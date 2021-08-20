Подбаймо про безпеку відпочинку в Україні

Через тривалу пандемію доходи більшості наших співвітчизників, на превеликий жаль, дуже суттєво знизилися, тому відпочинок за межами країни нині багатьом з нас не по кишені. Тому нині варто подумати про безпеку відпочинку в рідній Україні. Над цим актуальним питанням тепер замислюються чимало серед наших читачів різного віку, також це стосується і батьків з дітьми. Не все так ідеально, як хотілося б, але автор спробував знайти корисні й позитивні практичні приклади. Отож вирушаймо у невеличку інформаційну віртуальну подорож?

У кожному регіоні, куди б не поїхали в Україні на відпочинок наші співвітчизники, це питання безпеки відпочинку вирішується по-різному. Тому варто звернути увагу на присутність рятувальників на міських пляжах. Такий свіжий позитивний приклад можна пригадати на Буковині. З початку 2021 року в Чернівецькій області внаслідок необережного поводження на воді втопилося 8 людей. Зважаючи на таку статистику, рятувальники Головного управління ДСНС України у Чернівецькій області закликають усіх подорожуючих співвітчизників дотримуватися правил безпеки під час відпочинку на воді. Задля цього працівники Служби порятунку відвідують місця масового відпочинку людей на берегах ставків та річок. Днями фахівці Головного управління спільно з рятувальниками Чернівецької міської рятувальної станції на р. Прут та журналістами провели рейд на міському пляжі. До речі, наявність рятувальників на пляжах і в місцях відпочинку на воді є спільною справою центральної та безпосередньо місцевої влади, місцевих рад. Адже забезпечення фінансування єдиної державної системи цивільного захисту здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів суб’єктів господарювання, інших не заборонених законодавством джерел.

Скрізь в Україні варто дотримуватися таких простих і зрозумілих кожному вимог безпеки. Перш за все, купатися дозволяється лише у спеціально облаштованих для цього місцях, де чергують рятувальники, котрі у разі небезпеки зможуть прийти на допомогу. Також небезпечно купатися у тих водоймах, де відпочивальники не знають дна, відпливати далеко від берега, заходити у воду в нетверезому стані, а дітям ― плавати у ставках та річках без нагляду дорослих.

До речі, пару слів про алкоголь, особливо у спеку. Усі дорослі й відповідальні батьки знають про фізичну небезпеку впливу алкоголю на організм, бо це є додаткове фізичне навантаження. До того ж є ще й юридична небезпека. Будь-які пригоди соціально-правового змісту, що сталися з людиною чи її дітьми у стані алкогольного сп’яніння, потім однозначно кваліфікуватимуться не на її користь. Отож не складно зробити прості правильні висновки.

Безпека починається з права на інформацію

Права споживачів під час вітчизняного пляжного відпочинку перебувають у колі зору і певних державних органів. Це стосується відпочинку у будь-якому населеному пункті країни. Так, ГУ Держпродспоживслужби у Черкаській області ( https://www.cherk-consumer.gov.ua/hromadianam/upravlinnia-derzhnahliadu-za-dot-san-zak/novyny-upravlinnia-derzhnahliadu-za-dottymanniam-sananitarnoho-zakonodavstva/1951-porady-vidpochyvalnykam-na-pliazhakh ) надає дуже багато актуальної інформації потенційним відпочивальникам як споживачам. Через обмеженість «ефірного простору» можу сказати про карантинні обмеження. Отож фахівці Держпродспоживслужби у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) для безпечного перебування на пляжах наголошують на необхідності дотримуватися таких 6 правил. Варто відмовитися від відвідування пляжів людям, які старші 60 років, тим, хто у групі ризику, а також тим, у кого наявні ознаки респіраторного захворювання або минуло менше 14 днів з моменту контакту з особою, у якої підтверджено захворювання на COVID-19. Без сумніву, слід дотримуватися дистанції не менше 1,5 метра. Лежаки, шезлонги та інші об’єкти, на яких відвідувачі пляжу можуть сидіти або лежати, також мають бути розміщені на відстані не менше 1,5 метра. Також треба дотримуватись правил особистої гігієни, йдеться про миття та обробку рук спиртовмісним антисептиком. А ще не забувати дотримуватись етикету кашлю: чхати та кашляти в ліктьовий згин або одноразову паперову хустинку (яку слід одразу викинути та помити після цього руки). А ще необхідно відповідально використовувати засоби індивідуального захисту. Збір використаних засобів індивідуального захисту, паперових серветок необхідно здійснювати в окремі контейнери (урни) з кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами з подальшою утилізацією. А ще — не обмінюватись особистими речами (рушники, захисні окуляри, іграшки тощо) з іншими людьми. Краще не відвідувати місця, де немає доступу до туалетної кімнати, яка забезпечена проточною водою, рідким милом, антисептиком та одноразовими рушниками.

