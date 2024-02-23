Патріотична артгодина "Гідності хай промінь не згасає!"

До Дня пам'яті Героїв Небесної сотні, що відзначається в Україні 20 лютого, в актовій залі Спеціалізованої школи №193 з поглибленим вивченням української мови та літератури для учнів 5–7-х класів працівниками Етнобібліотеки було проведено патріотичну артгодину «Гідності хай промінь не згасає!»



На зустріч із школярами була запрошена яскрава представниця культурного фронту – співачка і волонтерка, народна артистка України Леся Горова, яка ніколи не стоїть осторонь знакових подій в Україні і є справжньою патріоткою, брала активну участь у подіях на Майдані, виступала на сцені Майдану.



Зараз, у важкий воєнний час, зі своїми концертами або разом із «Артдесантом» об’їздили з виступами по всьому фронту, щоб підтримати військових. Леся Володимирівна бере участь у мистецьких акціях, закордонних волонтерських концертах, збираючи кошти на дрони та амуніцію для воїнів ЗСУ.



Пісні Лесі Горової «Я патріот», «Солдатику мій», «Не бійся», «Україна – це світло» – патріотичні, оптимістичні, життєдайні, – з перших же хвилин захоплюють і заходять у самісіньке серце. На артгодині було відчутно, що їх знають усі присутні в залі та ще й із задоволенням підспівують, аплодують, радіють. Її розповіді й проникливі пісні єднають нас, українців. Ми згуртовані, сильні духом й непереможні! «Україна – це Богом дана Земля» – слова із пісні Лесі Горової стали лейтмотивом зустрічі!

Слава Україні! Героям слава!



Ірина СОКОЛОВА