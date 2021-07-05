Шевченкове слово єднає народи

(підсумки VІ Міжнародного проєкту-конкурсу «Тарас Шевченко єднає народи»)

Життя кожної нації сповнене творчістю непересічних особистостей – відомих людей, справжніх зірок, які прославили рідну Батьківщину на весь світ. Такою незвичайною, унікальною перлиною українського народу є Тарас Григорович Шевченко – відомий поет і письменник, а також драматург, художник, громадський діяч, політик, фольклорист, етнограф, історик, який своїм віщим словом об’єднує народи різних країн.

14 червня 2021 року в Міжнародному культурному центрі «Сяйво» було підведено підсумки VІ Міжнародного проєкту-конкурсу «Тарас Шевченко єднає народи», автором і головою оргкомітету якого є народна артистка України, кавалер ордена княгині Ольги, Посол миру, голова ГО «Матері і сестри – молоді України», громадська діячка Галина Яблонська.

В ошатній залі, прикрашеній виставкою робіт народного майстра Івана Рябчука «З Богом і Шевченком у серці вишиваю Україну» та колекцією українських хусток заступника головного редактора Всеукраїнської газети «Справи сімейні» Людмили Грабовенко зібралися почесні гості – відомі в Україні громадські діячі, артисти, науковці, спонсори, члени журі конкурсу та переможці – всі, кого своїм святим і пророчим словом об’єднав Шевченко. Конкурсна програма складалася з 9 номінацій: читання творів Шевченка наживо/відеоформат, «Мій Шевченко»: літературний/художньо-прикладне мистецтво/музичний/науково-дослідницький/музично-театральний, «Поза часом», «Поклик серця», «Пам’ять». Номінація «Наживо» цьогоріч у зв’язку з COVID-2019 для жителів України та зарубіжжя відбувалася дистанційно.

Роботи учасників оцінювало поважне журі – відомі в Україні творчі особистості: Галина Яблонська – народна артистка України, Лейла Джабієва – викладач театрального відділення Кагарлицької дитячої школи мистецтв, керівник драматичного колективу «Стороннім В», володар Гран-прі конкурсу 2017 р. в номінації «Наживо»; О. Гаджилова – режисер-постановник Запорізького театру поетичної пісні, керівник дитячо-юнацької театральної студії «Первоцвіт», співорганізатор Всеукраїнських творчих фестивалів «Сонячний зайчик» (м. Запоріжжя) та «Зірки виходять на сцену» (м. Скадовськ), режисер-постановник святкових масових заходів (м. Київ). Член Національної спілки театральних діячів України. М. Орлюк – народний декламатор, актор Героїчного театру «Пам’ять», член Громадської наглядової Ради при Київській ОДА, педагог; Анатолій Паламаренко – Герой України, народний артист України, лауреат Національної премії ім. Т. Г. Шевченка; Олесь Харченко – народний артист України, лауреат Шевченківської премії; В. І. Якобінчук – голова Всеукраїнської профспілки працівників-мігрантів в Україні та за її межами, почесний громадянин м. Буча; З. Ружин – почесна громадянка села Шевченкове, поетеса, голова Всеукраїнського ГО «Поступ жінок-мироносиць»; Д. Завражний – голова благодійного фонду «Наш дім», волонтер; С. Садовенко – доцент кафедри режисури та акторської майстерності НАКККМ, професор, художній керівник зразкового театру пісні «Ладоньки», заслужений діяч культури України; Д. Ф. Ломачук – Голова правління Об'єднання кінематографістів «Кінологос», академік, доктор культурології, заслужений працівник культури України; Тетяна Негрі́й – заслужена артистка України; Василь Василашко – заслужений журналіст України, громадський діяч, учений секретар правління Товариства «Знання» України; Василь Неволов – театрознавець, голова правління столичної організації Товариства «Знання» України, заслужений діяч мистецтв України; О. Соколинський - спортивний менеджер, співвласник спортивної агенції «Спільна перемога» та В. Бульба – спортивний менеджер; В. Ткаченко – голова Секретаріату Всеукраїнського об’єднання ветеранів, поет-виконавець; Р. Заклецька – заслужений працівник культури України, директорка Будинку творчості дітей та юнацтва «Вітряні гори»; Н. Наумова – шевченкознавиця, працівниця Музею історичного центру Києва, перекладачка; Н. Флегонтова – кандидат педагогічних наук.

