Бліц-опитування про «Щастя в творчості»: сходинки до суспільного визнання

Відеоблогерство серед сучасної молоді поступово набуває популярності і серед широкого загалу, і в обраному культурно-мистецькому середовищі. Творчі експерименти є і ризикованою, і цікавою справою водночас. Особливо, коли гуртківці, що є учасниками загальної освіти, пробують свої сили у спеціалізованих мистецьких проєктах.

Цього разу наша учасниця гуртка «Точка зору» Наталка Зуєва не лише вдало проявила себе під час участі у Міжнародному фестивалі «Щастя у творчості», отримавши спеціальні відзнаки в різних номінаціях. «Щастя у творчості» як нове і поки ще не досліджене культурно-мистецьке явище сьогодення стало темою її творчого дослідження у відеоформаті. Проведене коротке бліцопитування на цю цікаву тему серед дітей та дорослих стало основою її відеосюжету.

На всеукраїнський міжуніверситетський конкурс «Артжурналістика-2023», який щорічно збирає учасників –студентів з університетів, коледжів культурно-мистецької профільної освіти, у номінації «Я – блогер» 13-річна Наталія Зуєва, яка навчається у Центрі дитячої та юнацької творчості №5 Харківської міської ради (гурток позашкільної освіти «Точка зору»), представила на розгляд журі свою короткометражну програму «Бліцопитування» на тему щастя у творчості.

Авторка і ведуча Наталія Зуєва провела цікаве та змістовне бліцопитування про проведення першого в Україні Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості», започаткованого в місті-герої Харкові в нелегкий воєнний час, серед його учасників різного віку та окремих глядачів.

За результатами конкурсу «Артжурналістика-2023» журі визначило лауреатів серед студентів, аспірантів вишів, а також було визначено дипломантів конкурсу серед учнів шкіл.

Приємною подією, що свідчить про суспільну значимість і результати творчості, став диплом, яким нагороджено Наталку Зуєву в номінації відеоблогерів «За перші кроки в артжурналістиці». Також за проведену позаурочну роботу з творчою молоддю педагогу Леоніду Гапєєву, члену НСЖУ, керівнику гуртків «Точка зору» та «Школа успіху» ЦДЮТ №5 Харківської міської ради, видано Сертифікат за підготовку учасників конкурсу і позаконкурсні роботи (30 год.).

Отож вітаємо Наталку Зуєву з суспільним визнанням її творчості, бажаємо творчій молоді знаходити і створювати цікаві, іноді несподівані, водночас завжди актуальні сюжети, які незабаром оцінить суспільство і саме життя…

Леонід ГАПЄЄВ, автор ідеї Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості», керівник гуртків «Точка зору» та «Школа успіху» ЦДЮТ №5, м. Харків

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