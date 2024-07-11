У пошуках квітки папороті…

За легендами українського народу криється чимало таємниць, пророцтв, які спонукають до творчості письменників, музикантів, художників. До цієї плеяди відноситься мисткиня, лауреатка премії ім. Катерини Білокур, членкиня Київської організації НСХУ, громадська активістка Галина Дюговська. Простежуючи її творчий шлях, навіть точно можна сказати, що Господь поцілував її у тім’ячко.

Творчий діапазон майстрині неймовірно розлогий. Але чим не займалася б Галина Володимирівна, у неї все виходить на всі сто! Це невипадково й заслуговує ретельної розшифровки. Галина Дюговська – киянка, має вищу освіту, закінчила Київський інститут культури та все життя присвятила створенню, вірніше, наповненню довкілля красою. Її світогляд вміщує цілий каскад животворної енергії, яка базується на філософських засадах та біблійних принципах. Вона добре знається на світовому мистецтві, але джерелом натхнення є все суто українське. Такими є її «Берегині», «Ранкова пісня», «Жар-птиця», «Біла квітка», «Дотик Янгола», «Птах щастя» та ін.

Заради гілочки лози, яка перетворюється в її руках на справжній художній образ, вона долає кілометри, щоб нарізати потрібний формат для творчості. Саме з цим підручним матеріалом пов’язані творчі проєкти, як в Україні, так і далеко за її межами. Клаптики тканини, мереживо, стрічки, коріння, листя, квіти стають основою дивних художніх образів, які западають в душу. Авторська техніка перетворює звичайні матеріали у знакові творчі образи. Недаремно її ляльки-мотанки прикрашають Музей ім. Тараса Шевченка в Пекіні!

Неперевершена флористкиня, Галина вміє створити суцільний позитив з квітів, плодів, декоративних гілок різних форматів. Квіти перетворюються в її композиціях у символи, які Галина виготовляє не тільки для виставок, а й для подарунків своїм друзям. Дивна енергетика наповнює ці вишукані твори, від яких випромінюється потік любові та життєдайної енергетики.

Галина – чудова мати, виростила двох синів, які зараз боронять Україну. Вона вміє бути підтримкою своєму чоловікові Володимиру Балибердіну й доповнювати вже спільні творчі проєкти інноваційними ідеями. За цим усім не просто бездоганний художній смак, а роки глибокого вивчення, історичної спадщини власного народу, вміння бути потрібною на своєму творчому полі та об’єднувати людей навколо прекрасного. Такими є створені «Мінісади», які перетворюються в чудові оази краси й позитиву.

Кажуть, щоб дізнатися про людину, треба пуд солі з’їсти. А ще можна побувати на спільному творчому проєкті, як вдалося автору статті ще в далекому мирному 2014 році. Стати учасником «Діалогу з природою» пощастило не тільки українським митцям, а й митцям із закордоння. Саме там засвітилася «Крапля дощу» та дивна композиція на основі зрізу красномовної старої деревини.

Так побачили життя унікальні панно з текстилю, артоб'єкти з лози Галини Дюговської, які вміє знайти квіт папороті й подарувати іншим краплину надії на здійснення мрій та краще життя.