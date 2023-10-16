Ефір гарного настрою – на позитиві!

В ефірі «Програма гарного настрою». Сюжет створено для тих, хто хоче дізнатися про можливості створення гарного настрою завдяки літературній творчості, читаючи цікаві книжки та сучасні українські казки. Тому запрошуємо дітей та дорослих до цікавих переглядів ефіру.

Читаємо.

Малюємо.

Дискутуємо!

Зараз із задоволенням для вас зроблю короткий огляд цікавинок ефіру.

«Я зможу виховати щасливу дитину» (поради дбайливим батькам, авторка Світлана Єфременкова), уривок із цієї дуже мотивуючої книжки «Позитивні емоції» читаємо в ефірі. Дякуємо видавцю ― видавничій групі «Основа» за надіслану книжку для спеціальної рубрики популяризації читання ІІ Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості».

І книжка прилетіла, і журнал також прилетів, саме того щасливого дня. Це журнал «Котя Малюк» (2023 рік). Наші улюблені журнали і книжки допомагають створювати ефір гарного настрою. Щиро дякуємо також видавцю Анатолію Лапушену за подарований журнал, який цікавий не лише малюкам, але й дітям, і дорослим. Бо ми читаємо й обговорюємо сучасну казку молодого автора, учасника минулорічного І фестивалю «Щастя у творчості». Це Микита Лукаш, казка має назву «Як зустрілися денний і нічний метелики». Класний сюжет про вміння знайти порозуміння та стати справжніми друзями. Якщо метеликам у сюжеті казки це вдалося, то і людям варто спробувати так само зробити в реальному житті, чи не так?

Безліч цікавинок відбувається протягом 46-хвилинного ефіру.

Психологи Валентина Горбатова (ЦДЮТ №5 м. Харків), Андрій Халін (ГО «Психокультура», організатор Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості») діляться своїми враженнями і життєвими спостереженнями на теми читання казки в ефірі, і в більш широкому контексті морально-психологічного сенсу жанру казки у сучасному житті з точки зору моральних цінностей сучасної людини.

Не менш цікаво почути невигадані історії про сімейну творчість родин, які беруть участь у програмі гарного настрою. А ще наші молодші учасники ефіру створюють свої сюжети радості та щастя у малюнках, демонструють, розповідають, щось пригадують, дискутують.

До речі, наші діти – учасники ефіру не тільки займаються основами літературної творчості під час позашкільних занять гуртків «Точка зору», «Школа успіху» ЦДЮТ №5, а ще й опановують музичну та інші різновиди творчості в різних закладах. І це гармонійно розвиває особистість кожної дитини. На таких ефірах гарного настрою у дружній неформальній атмосфері спілкування діти, батьки, наші творчі родини в ігровий спосіб опановують, вдосконалюють і надалі практикують життєво необхідні навички та уміння виступати у справжньому медіасередовищі. Саме тому із радістю хочемо окремо подякувати Чеському центру у м. Києві за класну симфонічну класичну європейську музику на диску, що також гармонійно доповнює ефір гарного настрою.

Отож із задоволенням запрошуємо дітей та дорослих до цікавих переглядів створеної програми гарного настрою, де спілкування у дружньому колі, у форматі читацького пресклубу відбувається на позитиві!

Такі счасні медіаресурси поширюють гуманістичні ідеї громадянської журналістики та літературної творчості, сприяють покращенню емоційно-психологічного стану людини у будь-якому віці.

Будьмо на позитиві!

Леонід ГАПЄЄВ

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