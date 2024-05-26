Скарбниці української культури та духовності

Для мене День музеїв має особливе значення. По-перше, я виросла на музейній колекції найстарішого музейного комплексу України, який був створений в старовинному місті Ромни Сумської області у 1919 році. А його організаторами були Микола Макаренко та Іван Кавалерідзе, до яких приєднався Микола Семенчик (перший директор музею). І все починалося в буремні революційні роки, коли всі вірили в розбудову прогресивного суспільства. З суспільством промахнулися, а музей набрав чинності…

Друга планка була приголомшеною зустріччю з прекрасним в Ермітажі, потім поїздка до столиці України й Київські музеї та художні галереї. Окремий духовний та творчий зв'язок у мене з Музеєм-майстернею Івана Кавалерідзе. Все. Подальша доля моя була вирішена. За що я вдячна насамперед моїй мамі та вчительці малювання Ліні Семенівні Бреус. Кожна дитинка шкільного віку повинна знати та мати свій музей…

Взагалі в Україні близько 5 тисяч державних, приватних, колективних музеїв. Серед них є просто унікальні за своїми колекціями та змістовними фондами. За кожним стоять самовіддані фахівці, які присвятили своє життя науковим дослідженням, краєзнавству, збереженню культурно-мистецьких цінностей. Попри тяжкий воєнний стан в Україні, музеї працюють, створюють творчі проєкти, влаштовують акції на підтримку ЗСУ, підтримують духовний стрій людства. Будуємо високоінтелектуальну націю, бо Україна такою і є.

Наше суспільство в боргу перед невтомними працівниками музеїв, які не тільки зберігачі української ідентичності, артефактів історичного значення, а й художніх та духовних цінностей, які формують людину, її знання, культуру, естетичні риси.

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