Про вимоги безпеки місць масового відпочинку людей на водних об’єктах

Подорожуючи до будь-якого місця відпочинку на воді в Україні, варто уважно ознайомитися із розділом II «Вимоги безпеки до пляжів, місць масового відпочинку людей на водних об’єктах» загальнодержавних діючих «Правил охорони життя людей на водних об’єктах України» (затверджені Наказом МВС України від 10.04.2017 №301, зареєстровані в Мін’юсті 04 травня 2017 р. за № 566/30434 https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z0566-17#n8 ). Отож наведу їх ключові аспекти. Під час влаштування пляжів та місць масового відпочинку людей на водних об’єктах необхідно дотримуватися таких вимог: глибина в зоні водного об’єкта, що прилягає до пляжу і відведена для купання, має бути в межах 1,5—1,75 м; ширина смуги зони водного об’єкта, відведеної для купання, не повинна перевищувати 50 м від берега; зона водного об’єкта для занять видами спорту, організації пунктів прокату маломірних/малих суден та катання на човнах, водних мотоциклах і катерах, для водних атракціонів, аматорського і спортивного рибальства має бути відмежована від зони для купання. А ще йдеться про різні параметри безпеки: швидкість течії не повинна перевищувати 0,5 м/с; дно акваторії має бути рівне, щільне, з пологим спуском без уступів, піщане, гравійно-піщане або дрібно-гравійне (за необхідності спеціально готується), вільне від баговиння, водоростей, очищене водолазами від корчів, брухту та інших предметів, що можуть становити небезпеку для життя та здоров’я відпочивальників. Також обов’язкова відсутність скидів стічних вод (промислових, побутових), виходу ґрунтових вод з низькою температурою, вирів; відсутність мілководдя, що періодично пересихає і може бути місцем виплоду малярійних комарів. А ще не забуваймо про відповідність води вимогам чинних санітарних норм; про важливість розташування таких місць відпочинку поза межами зсувів, обвалів та інших небезпечних місць.

Місця масового відпочинку людей на водних об’єктах (серед іншого) обладнуються рятувальними постами для постійного чергування рятувальників. А ще обладнуються засобами оповіщення для доведення необхідної інформації та роз’яснення правил поводження на воді.

У місцях масового відпочинку людей на водних об’єктах, зокрема на пляжах, має бути виділено ділянку акваторії не менше 10% загальної площі акваторії, що має глибину не більше ніж 1,2 м та позначена поплавковою огорожею або буями оранжевого (червоного) кольору, для купання осіб, які не вміють плавати, дітей та осіб з інвалідністю. Обов’язково слід установити щити з написами «Купатися заборонено!» в місцях, заборонених для купання, а небезпечні місця акваторії слід позначати віхами або червоними буями з написом «Небезпечно!».

На кожному водному об’єкті, пляжі та в місцях масового відпочинку людей, де існує небезпека виникнення надзвичайних ситуацій, з метою запобігання нещасним випадкам та надання допомоги тим, хто потребує допомоги на воді, керівники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також громадяни України, іноземці та особи без громадянства укладають договір з атестованою аварійно-рятувальною службою на аварійно-рятувальне обслуговування, створюють рятувальні пости, організовують постійне чергування рятувальників, забезпечують їх рятувальними та медичними засобами.

Місця масового відпочинку — на обліку в державі?

Так повинно бути скрізь в Україні. Відомості про місця масового відпочинку подаються щороку 1 квітня органами місцевого самоврядування до регіональних координаційних аварійно-рятувальних центрів Державної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби на водних об’єктах МНС. У журналі обліку місць масового відпочинку обов’язково зазначаються такі дані: про наявність паспорта; назву підприємства, установи чи організації, за якими закріплено місце масового відпочинку; наявність сезонних рятувальних постів, медичних пунктів; стан інженерного рівня облаштування; місцезнаходження найближчого лікувально-профілактичного закладу. Також до цих журналів додаються картосхеми водних об’єктів. (Це передбачено діючим «Порядком обліку місць масового відпочинку населення на водних об’єктах», що затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2002 р. №264).

Ризики можливі, але проблеми можна вирішити…

Підвищена спека містить ризики отримати сонячні опіки. Йдеться про відпочинок не лише на воді, але й у парках і скверах. Це питання залежатиме від пильності і становить особисту відповідальність відпочивальників. Хто відповідає за безпеку дітей під час їх перебування на водоймищах чи в інших місцях відпочинку? Коли діти вдома, то незалежно від того, чи батьки проводять час разом із ними, чи дорослі на роботі, юридична відповідальність за життя і здоров’я дітей уже лягає на голови батьків, опікунів, законних представників. Такі реалії згідно з Сімейним кодексом України та діючим законодавством.

Через значну спеку в лісових масивах парків є ризики виповзання кліщів, які цілком реально можуть потрапити до тіла дітей. Уважно треба оглядати дітей одразу після відвідування природних місць відпочинку. Втім, якщо виникне проблема, то її можна оперативно й цілком безпечно вирішити. У кожному регіоні України є обласні дитячі лікарні, де у травмпунктах зможуть видалити цих комах з дитячого організму. Краще це зробити одразу протягом дня (доби), коли ви помітили цих комах у дітей. Для меддопомоги у таких випадках не потрібно спеціально оформляти електронне направлення. Гроші у вас, напевно, не проситимуть. Принаймні, в Харківській обласній дитячій лікарні, розташованій в одному з віддалених від центру спальних районів мегаполісу, ці проблеми вирішують молоді лікарі кваліфіковано, доброзичливо і безкоштовно для пацієнтів. Бо ці медичні послуги передбачені державною програмою медичних гарантій, а медзаклад взаємодіє з НСЗУ.

Отож відпочивати безпечно в Україні цілком можливо, але це є спільною справою самих відпочивальників, які мають дотримуватися певних етичних, культурних і правових норм, справою держави, яка має цілком достатню діючу нормативну базу, та місцевої влади з органами місцевого самоврядування, які відповідають за безпеку подорожуючих на підпорядкованих територіях відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

Леонід ГАПЄЄВ