І звучить рідне слово в Бельгії

У бельгійському місті Брюгге під егідою громадської організації De Levensboom («Дерево життя»), яка підтримує неприбуткові організації, відкрито український простір – бібліотеку української книги та осередок культури «Рідне слово». За справу взялася активна українка Любов Кузьмин

– Жорстока війна змусила мільйони українців залишити свої оселі, рятувати дітей, – говорить на відкритті простору голова осередку Любов Кузьмин. – Бельгія гостинно надала прихисток тисячам українців. Українцям потрібно інтегруватися в іншомовне середовище, вивчати мову, історію і культуру Бельгії, але й дуже важливо берегти свою ідентичність, мову. Зберегти й передати дітям, онукам. Ми вдячні Лілії Москалюк, голові Організації De Levensboom («Дерево життя») за те, що зуміла об’єднати українців. Кожна сфера діяльності є важливою: волонтерська (для потреб ЗСУ, допомоги пораненим, переселенцям, освітня й психологічна підтримка. Тільки об’єднавшись, ми можемо стати сильною українською діаспорою.

Новостворений простір невипадково назвали «Рідне слово». Українці – сильна й талановита нація. В Брюгге зібралося чимало українців, які можуть гідно презентувати культурну спадщину. Наприклад, Марія Завальнюк, вчителька української мови й літератури (вже на заслуженому відпочинку) буде завідувачкою бібліотеки української книги. Також у бібліотеці є книжки нідерландською та англійською мовами.

Очільниця осередку «Рідне слово» Любов Кузьмин розповіла, що в перспективі українці матимуть можливість зустрічатися раз на тиждень для спілкування рідною мовою, будуть організовуватися зустрічі з митцями, творчі вечори.

На відкриття бібліотеки завітала українська письменниця Яна Вовк. Вона розповіла про свій творчий шлях і презентувала роман «Бажання хибні, бажання справжні», який був представлений на українському стенді під час Міжнародної книжкової виставки в Брюсселі.

Уривки з роману зачитав харківський актор театру і кіно, громадський діяч Микола Мох.

Задоволення від твого життя належить тільки тобі

Засновниця суспільно-культурного товариства «Українці в Генті» Ірина Окаянюк організувала зустріч з українською письменницею Яною Вовк.

Теплу зустріч письменниця розпочала з діалогу-дискусії й поставила запитання гостям: «Що таке любов до дитини?» І, зрештою, всі прийшли до висновку, що ключові слова це любов і довіра. Потім письменниця запропонувала назвати десять пунктів-прикладів, що ви знаєте про свою дитину. Таким чином авторка роману «Бажання хибні, бажання справжні» перейшла до презентації твору. Коротко виклала сюжет, зачитала кілька уривків. Зізналася, що улюбленої пори року не має, хоч і використала у творі осінь. Українці поринули на короткий час у країну героїв роману. Роман про звичайних людей, але здатних на відчайдушні вчинки. Події відбуваються на Харківщині. Пів року до повномасштабної війни. Молода журналістка Ася Горобець рятує подругу, котра потрапила до психіатричної лікарні, аби привернути увагу чоловіка. Подруга пропонує їй взяти в нього інтерв’ю. Ася відмовляється, але так чи інакше події підводять її до зустрічі з ним… Приємно порадувало, що на презентацію роману прийшло багато земляків харків’ян письменниці. Львів’янка Марія Сукач подарувала письменниці свою авторську книжку «Жити, щоб жити».

Письменниця відповіла на запитання читачів, залишила автографи для бажаючих. А Ірина Окаянюк запропонувала через місяць зустрітися в читальному клубі для обговорення роману. Авторка роману побажала читачам цінувати кожну мить життя й завершила цитатою з роману «Задоволення від твого життя належить тільки тобі».