У конкурсі взяло участь 729 осіб різного віку (від 3 до 97 років) з 14 країн, вірші Т. Шевченка звучали 23 мовами (українська, англійська, італійська, німецька, польська, норвезька, українська жестова, корейська, французька, японська, китайська, білоруська, турецька, кримськотатарська, сербсько-хорватська, македонська, болгарська, іспанська, португальська, в'єтнамська, грузинська, казахська, грецька).

Відрадно зазначити, що у 2020-2021 конкурсних роках чималу кількість учасників складають діти та студентська молодь віком до 20 років, отже творчість Т. Шевченка та його педагогічні наративи актуальні сьогодні, загальноосвітні заклади та вузи ведуть вагому роботу з популяризації Шевченкового слова, яке актуальне у всі віки, а особливо нині, коли Україна потерпає від російської агресії на Донбасі.

Порівняно з попередніми роками цьогоріч збільшилася кількісно номінація «Мій Шевченко: науково-дослідницький», до якої долучилися науковці з багатьох вузів України і з-за кордону, студенти та учнівська молодь. Це означає, що Шевченко цікавий у всі часи та ще недостатньо вивчений. Володарями Гран-прі у цій номінації також стали: Зенон Бандрівський з роботою «Поховайте та вставайте...» (Україна – США, 60 р.) та Ігор Шпирко з дослідженням «Бісоціологія, інноваційний розвиток в творах Шевченка».

У цій номінації є переможець (І місце серед дітей до 18 років) – Володимир Шульгай , учень 11-го класу гімназії-інтернату №13 м. Києва, з дослідницькою роботою «Кохані жінки Тараса Шевченка» за мотивами трилогії Антонії Цвід «Возлюбленик муз і грацій. Кохані жінки Тараса Шевченка». Професор Василь Неволов (І місце серед дорослих) за переклад українською мовою «Бісоціологія, інноваційний розвиток в творах Шевченка» І. Шпирка. Олександр Кликавка (І місце серед дорослих) за фільм «Шевченків заповіт».

Проєкт-конкурс «Тарас Шевченко єднає народи» має вагомі здобутки і в номінації «Мій Шевченко: літературний», яка поповнилася новими книжками та художніми творами. Гран-прі у віковій категорії «20+професіонали» отримав Голова правління Товариства «Знання» України Василь Кушерець за книгу «Тарас Шевченко на всі часи» та В. Пахаренко «Шевченко як геній».

Володарями дипломів І ступеня стали: Яна Петрова (Україна, м. Сіверськодонецьк, 13 р.), Микола Савенець (вікова категорія – «20+аматори») за вірш «Коли душа відчує втому» (Україна, с. Лука, Житомирська обл.), у віковій категорії «20= професіонали» – Тетяна Дворниченко за твори: «Павло Тичина і Тарас Шевченко», «Реріх і Шевченко», «І. Франко «Тарас Шевченко» німецькою мовою» та Сергій Саєнко за поему «Два Тараси» (Україна, м. Боярка, 62 р.).

Гран-прі в номінації «Поза часом» отримали: колектив дружин загиблих в АТО ( Оксана Макідон, Олена Корпач, Олена Єщенко, Юлія Кірєєва, Наталія Живкович ), які читали уривок з поеми Т. Г. Шевченка «Кавказ»; поетеса і громадська діячка Зоя Ружин за особистий вклад у збереження пам’яті Т. Г. Шевченка (щорічне виготовлення вінків пам’яті) та Всеукраїнський освітній проєкт за підтримки Українського культурного фонду « Інтерактивна книга. Магічний Кобзар», до складу команди якого ввійшли: керівниця проєкту та співавторка ідеї – Надія Грачова , експертка з питань української мови та літератури – Ольга Ходацька , виробництво квест-боксів та розробка сценарію – Ірина Джигурда-Міронова («Квест-кімнати KADRooM»), розробник онлайн-частини - Dudka Agency , режисерка бук-трейлеру – Євгенія Шевчук , координаторка проєкту – Марія Дріз . «Магічний Кобзар» – сучасний дидактичний засіб навчання, котрий вміщує інтерактивну портативну книжку-гру (квест-бокс) з механічними та електронними компонентами, онлайн-квест та аудіовізуальні матеріали з української літератури для старшокласників. Освітній квест – цікава форма роботи, спрямована на підвищення активності розумового процесу учнів, дає можливість школярам ефективно використовувати інформацію, дозволяє працювати в групах, розвиває конкурентність і лідерські якості школярів, перетворює учнів на активних суб’єктів навчальної діяльності, підвищуючи не лише мотивацію до процесу здобуття знань, але і відповідальність за результати цієї діяльності та їхню презентацію. Інтерактивний онлайн-квест переконав, що навчання може бути цікавим і захоплюючим, а такі сучасні засоби навчання з використанням інтерактивної книги, онлайн-платформи та ігрових елементів – це те, що треба сучасним школярам, представникам покоління Z.

