Знакова місія людини на Землі

Українська спільнота має яскравих представників, які своїм життям, справами виборювали незалежне життя свого народу. Воля та гуманні принципи були пріоритетом їхнього життя. До таких представників відноситься останній кошовий отаман Війська Запорозького, кавалер ордену Андрія Первозванного, політичний, державний, культурний діяч Петро Іванович Калнишевський (1690-1803). Епоха Калнишевського існувала десять років, за які він встиг зробити чимало корисного для України. При житті його шанували, йому підкорювалися, його боялися. Калнишевський був далекоглядним керманичем, мужнім полководцем, дипломатом, економістом, духовною людиною. Він прокладав шлях до незалежного існування українського народу, розквіту його економіки, культури, показуючи нащадкам приклад синовньої любові до рідної землі.

Калнишева рада Пустовійтівка 2021

Праведник жив у трьох століттях і по праву зайняв почесне місце в історії українського народу. У 2008 році відбувся Помісний Собор Української православної церкви до 1020-ї річниці Хрещення Русі, на якому була проголошена канонізація П. Калнишевського.

На Сумщині, точніше у селі Пустовійтівка Роменського району, де народився славетний козак, відбулися широкоформатні урочистості, приурочені до 330-ї річниці з дня його народження. У заходах прийняли участь державні та громадські діячі на чолі з народним депутатом України Максимом Гузенко, командою членів партії «Слуга народу», депутатами різних рівнів, головою Роменської районної державної адміністрації Денисом Ващенком, головою Роменської міської ради Олегом Стогнієм, громадськими активістами та жителями Роменщини.

Захід почався з молебну в церкві Святої Трійці, побудованій у 1773 році П. Калнишевським та відновленій за часів правління В. Ющенка. Учасники пройшли урочистою ходою від церкви до пам'ятника Петру Калнишевському, який створив народний художник України Василь Бородай.

«Людина прожила важке життя, і своїм прикладом він надихає наших хлопців, які боронять кордони нашої держави на сході України», - сказав Максим Гузенко у вітальному слові. А ми додамо, що Петро Калнишевський народився у селі Пустовійтівка на Роменщині, і все своє життя віддав служінню українському народові. Тому ключовими словами до моєї статті «Праведний Петро Калнишевський», надрукованої у збірнику матеріалів ІV Міжнародної наукової конференції «Православ’я в Україні», були українське козацтво, суспільство, духовність, феномен. Так я намагалася підкреслити вагомий вклад славетного отамана у виборювання українським народом своєї волі. Епоху, в якій жив, працював і проходив нелюдські випробовування П. Калнишевський, академік М. Грушевський назвав українським відродженням. Приємно відзначити, що на шляху до формування знакового періоду є заслуга і сивочолої Сумщини.

Реформи, які були введені під час правління П. Калнишевського, заклали підґрунтя до розбудови фермерського господарства, хліборобства, освіти, храмового будівництва, культури… «Без Калнишевського Україна була б іншою», - зазначив голова «Сумського земляцтва у місті Києві», заслужений економіст України І. Рішняк.

Щоб відбулася насичена цікавими заходами ювілейна програма, організатори доклали чимало зусиль. Творчі виставки, ярмарки народних умільців, яскраво оздоблені курені, виступи козацьких загонів, концертна програма аматорських колективів поєднала присутніх цього широкоформатного дійства. Емоційна напруга завершилася яскравим феєрверком, який вміє створити славетна Роменщина.

У заході прийняла участь патріотично налаштована молодь з міста Ромни. Був звершений велопробіг «Роменщина - колиска отамана Калниша», до якого залучилися цілими сім’ями. «Молода команда громадської організації ЗЕ присвятила марафон 330-й річниці з дня народження славетного кошового отамана, зазначив організатор велопробігу голова Роменської районної державної адміністрації Денис Ващенко.

Пам'ять про знаного земляка відгукнулася в серцях багатьох присутніх. На сторінках фейсбука з’явилися численні відгуки, серед яких вітання від депутата Сумської обласної ради Дмитра Кірюхіна, виконавчого директора Роменського земляцтва Надії Дудки, голови літературного об’єднання «Дивослово» Тетяни Лисненко, мистецтвознавця Валентини Єфремової, Євгена Лузана, Василя Зигунова, Валерія Мицика, Тетяни Сизон та ін.

Дякуючи організаторам за проведення «Калнишевої ради», яка влаштовується вже багато років поспіль, земляки завіряли, що пам'ять про легендарного Калниша залишиться у присутніх надовго.

Міський голова О. Стогній назвав із вдячністю партнерів заходу, серед яких були: Сумська обласна державна адміністрація, благодійний фонд А. Деркача «Наше майбутнє», ПП «Наш край», ФОП Кірюхін Дмитро Євгенійович та спонсорів: ФОП «Перезва А. В.», ФОП «Рекута Є. Ю.», ФОП «Хоптинець С. А.», КП «Іллінський ярмарок», ФОП «Ковнев С. В.», ТОВ «Завод Кобзаренка», Міжрегіональний центр швидкого реагування ДСНС України у м. Ромни, магазин SPAR, депутат Роменської міської ради Помаран П. І.

Олег Анатолієвич завірив, що, поєднавшись у цьому історичному заході, ми показали насамперед свою єдність та вірність Україні.

За традицією зустрічаємо з хлібом сілью

Козацькі забави

Слава Україні

Учасники концерту

Учасники святкового концерту та гості

Чеканка монет

Валентина ЄФРЕМОВА, землячка

Фото збірне з інтернету