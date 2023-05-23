«Мама» – з тих слів, які називають святими. Його ми найчастіше вимовляємо у своєму житті. Слово, при якому засмучена людина усміхнеться, а сумна перестане сумувати. Воно таїть у собі тепло, мудрість, життєдайну енергетику, турботу, підтримку і вічну, ніким не підкупну любов до дитини, незалежно скільки їй років.

«Світ починається з Мами» – саме так називався конкурс творчості дітей і юнацтва Київщини, присвячений Дню матері, що завершився днями великою культурно-мистецькою імпрезою, яка відбулася в Київському фаховому коледжі прикладних наук.

Голова оргкомітету конкурсу – Іван Степурін, член Громадської ради при КМДА, голова Правління Міжнародного благодійного фонду «Твоя доброта» і видавництва «Саміт-Книга». Заступник з організаційних питань – Ігор Найда, лідер Всеукраїнської інноваційної освітньої платформи «Сходи в майбутнє», який своєю кипучою енергією, цілеспрямованістю, лідерським підходом, новими ідеями захопив усіх небайдужих до справи виховання, творчого розвитку та відновлення ментального здоров’я дітей війни Київщини.

Організаторами Конкурсу на рівні Київської області були:

Коаліція «Гостомельщина – простори мрій», Асоціація органів місцевого самоврядування «Київська агломерація», Постійна комісія з питань освіти, науки, культури, духовності та релігії Київської обласної ради, Комітет з питань культури, міжнародних зв’язків та туризму Громадської ради при КМДА, Міжнародний благодійний фонд «Твоя доброта», Благодійний фонд «Право на гідне життя», Всеукраїнська інноваційна освітня платформа «Сходи в Майбутнє», Міжнародний благодійний фонд «Хай світ пізнає Україну», Київське міське та обласне об’єднання «Просвіта» імені Т. Шевченка, Київський коледж прикладних наук.

Організатором Конкурсу на міжнародному рівні є Міжнародна організація українських громад (IOUC FОURTH WAVE/МОУГ) «Четверта хвиля» в Торонто (Канада).

Інформаційний спонсор Конкурсу:

«Український репортер»: Леонід Фросевич – головний редактор, і Світлана Ковальова – редактор.

Всеукраїнська газета «Справи сімейні», головний редактор – Михайло Ільїн.

Укрінформ – інформаційне агентство України.

Як усе починалося? А розпочалося все з Гостомеля, з містечка, яке першим зустрілося з московським ворогом 24 лютого 2022 року, що думав так легко і швидко пройти до Києва. Але ми вистояли, відрізавши ворогові дорогу до столиці! Була окупація… розпач… сльози… втрати… Діти теж бачили всі жахіття війни і протистояння, вони мужньо пережили все це, виливаючи свої емоції на папір та майстерно створюючи витвори декоративно-ужиткового мистецтва, бо об’єднали їх творчі проєкти: «Діти – Війна – Україна», «Стільник». Робота з обдарованими дітьми нині вийшла за межі містечка, Київщини. Сьогодні ми співпрацюємо з нашими партнерами з Торонто (Канада) – Хелен Поліщук, Спліт (Хорватія) – Олена Диба, Будапешт (Угорщина) – Уляна Княгинецька.

Меценатами конкурсу стали: Корпорація «ЮРІЯ-ФАРМ» і «САМІТ-КНИГА», а основними доброчинцями – М. Гуменюк, О. Мойсеєнко, О. Динник, Л. Сова, Ю. Жиліна, О. Кочетков, І. Д. Деркач, С. Ляшко, І Чернишова, Т. Кударенко, Т. Фуртель, А. Чопчик, М. Чураєв.

Номінацію «Живопис» очолював народний художник України, графік, скульптор, живописець, член спілки дизайнерів України Валерій Франчук! Роботи талановитих дітей оцінювали відомі в Україні та за кордоном творчі особистості: Хелен Поліщук (Торонто), Олена Диба (Хорватія), Галина Єрко, Володимир Коскін, Оксана Фурлет, Віталій Хома, Анастасія Чемікос (Канада).

Гран-прі за врівноважене композиційне вирішення твору, гармонійне поєднання кольорів і майстерність виконання отримали кращі з кращих:

Соломія Королько , 9 років, Буча, за роботу «Моя мама – чарівниця», наставник – Оксана Фурлет;

Віра Мурзич («Найкраща мама»), 14 р., Славутич, наставник – Марина Насенок;

Анастасія Кириченко («Усе моє – все зветься Україна»), 15 р., Біла Церква, наставник – Ірина Шевченко.