Володарями І місця стали: Григорій Кука – активний читач творчості Шевченка, учасник численних конкурсів (14 р.); серед дорослих – Блізнова Лідія – сімейний гурток по збереженню і плеканню української культури і мови «Збіжжя»; «Вершина духовного безсмертя» – пам’ятник Шевченку (Кабардино-Балкарія, 4200 м над рівнем моря, пік Шевченка); Друге видання «Кобзаря» (автор Гальченко С. та ін., 2020 р.).

Тільки у проєкті-конкурсі «Тарас Шевченко єднає народи» є номінація «Пам’ять», в якій посмертно присвоюються нагороди за вагомий творчий вклад у розвиток шевченкознавства. Гран-прі за науково-художні доробки «Прочитання Тараса Шевченка» та серію «Пізнаймо себе українцями» І. П. Ющука отримав його онук Михайло Кублій , який сказав слова вдячності за високу відзнаку його дідуся, відомого мовознавця, автора більше 30 підручників і посібників з української мови, та Олександр Шевченко – нащадок Тараса Шевченка, священник, який заснував українську церкву. Перше місце було поділено між Володимиром Біленком «Я тільки хаточку в тім раю…» (важкий шлях Т. Шевченка до мрії) та віршем М. Вінграновського про Шевченка.

Як педагог, Тарас Григорович відомий не всім, але разом із тим він здійснив значний внесок у розробку деяких проблем даної галузі. Підтвердження цьому – сторінки його життя та літературна спадщина поета. Творчість Великого Кобзаря, зокрема, і його педагогічні міркування, завжди викликали інтерес дослідників, які вивчали ставлення Шевченка до проблем народної освіти, станового виховання і навчання, викладання в школах рідною мовою та багато інших.

Номінація «Поклик серця» теж має своїх призерів, які отримали Гран-прі серед дорослих: Володимир Павук – за особистий вклад у створення пам’ятника Т. Шевченку та облаштування скверу навколо нього, Тетяна Протчева за вишитий вручну GLOW ART QR-код. При скануванні мобільним пристроєм, ми слухаємо творчість Т. Шевченка. Перше місце в конкурсі розділили: вчителька української мови та літератури гімназії-інтернату №13 м. Києва Ольга Ходацька за проєкт-програму факультативного курсу з вивчення життя і творчості Тараса Шевченка через призму трилогії Антонії Цвід «Возлюбленик муз і грацій. Кохані жінки Тараса Шевченка» на тему: «Завжди сучасний Тарас Шевченко – людина і поет», Володимир Бащак за колекцію «Тарас Шевченко – значки, медалі, жетони, настільні медалі, монети» та Юлія Кругляк за мульфільм-анімацію за творами Т. Шевченка («Сон» та «На Великдень на соломі»), Олександра Гвоздь та Дмитро Баранюк– буктрейлер «Причинна» (16 р.).

Номінація « Мій Шевченко: музично-театральний » була представлена креативними особистостями у віковій категорії «20+аматори», які здобули Гран-прі: Артем Тригуб за мелодію на вірш «Не тополю високую» (Україна, м. Гола Пристань Херсонської області) та Зразковий художній колектив – ансамбль бандуристів «Срібні струни» (Шевченківська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю Черкаської обласної ради). Дипломами І ступеня нагороджені: Катерина Сергієнко за літературно-музичну композицію «Тополя» (м. Біла Церква, 12 р.), Єлизавета Косогова і театральний гурток «Тандем» СМ ЦДЮТ (м. Сіверськодонецьк, 14 р.), Оркестр народних інструментів Шевченківської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату, 16 р., народний художній колектив дитячого театру «Арт-Ідея» Херсонської гімназії №3, Карина Братасюк за монолог «Марія» (м. Біла Церква, 18 р.), Роксолана Вакалюк. «Відьма» (Івано-Франківська область, 30 р., Україномовний розмовний клуб та Сіверськодонецька організація ВГО «Просвіта», Перфоменс «Думи» за творами Шевченка (Луганщина) та Катерина Жданова і Зразковий Оркестр народних інструментів СМ ЦДЮТ, кер. Людмила Асколкова (м. Сіверськодонецьк, 31 р.).

