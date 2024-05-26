Валентина ЄФРЕМОВА
мистецтвознавець, заслужений працівник культури України
Скарбниці української культури та духовності

Скарбниці української культури та духовності

05/26/2024 -  Comments

Для мене День музеїв має особливе значення. По-перше, я виросла на музейній колекції найстарішого музейного комплексу України, який був створений в старовинному місті Ромни Сумської області у 1919 році. А його організаторами були Микола Макаренко та Іван Кавалерідзе, до яких приєднався Микола Семенчик (перший директор музею). І все починалося в буремні революційні роки, коли всі вірили в розбудову прогресивного суспільства. З суспільством промахнулися, а музей набрав чинності…

Друга планка була приголомшеною зустріччю з прекрасним в Ермітажі, потім поїздка до столиці України й Київські музеї та художні галереї. Окремий духовний та творчий зв'язок у мене з Музеєм-майстернею Івана Кавалерідзе. Все. Подальша доля моя була вирішена. За що я вдячна насамперед моїй мамі та вчительці малювання Ліні Семенівні Бреус. Кожна дитинка шкільного віку повинна знати та мати свій музей… 

Взагалі в Україні близько 5 тисяч державних, приватних, колективних музеїв. Серед них є просто унікальні за своїми колекціями та змістовними фондами. За кожним стоять самовіддані фахівці, які присвятили своє життя науковим дослідженням, краєзнавству, збереженню культурно-мистецьких цінностей. Попри тяжкий воєнний стан в Україні, музеї працюють, створюють творчі проєкти, влаштовують акції на підтримку ЗСУ, підтримують духовний стрій людства. Будуємо високоінтелектуальну націю, бо Україна такою і є.

Скарбниці української культури та духовності. Музей гетьманства

 

Скарбниці української культури та духовності

 

Скарбниці української культури та духовності. Музейний комплекс &quot;Мистецький арсенал&quot;

 

Скарбниці української культури та духовності. Музей української діаспори.

 

Скарбниці української культури та духовності. Музей, Київ, 1911р.

 

Скарбниці української культури та духовності. Музей історії України.

 

Скарбниці української культури та духовності. Музей української діаспори.

 

Скарбниці української культури та духовності. Музей Івана Кавалерідзе

 

Скарбниці української культури та духовност. Роменський краєзнавчий музей.і

 

Наше суспільство в боргу перед невтомними працівниками музеїв, які не тільки зберігачі української ідентичності, артефактів історичного значення, а й художніх та духовних цінностей, які формують людину, її знання, культуру, естетичні риси. 

Фото збірне

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