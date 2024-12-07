Допоможіть нам допомагати.

Громадська організація «Експеримент» відкриває збір коштів на придбання камери Panasonic S5 IIX. Нова техніка допоможе нам із розширенням проєкту #PlayForUA.

#PlayForUA – це серія благодійних заходів, що проводяться з 2022 року з метою збору коштів для підтримки Збройних Сил України. Ці події, які включають фестивалі, концерти, виставки та вистави, вже зібрали значні кошти та допомогли багатьом українським воїнам. Всі звіти можна знайти за гештегом #PlayForUA та в інстаграмканалі нашого театру.

Зараз ми прагнемо розширити нашу діяльність та охопити ще більшу аудиторію. Для цього плануємо розпочати запис відео наших подій та проведення онлайн-трансляцій. Це дозволить людям з різних країн побачити наші виступи та підтримати нашу справу.

Щоб реалізувати цей план нам вже вдалось придбати всю необхідну аудіотехніку, але наразі потрібна нова якісна відеотехніка. Зокрема, нам потрібна Panasonic S5 IIX. Ця камера дозволяє записувати відео високої якості, які можна буде транслювати в прямому ефірі та публікувати в Інтернеті.

З вашою допомогою ми зможемо зробити наш проєкт ще якіснішим та допомогти ще більшій кількості українських воїнів.

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Для довідки

Громадська організація «Експеримент» утворена 14 жовтня 2010 року без статусу юридичної особи. 24 серпня 2023 року організація набула статусу юридичної особи. Організація залучає талановиту молодь до творчих проєктів, проводить виключно безкоштовні просвітницькі події в різних містах України. Наразі більшість офлайн-подій проходить у Львові.

На базі нашої організації з 2009 року працює Львівський театр імені Франца Кафки.

З початком повномасштабного вторгнення ми переключились виключно на соціально значущі проєкти. Одним з яких і є #PlayForUA. Загалом команда проєкту складається з фахівців у різних сферах, включаючи артменеджерів (Герман Гошкадор, Оксана Шаровська, Катерина Назар), дизайнерів (Тетяна Ліжник, Олексій Іванов), журналістів (Ксенія Самохіна, Айрін Сафарлі), філологів та редакторів (Оксана Шаровська, Яна Мартинова), SMM та SEO оптимізаторів (Назарій Боденко, Антон Шар), програмістів (Олексій Ліжник, Іван Новотний), операторів, монтажерів, аніматорів (Тетяна Лі, Айрін Сафарлі, Назарій Боденко), юриста (Ігор Шубік), десятків музикантів (Наталія Гуцул, Олена Мацелюх, Наталя Половинка, Віталій Двоворовий, Оксана Рапіта, Мирослав Драган, Йожеф Єрмінь, Христина Бенюк, Ірина Кірчанова, Євгенія Королюк, Катерина Черняг, Оксана Стечишин та ін.) і театральних діячів (Театр Франца Кафки, театр Слово і Голос).