Гран-прі в номінації «Мій Шевченко: в художньо-прикладному втіленні» отримав колектив кафедри філологічних та природничих дисциплін ЦМО ІМСО НАУ за короткометражний фільм «Літературна спадщина України» (за участю слухачів підготовчого відділення та іноземних студентів НАУ).

У номінації «Мій Шевченко: відеоформат (співана поезія)» Гран-прі отримали: (20+аматори) Вокальний гурт We are young за «Реве та стогне Дніпр широкий», Херсон КЗ Білозерський селищний Будинок культури, Білозерської селищної ради (керівник: Вадим Тірон); (20+професіонали) - гурт «Голос душі» «Нам не однаково, чи будем ми жить в Україні, чи ні…». Нова пісня гурту «Голос душі», присвячена дню народження Т. Г. Шевченка та воїнам, які захищають нашу країну від російської агресії на сході України.

Володарями дипломів І ступеня стали: Альбіна Нех, 8 р. («Тече вода»), Музичний гурт «Хочу Ще!» Сновське вище професійне училище лісового господарства (художній керівник: Л. В. Бівалькевич), («Тополя»); Анна Реган, 16 р. («Бандуристе, орле сизий»); Жадан Карина та Качмарик Михайло ( «Тополя»), Свободненська ЗОШ І-ІІІ ступенів Волноваської ВЦА Донецької обл., 16 р.; Єлизавета Колесник («На тополю високую»); Андрій Сливка («Не завидуй багатому» (Т. Г. Шевченко, муз. А. Сливка (місто Дрогобич Львівської області, 18 р.); Юрій Лисак за авторську пісню, присвячену Тарасовій горі (м. Полтава, 44 р.); Михайло Невідомський («І тут, і всюди – скрізь погано»), (м. Буча, 31 р.); Хор «Дніпро». Музично-театральна композиція «Шевченко та Хортиця» (м. Запоріжжя), Тріо «Козачка» та ансамбль «Дивограй», вокальний ансамбль Solomia.

Чи не найчисельнішою стала номінація «Відеоформат: читана», в якій переможцями Гран-прі стали: Українська мовна школа RADO Ukrainian:

Роберт Хансен ( «Доля» (мова виконання – англійська) – Австралія; Френкстон, штат Вікторія, 35 р., Девід де Леон Dumka, «Заповіт» (мова виконання – іспанська), (Австралія, м. Мельбурн, штат Вікторія, 34 р.), колективна робота школи RADO Ukrainian ( Анна Гарольд, Марія Вулі, Петро Ладанівський «Cадок вишневий коло хати» (Австралія, Гобарт).

Перше місце розділили: Маргарита Киящук (7 р.), Яна Ярка (6 р.), учні 2-Б класу Тернопільської класичної гімназії Є. Макух, Б. Ходзінський, А. Гоцко, А . Атаманчук «Заповіт» (мова виконання – українська, англійська, італійська, німецька), Роза Данилюк, ( 7 р .), Марта Шрай (9 р.), Захар Іщенко (9 р.), Марта Олійник (9 р.), Матвій Собечко ( 8 р. ) («Думи мої, думи мої», Туреччина, м. Самсу, Karadeniz Ukraynalılar Derneği/Чорноморська Асоціація Українців.; Мілана Малайко (10 р.), Марія Зубаренко (8 р.), м. Балаклія, Харківська обл.; КЗ ЛОР «Жовківський навчально-реабілітаційний центр ІІ ступеня «Злагода», керівник – В'язівська Н. Б.), Львівська обл.; Софія Кріль – Тернопіль; Бобрівник Владислав – Норвеґія, Os, Hordaland, 11 р.; Софія Тір'які / Sofiya Tiryaki (Норвеґія, Осло, 12 р.); Мирослава Шеремета – Дубно Рівненської області, 11 р.; Домініка Валідуда, Марта Бачинська, Аліна Щирба, Софія Цьох, Ангеліна Городиловська, Марта Мельничук, Максим Шулик, Тетяна Кирилюк, школа №22, Юлія Рудакевич, Наталія Шеліга, Аріана Мандзій, Максим Чесніковський, Тетяна Нікітенко, Тетяна Кирилюк, Ірина Зубар, Надія Шамрик, Володимир Савчук – Тернопіль; Аміна Мірсалова Амруллаївна – «Заповіт» (мова виконання – турецька), Анна та Ольга Яремко (Львівська обл.), Марія Шарабуряк (с. Заболотів), Таїсія Загоруйко та Юлія Відмаченко (Київ), Єлизавета Терещенко (м. Біла Церква), Оксана і Тетяна Карпенко – (мова виконання – німецька) (смт Нововоронцовка, 18 р.), Мерзіє Тохлу (мова виконання – кримськотатарська) (Херсонська обл.), Аліна Гунька (м. Канів), Роман Гринчук (м. Херсон), Алі Аскер – «Заповіт» (турецька мова), Туреччина. Українська спілка в Анкарі, 52 р.; Ермінія Зампано та Джованні Джанфрате (Італія, м. Флоренція); До Тхі Хоа Лі – «Думи, мої, думи» (Україна – В'єтнам, 50 р.), Українська суботня школа «Українська родина» – (Туреччина, м. Анталія); Lyudmyla Nilsen разом з Knut Nilsen – «Реве та стогне Дніпр широкий» Norway, Sandnes; Kim Sunde + маленька Аврора і мама Nataliya Solodka «Село! І серце одпочине: Село на нашій Україні — Неначе писанка, село», (Oslo, Norway); Данило Гайдамаха (м. Київ, 20 р.); Олександр Гмирін і Олексій Абезімов (м. Херсон).

