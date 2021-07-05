Секрети успішності молодого автора

Цікаву творчу майстерню гуртка «Школа успіху» ЦДЮТ №5 м. Харкова, що має назву «Cекрети успішності молодого автора», провели на базі 152-ї гімназії для дітей, які перебувають у літньому таборі відпочинку. Змістовна творча зустріч із Мариною Харченко, учасницею гуртка, випускницею гімназії, переможцем обласного творчого конкурсу серед журналістів Слобожанщини «Часопис-2020» у номінації «Вдалий дебют» стала приємним сюрпризом для майбутніх 5-класників.

Гостя ігрового ефіру поділилася власними ексклюзивними рецептами успішності у творчості, відкрила присутнім деякі секрети створення цікавих сюжетів. А ще Марина продемонструвала учням гімназії власні креативні авторські малюнки на різні теми, виконані у різному стилістичному та кольоровому оформленні. Кульмінацією заходу стало обговорення теми щастя у творчості, сюжету статті Марини Харченко «Підкорювач мегаполісу», написаної за мотивами твору «Місто» Валеріяна Підмогильного та перегляд відеосюжетів за участі М. Харченко та Л. Гапєєва на Ютуб каналі (leonid gapeev).

На завершення творчої зустрічі під час креативної журналістсько-літературної майстерні її учасники створили інтерпретації на теми деяких сюжетів української сучасної літератури для дітей та підлітків. А ще в якості призу отримали свіжі примірники газети «Трибуна трудящих».

Заняття завершуються, а гарні спогади залишаються та спонукають до подальших творчих дій. Адже успішність кожного формується на розкритті власної індивідуальності. А креативне мислення і творчий підхід до справи подобається сьогодні багатьом - і дітям, і дорослим. Головне, на переконання успішної молодої авторки Марини Харченко, не боятися бути собою та впевнено й наполегливо рухатися до обраної мрії, творчої мети.

Леонід ГАПЄЄВ,

керівник гуртка «Школа успіху» Центру дитячої та юнацької творчості №5 Харківської міської ради

фото автора