Дипломами І ступеня нагороджено:

Завальніцьку Поліну, 8 р., Ірпінь.

Оришкевич Варвару, 8 р., Гостомель.

Татарчук Мілану, 12 р., Буча.

Чорнобай Анну, 16 р., Буча.

ІІ місце посіли: Шамаєва Анна, 10 р., Славутич; Пилкіна Василіса, 14 р., Славутич; Калініченко Катерина, 18 р., Бориспіль; Несчотна Ірина, 17 р., Боярка.

ІІІ місце: Федорчук Аріна, 10 р., Фастів; Буловенко Анастасія, 13 р., Іванків; Волочай Вікторія, 15 р., Іванків.

Нагороди дітям вручали: Інна Шубко – депутатка облради, членкиня комісії з освіти та культури, секретар комісії з питань освіти, науки, культури, духовності та релігії, директор Навчально-виховного комплексу «Вишгородська районна гімназія «Інтелект» – загальноосвітня школа І ступеня, та Людмила Смисловська – заступник директора Комунального закладу Київської облради «Обласна бібліотека для дітей».

Номінацію «Поетично-прозове (авторське) слово» очолила Ольга Ходацька, письменниця, педагогиня, доктор філософії. Творчі роботи дітей оцінювало поважне журі, до складу якого ввійшли відомі й знані в Україні та за її межами творчі особистості:

Євген Букет, Анатолій Качан, Світлана Кас’яненко – письменники; Тетяна Кондратенко, Михайло Ільїн – редактори газет, журналісти; Тетяна Негрій – режисерка, співачка; Дмитро Ломачук – кінорежисер; Ігор Якубовський – композитор, бард, поет.

Гран-прі отримали найталановитіші діти Київщини:

Симоненко Аліна , 13 р., Миронівка, (наставник – Кожем’яченко Ірина), за оригінальне представлення сюжету прозового твору «Я буду щасливою, мамочко!», емоційне вираження патріотизму і життєствердну життєву позицію.

Стельмах Вікторія , 16 р., Фастів, (наставник – Кудрявцева Ольга), за уславлення образу Матері й Сина у вірші «Я не здамся, мамо!», високий прояв патріотизму, активну громадянську позицію та збереження пам’яті про тих, хто поліг, захищаючи Україну! Окрему Подяку і подарунок Вікторія отримала від редакторки журналу «Я сам/а» та видавця Тетяни Кондратенко (книжку О. Діброви «Проща до любові») та Подяку від очільника Асоціації працівників культури і мистецтва України», кінорежисера Дмитра Ломачука і співачки Тетяни Негрій.

Педченко Дарина , 17 р., Миронівка, (наставник – Кривов’яз Дмитро), за поетичне представлення художнього образу борщу як частини українського культурного коду у вірші «Мамин борщ», возвеличення цінності українських Матерів, їхньої незламної віри в Перемогу! Ольга Ходацька подарувала Дарині на згадку свою книгу оповідань «Берег віри, надії, любові».

Дипломами І ступеня нагороджено Вдовиченко Олену, 14 р., м. Біла Церква (наставник – Запорізька Ірина), Сидоренко Софію, 15 р., м. Біла Церква (наставник – Запорізька Ірина).

ІІ місце в номінації «Поетично-прозове (авторське) слово» посіли талановиті діти: Педешко Анастасія, 9 р., Іванків, с. Сукачі (наставник – Кожем’яченко Ірина); Балабан Анна, 11 р., Миронівка, с. Росава (наставник – Кривов’яз Дмитро); Рогальчук Олександра, 16 р., Іванків, с. Прибір’я (наставник – Кірмач Тамара).

Дипломи ІІІ ступеня нагороджено Пухтаєвича Івана, 10 р., Пристолична, с. Дударків (наставник – Шубіна Тетяна Іванівна); Дрозд Ганна, 13 р., м. Ірпінь (наставник – Комісаренко Людмила; Сивченко Маргарита, 16 р., Іванків, с. Заруддя (наставник – Дакал Тетяна).

У вітальному слові Іван Степурін наголосив на значущості сприяння розвитку юних талантів, подякував усім, хто взяв участь у підготовці та проведенні Конкурсу, відзначив високий рівень доробок юних талантів.

Головою журі в номінації «Декоративно-ужиткове мистецтво» була Наталія Полтавець – членкиня Національної спілки художників України, учасниця міжнародних, всеукраїнських та міських виставок, авторка багатьох наукових робіт.

