мінінабори. Мені-таки пощастило, вдалося отримати два.

Тепер на згадку про цю історію, що мала місце кілька днів тому, хочу просто по-людськи сказати спасибі. Варто подякувати тим молодим поліцейським, що привезли цей несподівано приємний сюрприз. Перловка, трошки курятинки й помідорка. Доволі поживна страва, чесно вам скажу. Смачну перловку й помідорку ми дружньо розділили на чотирьох членів родини. Тепер маємо приємні позитивні спогади й фото (домашній фоторепортаж) на згадку.

Леонід ГАПЄЄВ

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