Від історії дівчини Лоли до вивчення життя народів світу

Сучасна молодь сьогодні полюбляє читати. Не лише заради шкільної програми та отримання оцінок. Кожен цікавиться різними жанрами і тому обирає собі сюжети і твори зарубіжних та вітчизняних авторів за власними вподобаннями.

У цій статті на прикладі Каті Світличної, учасниці літературної студії «Перевесло», учениці Наукового ліцею №3 м. Полтави, нової учасниці гуртка «Точка зору» ЦДЮТ №5 м. Харкова, ми дізнаємося про те, як сучасні медіаресурси допомагають розкрити творчий потенціал нашої молоді, сприяють відновленню морально-психологічного стану підлітків у нелегких українських воєнних реаліях сьогодення. А ще подумаємо про сучасні можливості національно-патріотичного виховання на засадах літературно-журналістської творчості.

9 книжок про дівчину Лолу ― вдалий огляд-дебют Каті Світличної

У рамках діючого Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості», за авторським задумом Леоніда Гапєєва, цьогоріч започатковано нову цікаву й пізнавальну рубрику популяризації домашнього сімейного та позашкільного читання. Окремі її учасники отримають сучасну українську книжку в подарунок!

Звичайно, отримати книжку в подарунок хотілося б багатьом. Але то не головне. Бо навчаємося ми не лише заради оцінок, читаємо не заради кількості прочитаних сюжетів, не для того, щоб показати себе розумними для інших. Беремо участь у конкурсах чи фестивалях не лише заради рейтингів чи престижу. Маємо подивитися на світ глибше, з різних ракурсів, то ж спробуємо?

Важливо мати власну точку зору, вміти творчо переосмислити прочитаний сюжет. Тоді навіть відомі дитячі казки можна цікаво інтерпретувати й досліджувати у будь-якому дорослому віці. Отже, вирушаємо до нашої невеличкої літературної мандрівки.

Цікаві сюжети у форматі відео розміщуються на творчій студії. Саме тут у відкритому доступі є чимало актуальних сюжетів, що мають на меті популяризацію читання серед дітей, батьків і творчої молоді.

Зараз із радістю пропонуємо вашій увазі цікавий та змістовний сюжет.

Це 9 книжок про дівчину Лолу ― вдалий огляд-дебют Каті Світличної

Про свої глядацькі і читацькі враження можу коротко сказати трьома словами: креативно, змістовно, артистично!

Замість післямови ― важлива інформація для дорослих читачів

Читання й оприлюднення різних сюжетів є класним літературно-освітнім контентом для дітей і батьків, що створюється без гонорарів чи грантів, суто на волонтерських засадах. Водночас варто кілька слів сказати про важливі речі, які залишаються «поза кадром». Створюючи такий контент, і діти, і їхні наставники, і керівниця літературної студії «Перевесло» Тетяна Балагура, і педагог Леонід Гапєєв у творчій співпраці однодумців, у форматі діалогу поколінь сприяють духовно-моральному вихованню сучасної молоді ― глядачів цих ефірів. Адже таке виховання здійснюється завдяки популяризації та поширенню україномовного культурного продукту (йдеться про зарубіжні твори літератури в якісному сучасному україномовному перекладі). Також у наших дружніх ефірах у відкритому доступі для переглядів серед дітей, батьків та вчителів ми утверджуємо сімейні цінності. А ще у такий спосіб відбувається активне залучення сім’ї до національно-патріотичного виховання; популяризація та збереження культурної спадщини та культурних цінностей України. Адже в усі часи наші українські співвітчизники активно прагнули до мистецтва, культури й освіти, розвитку особистості. А ще завдяки такій популяризації читання на волонтерських засадах за допомогою медіаресурсів відбувається формування лідерських компетентностей, особистої психологічної та духовної стійкості, проактивної життєвої позиції серед шкільної молоді. Багато цих та інших соціально важливих інновацій поступово й активно втілюємо у життя, керуючись водночас частиною 5-тою статті 9-тої «Особливості національно-патріотичного виховання» нового Закону «Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності».

Отже, процес читання ― то є не лише цікаве світу пізнання, а ще у творчий спосіб сприяє національно-патріотичному та духовно-моральному вихованню сучасної молоді.

Книга в подарунок ― заради цікавого дослідження життя народів світу

Варто завершити статтю приємною подією. Книга в подарунок — це сучасний, нещодавно перевиданий історично-пригодницький роман «Зірки Егера» (автор Гейза Гардоні, серія «Наша спадщина», книга 1-ша, 2021 рік), вже на початку цього нового навчального року за участь у рубриці популяризації читання від Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракаці ІІ з радістю отримала Катя Світлична, нова учасниця гуртка «Точка зору» ЦДЮТ №5 м. Харкова.

Дякуємо видавництву та цьому угорському інституту за дієву підтримку читацької творчості серед українських дітей та родин.

Читаймо українські книжки, бо ми цього варті! А сюжет про героїчну оборону й відважну боротьбу за Егерську фортецю у XVI столітті в 1500-х роках, коли невеличка група угорських сміливих лицарів відважно воювала проти 120-тисячного турецького війська загарбників, зміцнить нашу віру в перемогу України. Адже історія сусідніх країн та держав світу теж може мати спільні риси. До того ж завдяки читанню цього роману національно-культурна угорська спільнота Закарпаття в сучасній Україні збагатить уявлення сучасної української читаючої молоді в новій рубриці переосмислення життя різних народів світу.

Леонід ГАПЄЄВ,

автор ідеї Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості»,

член Національної спілки журналістів України,

засновник, автор і ведучий творчої студії leonid gapeev щастя творчості,

переможець Національного (всеукраїнського) конкурсу «Благодійність на захисті України» (2023 р.) в номінації «Медіа і благодійність»