До складу журі ввійшли: Галина Забашта, Олександра Кирилова, Леонід Нагірняк, Тамара Недошовенко – провідні фахівці Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.

Гран-Прі нагороджено найталановитіших:

Маргариту Панухник, 7 р., Гостомель, «Краса моєї мами», (наставник – Василина Панухник) – за яскравість розкриття образу мами та вдале поєднання різноманітних художніх засобів.

Олену Сальську, 12 р., Рокитне, «Україна-Мати» (наставник – Оксана Коваленко) – за відчуття родової єдності та потужний емоційний посил.

Вероніку Мірошникову, 15 р., Біла Церква, «Матусина радість», (наставник – Валентина Коробко) – за витонченість кольорового рішення і гармонійну єдність.

І місце посіли: Розуменко Євгеній, 7 р., Березань (наставник – Шевель Наталія); Яременко Галина, 13 р., с. Буки, Білоцерківська громада (наставник – Дядюра Галина); Богданович Валерія, 17 р., Іванків (наставник – Василишина Наталія).

Дипломами ІІ ступеня нагороджено Павленко Софію, 10 р., Ірпінь (наставник – Павленко Вікторія); Ляшка Олександра, 9 р., Буча (наставник – Ляшко Катерина); Дудчик Анну, 13 р., Біла Церква (наставник – Дудчик Ірина) та Бєлоус Мар’яну, 15 р., Боярка (наставник – Ткаченко Людмила).

ІІІ місце посіли такі талановиті діти: Чорна Вероніка, 9 р., Боярка, (наставник – Швиденко Ірина); Казак Зоя, 12 р., Буча (наставник – Фурлет Оксана); Сміла Сусанна, 12 р., Вишневе (наставник – Гулей Альона); Худенко Валерія, 15 р., Іванків (наставник – Дегтяр Вікторія).

Під час свята лунали пісні з уст народної артистки України Тетяни Негрій («А ми за волю», «Весняний вальс», де в пориві вальсу кружляли діти з батьками і гості конкурсу), композитор і бард Ігор Якубовський виконав пісню «Незламні жінки-українки» та «Світ починається з мами» на слова Ольги Ходацької (прем’єра пісні), а в дуеті з Тетяною Негрій прозвучала пісня «Вишиванка» (сл. О. Ходацької, музика І. Якубовського) та «Пісня про рушник» на слова А. Малишка, яка вже стала народною.

Гостя конкурсу Людмила Бакало – Голова правління ГО БФ «Вітрила мрій», концертмейстер Київського національного університету культури і мистецтв, тепло привітала творчих дітей Київщини і подарувала пісню «Червона рута» (слова і музика Володимира Івасюка).

У своєму виступі І. Найда підкреслив важливість приділення уваги культурно-мистецькій творчості дітей та молоді, що сприяє покращенню ментального здоров’я, благополуччя в сім’ях і родинах, що так важливо в період війни. Лідер Всеукраїнської інноваційної освітньої платформи «Сходи в Майбутнє» акцентував увагу на розвитку особистості юних талантів, усвідомленні ними цінності національних традицій, що дозволить змінювати світ на краще і формуватиме фундамент Вільної України. Він висловив вдячність діткам, батькам, наставникам за участь у Конкурсі і побажав усім Перемоги.

Кожна дитина отримала у подарунок книжку від видавництва «Саміт-Книга»), люб’язно презентовану видавцем Іваном Степуріним.

Спеціальні подарунки Катерина Павленко, начальник відділу культури, молоді і спорту Гостомельської ОТГ, вручила дітям Гостомельської громади.

Депутатка Київської обласної ради Галина Єрко подарувала дітям фарби для створення нових шедеврів!

Долучилася до нагородження діток цінними подарунками і Олена Назаренко від БФ ВВС «Для українців».

Авторка і виконавиця пісень Світлана Кас’яненко подарувала чудову пісню «Набутися разом» про головні цінності Людини і на завершення – пісню «Добрий день», яка на сцені об’єднала всіх талановитих дітей, їхніх батьків і всіх, чия душа наповнилася дивними чарунками Добра, Краси, Творчості!

Усі учасники культурно-творчого заходу поринули в атмосферу доброзичливості, усвідомлення своєї причетності до створення цінностей, які є духовно-ментальними підвалинами світобуття і вносять вагому лепту в Перемогу над злом, слугують розвитку України.

