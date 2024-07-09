Відома українська письменниця й журналістка Світлана Короненко завершила роботу над виданням «Біблія борщу». Книга-енциклопедія містить 800 сторінок, сотні фотографій, понад 900 рецептів борщів і покажчик на майже тисячу інгредієнтів борщу. А ще – цікаві розповіді про долі людей, які збирали рецепти борщів, і не тільки борщів.

«Це книжка, на яку пішло п’ять років мого життя, – розповідає авторка. – У видавництві обіцяють, що віддрукують частину тиражу на фестиваль «Книжкова країна». Формат книги А4. Чи буде вона сенсаційною? Схоже, що так. І стовідсотково викличе дискусію».

Світлана Короненко, відома для читача як талановита поетеса і прозаїк і раптом пошуковець найнесподіваніших рецептів борщу. Але, як сама вона стверджує, цікаво було досліджувати й проводити книжкові розкопки.

Ну ось, наприклад, скільки рецептів знаєте ви? І чи смакували борщ з копченою грушею? Або чи кладете селеру до борщу?

Про все це дізнаєтеся, якщо завітаєте на презентацію книжки, яка відбудеться 29 вересня о 13 годині на фестивалі «Книжкова країна». А проведе презентацію письменниця і етнограф, доктор історичних наук Марина Гримич.

Книжку майже рік верстала Людмила Кузнецова. На обкладинці два борщових крила, два способи готування борщів: один галицький, другий – київський, центральноукраїнський чи східноукраїнський. Фото авторки на обкладинку зробив Віктор Ліфанчук, який також уміє готувати чудові борщі.

Багато цікавого про написання «Біблії борщу» можна буде дізнатися на презентаціях, які обіцяє авторка. А на котрійсь з презентацій планують зробити борщову «церемонію» з так званим алкогольним борщиком. А хто його приготує? Не прогавте.

Книжка допомогла пережити найважчі місяці російсько-української війни.

«Біблія борщу» розрахована на широке коло читачів.