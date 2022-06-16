Мистецтво заради перемоги

Дивовижна сила об’єднатися заради перемоги спонукає творчу спільноту на створення величних проєктів. Саме так сталося на самому початку військової агресії раші на нашу священну землю. Творча група під головуванням Національної спілки художників показала приклад втілення у життя художньої виставки під назвою «Повертайся живим». Історичне місце - територія Софії Київської та виставкова зала «Хлібна» ледве вмістили велику кількість привезених творів. Сенсаційний проєкт привернув увагу журналістів, депутатів, творчу спільноту, воїнів, шанувальників мистецтва.

Широкий спектр військових дій, в яких опинився український народ, спонукав до миттєвої реакції у різних сферах життя. Одним із них стала мистецька акція, яка набула статусу міжнародної. «До нашого проєкту приєдналися понад 160 учасників із декількох держав», - зазначив у своєму блозі на фейсбуці співорганізатор акції відомий журналіст Сергій Коміссаров.

Організаторам вдалося зібрати велику кількість художніх творів, в яких вирувала правда, та правда, яка так необхідна суспільству особливо під час жорстоких випробувань. Саме такими є твори народного художника України В. Франчука, заслужених художників України А. Марчука, К. Чернявського, А. Зорка, заслужених діячів мистецтв М. Кіщука, Ю. Вакуленка, В. Виродової-Готьє, членів НСХУ С. Сметанкіна, Н. Бондаренко, А. Кулагіна, Ю. Шевченка, П. Бевзи, А. Фурлета, Г. Кириленко-Бараннікової, Н. Журальової, Т. Діденко, В. Дромарецької, М. Саркісян, О. Смаль, Л. Пуханової та багатьох інших митців.

А. Зорко

Ю. Зикун, А.Вересенко

Головують тематичні композиції, які розкривають суть вандалізму, створений ворожою армією. Боляче дивитися на розтрощені будинки мирного населення, стовпи чорного попелу, зруйновані дороги, сумні заплакані обличчя дітей. Сувора реальність розкрила етнічний вандалізм і сатанізм характерів орків, безглузду ціль знищення всього, що попадалося на їхньому шляху.

Військова тема непроста, не кожному художнику під силу. Пам’ятаю, як мені в студентські роки дісталася перша екскурсія в залі творів художника-баталіста В. Верещагіна, і як мені не хотілося торкатися цієї важкої теми. Згадалася програмна картина художника «Апофеоз війни» з черепами знищених воїнів на тлі спустошеного міста, бо війна - це завжди смерть, руйнування, біль і втрати. Ця кривава бійня відбулася під час Російсько-турецької війни 70-х років ХІХ ст. Але життя нічому не навчило сусідню амбіційну державу, навпаки вони відкотилися до середньовіччя по жорстокості своїх вчинків.

Організатори виставки зуміли показати позитивний дух проєкту, спрямований на підтримку Української збройної армії. Значна кількість робіт присвячена військовим безпосередньо в зоні бойових дій. Мужні обличчя захисників випромінюють героїзм, відвагу, мужність. А як інакше? Ми виборюємо свої права на своїй Богом даній землі, та навіть захищаємо увесь демократичний світ від рашистської навали. Згадався вислів Президента Литви Далі Грибаускайте на сторінці фейсбука, де вона підкреслює, що «народ України воює за нас, а діти України захищають нас від путінського божевілля».

Перед нами ціла епопея переживань художників, які створили картини, сповнені глибокої емоційної сили, яскравих портретів. Є картини, наповнені алегоричним змістом, драматичними образами, які закликають витримати жорстокі випробовування. Головне, що поєднує представлену виставку, це палке бажання прискорити перемогу, допомогти повернутися захисникам живими та скоріше почати лікувати рани…

Мистецький фронт розкрив багато нових талантів, а ті митці, що вже засвітилися на мистецькому Олімпі, додали виставці тематичної вагомості та мистецької якості, зазначили співорганізатори акції Н. Бондаренко, Г. Ярова. Приємно бачити стенд з творами юних митців. Також від молодого покоління (організатор С. Громов) були приготовлені сувеніри для поранених бійців-визволителів, які знаходяться на лікуванні в шпиталях. Саме туди будуть направлені 80 принтів з картин, які допоміг надрукувати Фонд Володимира Продивуса. Організатори продумали подальшу діяльність проєкту, твори поїдуть у Вінницю і далі по всій Україні. Деякі з них займуть почесне місце в музеях і галереях України.

Коли людина будує дім, саджає сад, малює картину, вона думає про майбутнє. Так і представлені художні твори на виставці «Повернись живим» мають велику життєдайну програму. Але мистецтво - це зброя, яка впливає на емоційний стан людини, тому завдання художнього твору - виховувати гуманні риси соціуму.

Для багатьох учасників виставки це вже подвійний стрес, як для Сергія Сметанкіна - художня майстерня, бізнес, житло були зруйновані ще під час захоплення бойовиками Слов’янська у 2014 році. І ось знову значні втрати не тільки людського ресурсу, а й об’єктів культурно-мистецької спадщини. З біллю розповідає директор Музею-майстерні Івана Кавалерідзе О. Юнін, якому просто чудом вдалося повернутися з окупованого Чернігова до столиці, виставку, присвячену 300-й річниці Сковороди.

Виставка «Повертайся живим» по цеглині будує вектор свободи, гуманності, волі, мужності, якими наповнені наші воїни на передовій. Окрема вдячність депутату Київської міської ради Аллі Шлапак, генеральному директору Національного заповідника Софія Київська Нелі Куковальській, представникам ЗМІ. Редакція сайту «Справи сімейні» передає вдячність кожному митцю, які відгукнулися на участь у виставці, що наближає перемогу над ворогом.

Валентина ЄФРЕМОВА, мистецтвознавець, заслужений працівник культури України, Міжнародний посол миру

Фото збірне С. Коміссарова, Н. Костецької, Е. Межули