Ось кілька відгуків про захід і конкурс:

«Дуже вдячна за таке тепле, душевне, емоційне, щире свято. Я навіть і близько не очікувала, що мені так сильно все сподобається! Щаслива, що поталанило побувати в оточенні прекрасних, талановитих, турботливих людей. Отримала неймовірний заряд позитивних емоцій».

«Щиро вдячна всім, хто своєю участю в такому чудовому конкурсі та фінальному концерті – нагородженні переможців подарував приємні миті насолоди поезією, музикою, піснею, поділився теплом і щирістю душі! Спасибі «Українському репортеру» за професійно відзнятий матеріал, інтерв'ю, показ дитячих робіт, при перегляді якого вкотре переживаєш приємні емоції, радість і гордість за наших мужніх, незламних, героїчних людей, матерів, яким присвячено конкурс! За наших талановитих дітей!». Тетяна Кондратенко.

«Наснаги, натхнення на довгі роки служіння українській нації! Всім нам Переможного Миру!» . Народна артистка України Галина Яблонська.

« Дай Боже діткам щасливого майбутнього і мирного неба в незалежній Україні, що повстане з руїн і стане однією з найуспішніших держав світу ». Аполлінарія Франчук.

«Щиро вітаю всіх діток, що взяли участь у чудовому конкурсі «Світ починається з мами». Діти всі талановиті, у всіх роботах відчувається справжні щирі почуття любові до рідних матусь і до рідної держави. Гран-прі і дипломи отримали, звичайно, не всі, а ті хто проявив більшу майстерність і фантазію для створення композицій, а це означає, що потрібно більше працювати. Бо талант це важливо, але це половина того, що потрібно для успіху! Все решта – це наполеглива і невтомна праця, тоді успіх прийде неодмінно ». Валерій Франчук, народний художник України.

« Щиро вітаю Переможців конкурсу! Щиро вітаю і дякую організаторам, членам журі і всім причетним до цього конкурсу! Це було неймовірно! Цей конкурс має жити довго-довго !» Дмитро Ломачук, кінорежисер, академік.

«Це неймовірне дійство і свято для душі кожної дитини, їхніх батьків, членів журі та організаторів! Щирі вітання і найтепліші побажання від українців («Четверта хвиля») з Торонто (Канада) !» Хелен Поліщук, мисткиня, режисерка.

«Вітаю і радію за творчих дітей, які в строю і в синергії з Україною, у просторі Божого світла! Нехай їх Бог веде і надалі до нових висот і творчих народжень. Подяка організаторам, учасникам і всім, хто долучився до творення імпрези, на якій панувала неймовірна атмосфера свята Творчості! Нехай цей конкурс набирає більш цікавих яскравих форм, де будуть проявляти свої творіння наші діти – майбутнє України!» Ігор Якубовський, композитор, бард.

« Щиро дякую всім за прекрасний конкурс і неймовірне свято для дітей, за індивідуальні особливі слова для кожного переможця, що вселяють у них віру у свої сили і прагнення творити далі!» Тамара Калініченко, мама призерки Катерини Калініченко.

«Щиро радію успіхам моєї доні Даринки, яка допомагала мені і всім, хто долучився до виготовлення сухих борщів для наших захисників і захисниць і написала вірш «Мамин борщ, який так високо оцінений журі. Гордий, що ми тут! Дякую за свято!» Геннадій Педченко, тато володарки Гран-прі.

«Ви, організатори конкурсу, вселяєте дітям віру в їхні таланти! Дякую! Це так важливо нині, бо ці позитивні емоції, можливо, будуть поштовхом до визначення творчої долі дітей» . Тетяна Шубіна, наставниця Пухтаєвича Івана.

«Щиро вітаю переможців, організаторів та шановних суддів! Нових творчих успіхів усім ». Кирило Стеценко, голова Правління Київської «Просвіти», народний артист України.

«Цей конкурс співзвучний із заходом «Четвертої Хвилі» - Марафон «Діти Канади – Діти України». Подія відбудеться вже 4 червня 2023 р. у приміщенні Українського національного об'єднання. Ми представимо переможців конкурсу, а також розмістимо фотографії їхніх робіт. Долучайтеся! Можна викупити роботи за помірну ціну як пам'ять про талановиту особистість з України. Для них це буде неймовірною підтримкою з далекої Канади. Вони навіть не мріяли про таке. Ваші донати будуть розподілені між допомогою дітям «Небесної сотні» та конкурсом «Світ починається з мами». Хеллен Поліщук (Торонто, Канада).

Ольга ХОДАЦЬКА,

членкиня Національної спілки журналістів України