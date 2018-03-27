Для України вже стали традиційними презентації культурних надбань національних спільнот. Усі народи, що проживають на території нашої країни, хоч і різного національного походження, але є єдиною українською родиною.

1 березня 2018 року в Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка відбулося відкриття мобільної виставки світлин та документів «Німці в Україні: історія і культура» за сприяння голови Міжнародної громадської організації «Товариство німців України — «Відергебурт» Володимира Піньковського.

З таким цікавим заходом усіх присутніх привітав вокальний ансамбль німецького культурного центру «Взаємодія» під керівництвом заслуженого працівника культури України Світлани Пилипенко. На жаль, ми не почули прекрасного співу ансамблю, бо 1 березня відзначали День пам’яті з нагоди 75-х роковин з часу Корюківської трагедії.

Директорка Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка Інна Аліференко зауважила, що з вересня 2017 року до червня 2018 року в Україні проходить українсько-німецький рік мов, в рамках якого заплановані понад 50 подій у більш ніж 15 регіонах. Також пані Інна наголосила, що вже 26 років існують зв’язки між Черніговом та містом-партнером Меммінгеном. Особливо великі досягнення у співпраці в галузі освіти, охорони здоров’я та культури. Стали традиційними зустрічі й спільні проекти творчих колективів. «Наша бібліотека дуже активно проводить популяризацію німецької мови,— відмітила директорка бібліотеки. — Зокрема, на базі відділу документів іноземними мовами користувачі мають можливість раз на тиждень відвідувати розмовний клуб «Німецька із задоволенням для початківців». У бібліотеці знаходиться 5 тисяч одиниць фонду німецькою мовою — книги, журнали, газети та електронні видання».

Мобільна виставка документів і світлин «Німці в Україні: історія і культура» кілька місяців подорожує Україною. Вона експонувалася в Києві, Вінниці, Хмельницькому, Житомирі та Рівному.

Модератор виставки, голова Міжнародної громадської організації «Товариство німців України — «Відергебурт» Володимир Піньковський (Житомир) оглядово ознайомив присутніх з документальними світлинами та інформацією, поданою на 24 стендах німецькою та українською мовами, яка охоплює період від Х ст. до 1939 року.

Автором концепції й текстів виступив німецький історик, доктор Альфред Айсфельд. Редакцією та обробкою ілюстрацій займалася Ольга Айсфельд. Автори планують розробити другу розширену частину виставки, яка охопить період від 1939 по 2017 рік.

Виставка проводиться за підтримки Ради німців в Україні, Благодійного фонду «Товариство розвитку», а в Чернігові — за сприяння міської німецької спільноти «Товариство німців України — «Відергебурт» та Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка.

Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Національного університету «Чернігівський колегіум» ім. Т. Г. Шевченка, професор, доктор історичних наук Володимир Дятлов, який багато років присвятив вивченню історії та культури німців в Україні, ознайомив з цікавими моментами історії зв’язку німців з Черніговом та областю. «Виставка дає унікальний та універсальний матеріал для вивчення даної теми. Німці справді зробили вагомий внесок у господарство та культуру нашого краю. Україна може бути багатою, коли тут живуть та співпрацюють представники різних національностей. Головне, щоб наступні покоління зберігали мир, злагоду і взаємодію, збагачували одне одного та нашу країну».

Приєднався до привітань і голова громадської організації «Німецький культурний центр «Взаємодія» Віктор Бальцер, побажавши всім відвідувачам виставки відкрити для себе нові незнані сторінки історії німців в Україні.

Протягом 17 років у Чернігові відбувається традиційний міський фестиваль німецької культури, який носить ім’я поета, підприємця та мецената Германа Пфайфера з Меммінгена. Автор проекту, режисер та ведучий — заслужений діяч мистецтв України, доктор філософії Олег Васюта ознайомив з історією започаткування фестивалю та цікавим життєвим шляхом Германа Пфайфера. «Шановні друзі, перед нами колосальна праця автора над виставкою, а відкриття стало грандіозною подією в культурному житті міста, — відмітив Олег Васюта. — Дуже важливо, що організатори проекту взяли правильний напрям осмислення історії та внеску німецької громади в життя України. Унікальний випадок співпраці духовності Німеччини та України ми можемо спостерігати на прикладі опери «Притча про блудного сина». Автор лібрето — Герман Пфайфер, автор музики— український композитор Анатолій Пашкевич. Але й через роки цей зв’язок не втрачається і маю надію, що продовжуватиметься й надалі».

Доказом цього став прочитаний Олегом Васютою вірш Генріха Гейне Der Brief, den du geschrieben («Ти пишеш, моя мила...») в перекладі чернігівця, заслуженого лікаря України Володимира Фриза.

Ні для кого не секрет, що Чернігівщина має досить різноманітний склад населення. У нас дуже багато спільнот: німецька, польська, білоруська, грецька, єврейська, ромська, вірменська, грузинська та ін. В обласній бібліотеці ім. В. Г. Короленка проходять презентації різних культур.

Голова громадської організації «Білоруське національно-культурне товариство «Сябри» Галина Ворожбит розповіла про давню дружбу, взаємодопомогу та співпрацю з німецьким товариством Чернігова.

Наприкінці зустрічі Володимир Піньковський подарував бібліотеці брошури, в яких вміщений увесь представлений на виставці матеріал і з якими кожен відвідувач матиме змогу ознайомитися.

Кожен з відвідувачів виставки зміг більше дізнатися про історію, цікаву культуру німців в Україні та отримати незабутні враження.