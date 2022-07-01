«Що сказати про цей благословенний народ?

Нехай благословенний буде його творець!»

Павло Алепський, поч. XVII ст.

Коли я отримала подарунок, то спочатку була настільки приголомшена, що ніяк не могла почати послідовно занурюватися в цей фоліант. Усі ми зараз збиті з пантелику цією варварською війною і увійти в режим минулого розмірного життя досить складно. Але кожний ранок після кави та вівсянки швиденько перегляну новини, привітаю друзів із Днем народження, і все, я вже в полоні тієї чи іншої теми улюбленої справи – віддаю данину художникам.

Із Зіною Васіною ми знайомі ще з років спільного навчання в Київському державному художньому інституті, тому зрозуміло, що нас поєднує мистецтво, творче життя столиці. А ще вибухові презентації її чоловіка всесвітньовідомого художника Анатолія Криволапа. Зінаїда Олександрівна навчалася на графічному факультеті у викладачів М. Духновського, Д. Лідера. У 1980 році вона вже була членом НСХУ, а з 1987 року почала приймати участь у виставках. Зінаїда Васіна присвятила своє життя оформленню театральних вистав, мюзиклів, створенню автентичних костюмів для провідних українських творчих колективів, оздобленню книжок. Це не просто перелік діапазону її творчої діяльності, в кожному виді розкривається невичерпна творча фантазія, в процесі якої виникає розмай мистецьких образів.

Міцне академічне підґрунтя, систематизовані знання, творча природна обдарованість, помножені на кропітливі наукові розвідки, сприяли створенню власної творчої платформи. Твори Васіної розмовляють у друкованих виданнях, впливають на сприйняття гри акторів у театральних спектаклях, формують в цілому естетичні та етичні смаки соціуму. Поступово створилася власна колекція художніх образів, зокрема українського вбрання. Як ми бачимо з книги «Еволюція українського вбрання» на теренах України, автор вперше в культурології створила своєрідний екциклопедичний фоліант, з якого буде живитися не одне покоління фахівців та шанувальників українського мистецтва, культури, історії.

«Сторінки історії» - так окреслила автор своє солідне дослідження, не просто експериментують в часі й просторі, а надають науковий аналіз еволюції розвитку українського вбрання упродовж тисячоліть. Авторська версія еволюції формування вбрання населення України та об’єктивні чинники, які впливали на естетичний вигляд усіх складових костюмів. Книга на 560 сторінок розкриває хронологічну послідовність змін у бутті народу, пов’язаних з технологічними досягненнями, ідеологічними настановами, історичними подіями. Видання щедро наповнене ілюстраціями, які створила художниця, численними схемами, фрагментами історичних артефактів і безліччю оригінальних малюнків, які розкривають автентичність і суто національний дух українського народу. Гордість охопила мене від такого потужного дослідження, згадався вислів Кобзаря - «От де, дюди, наша слава, Слава України!».

Ритуальне вбрання весняні свята

Вбрання простих скіфів

3 Княжичі в парадному вбранні ХІ ст

Трипільські жінки

Городянки святкове вбрання УІІІ=ІХ ст

Князівське боярське вбрання ХІ ст





Комплекси вбрання Волинь ХІХ ст

літне вбрання селян 18 ст Київщина

Міщани поч ХVІІІ ст Київщина

Святкове вбрання міщанок ХVІІ-ХVІІІ ст.

Святкове вбрання селян ХІХ поч ХХ ст Центр. Поділля

Святкове вбрання Тернопільщина ХІХ-ХХ

Чорноліська культура

Я замислилася, як же виникла ідея цього кропітливого дослідження? Зібрати до логічного завершення факти не одного тисячоліття не так просто. Зінаїда Олександрівна художниця, зі студентських років займається професійно костюмом. Отримані академічні знання в найкращому творчому вузі України, помножені на кропітку пошукову працю, завершилися кульмінацією - виходом унікальної книги.

Історія українського вбрання налічує не одне тисячоліття. Ще за сивої давнини наш народ створював самобутні зразки одягу, взуття й аксесуарів, що втілилися в подальших варіантах традиційного костюма. У різні часи на різних теренах українське вбрання розвивалося по-своєму, збагачувалося оригінальними рисами, притаманними населенню тієї чи іншої місцевості, вбирало досвід та эстетику культур інших народів. Історія вбрання невіддільна від історії народу, від його психологічних, естетичних, духовних прагнень, невичерпного творчого потенціалу.

«Тільки через дослідження українського вбрання можна отримати цілісне уявлення про історію власного народу, держави, світу», - стверджує автор і доповнює свої тлумачення фундаментальними творами, які унаочнюють еволюцію логіки розвитку та реконструкції історичного вбрання. У роботі використано матеріали з музеїв, фондів, бібліотек України, Канади, Інституту археології НАН України, з приватних колекцій ПЛАТАР, Стелли Бєньямінової, роботи народного майстра Валентини Ануарової-Лісоколенко, а також колекції реконструкцій у матеріалі історичного костюма КДАДМПД ім. Миколи Бойчука, створених під керівництвом Л. Клочко, Г. Хабашти, О. Мельничук. Консультанти доктори історичних наук, провідні фахівці В. Клочко, М. Відейко, Н. Бурда, Є. Гороховський.

Щиру вдячність З. Васіна висловлює всім, хто допомагав їй підтримувати її крила в процесі цієї складної праці. Особливо В. Ющенку, М. Жудинському, А. Гайдамаці, О. Поліщуку, В. Дебелому, Н. Прибєзі, Ю. Кудю. Також НСХУ, колективу видавництва «Віват», родині Криволапів.

Вітаємо автора з цим надзвичайним виданням, яке так слушно коронує нашу з вами свідомість, підтверджуючи, що ми дійсно унікальний український народ в серці Європи з багатовіковою власною історією і культурою.

Валентина ЄФРЕМОВА, мистецтвознавець, заслужений працівник культури України, лауреат премії ім. П. Білецького.

Фото ілюстрацій книги автора