Усі учасники, хто був присутній у Міжнародному культурному центі «Сяйво» 14 червня 2021 р., отримали високі нагороди з рук Героя України Анатолія Паламаренка, народної артистки України Галини Яблонської, заслуженого діяча мистецтв України Василя Неволова. Хто не зміг приїхати через пандемію, обов’язково отримають нагороди поштою.

На заході звучали вірші Тараса Шевченка у виконанні призерів, народного артиста України Анатолія Паламаренка, актора Героїчного театру «Пам’ять» Михайла Орлюка, Данила Гайдамахи та ін.

Подяки отримали члени оргкомітету: Михайло Орлюк, Зоя Пацало, Меланія Іщук, Лариса Кондратюк, Раїса Сотникова, Микола Кабалюк, Олександра Романенко, Світлана Гордієнко, Олена Редько, Олександр Чешук

Грамотами і подяками було відзначено спонсорів Міжнародного проєкту-конкурсу «Тарас Шевченко єднає народи»: Сергія Марусенка – ТОВ «НОВЕКО Україна», Олександра Соколинського – спортивного менеджера, співвласника спортивної агенції «Спільна перемога», який презентував усім спонсорам козацькі чарки; Дмитра Завражного – голову благодійного фонду «Наш дім», волонтера (м. Кропивницький); Ігоря Найду – мецената конкурсу; Гуменюка Миколу, Дмитра Деркача – меценатів «Юрія-фарм», В. І. Якобінчука – голову Всеукраїнської профспілки працівників-мігрантів в Україні та за її межами, почесного громадянина м. Буча, Володимира Сергійчука – директора Міжнародного культурного центру «Сяйво», Л. А. Порохняк-Гановську – голову Національної ради жінок України.

На святі виступили почесні гості: Кирило Стеценко – голова Київської «Просвіти», Людмила Чечель – українська журналістка і письменниця, Світлана Садовенко – доктор культурології, Ольга Лящук – найсильніша жінка України, журналісти «Українського репортера» Світлана і Леонід Фросевичі, Едуард Овчаренко – завідувач відділу культури газети «Слово Просвіти» та багато інших.

Галина Яблонська вручила Володимирові Сергійчуку – директору Міжнародного культурного центру «Сяйво» картину «Княжна», вишиту народним майстром Іваном Рябчуком.

Ведучою вечора разом із народною артисткою України Галиною Яблонською та заслуженим діячем мистецтв України Василем Неволовим була Ольга Ходацька – заступниця голови Правління Київської «Просвіти».

Звітні матеріали підготувала відповідальна секретарка VІ Міжнародного проєкту-конкурсу «Тарас Шевченко єднає народи» Лариса Кондратюк.

Того святкового вечора панувала якась особлива атмосфера, що об’єднувала і школярів, і науковців, і акторів, і письменників, і громадських діячів, і журналістів – усіх, кого полонило віще й пророче слово Кобзаря.

Україна бореться… за своє щасливе майбуття. Україна – з Шевченком!

Тарас Шевченко єднає народи!

Ольга ХОДАЦЬКА,

заступниця голови Правління Київської «Просвіти»,

Лариса Кондратюк,

відповідальна секретарка конкурсу











